Vrchol současné produkce. Recenze Samsungu Galaxy S8 a S8+

V minulých letech měl Samsung aktuální top model ve dvou základních provedeních, která se lišila displejem. Začalo to v roce 2015 typy S6 a S6 edge, kdy „obyčejná“ varianta dostala plochý 5,1palcový displej a verze edge zahnutý displej se shodnou úhlopříčkou. K nim pak ještě v průběhu roku přibyla verze edge+, která dostala úhlopříčku 5,7 palce.

V loňském roce Samsung přístup mírně změnil, když od sebe dva modely více odlišil a rozhodl se, že nebude tříštit síly na trojici modelů. Základní Galaxy S7 zůstal u plochého displeje s úhlopříčkou 5,1palce, typ S7 edge pak měl zahnutý panel s 5,5palcovou úhlopříčkou.

Teď společnost mění strategii znovu a nastoluje jasný směr do příštích let. Ve špičkové řadě S už nejspíš budou jen telefony se zahnutým displejem, kdo chce „plochý“ samsung, musí vybírat z jiných modelových řad – třeba té označené jako A. Novinky S8 a S8+ (označení edge zmizelo, už nemusí modely odlišovat) jsou tak v podstatě shodné telefony, které se liší jen velikostí úhlopříčky displeje a samozřejmě i celkovými rozměry a kapacitou baterie. Víc odlišností mezi nimi ovšem není. A úhlopříčky jsou nově 5,8 a 6,2 palce.

Nejsou ty displeje moc obří?

Na papíře to tak může vypadat, ale ve skutečnosti jsou modely S8 a S8+ navzdory úhlopříčkám displejů překvapivě kompaktní. Třeba základní S8 je dokonce užší než předchůdci s o sedm desetin palce menší úhlopříčkou a větší S8+ zase o moc nepřerostl předchozí S7 edge. Konkrétní rozměry novinek jsou 159,5 x 74,4 x 8,1 mm u většího modelu a 148 x 68,1 x 8 mm u menšího typu. To jsou hodnoty u telefonů s tak velikým displejem doposud nevídané a oba přístroje působí mnohem menším dojmem – v podstatě se jejich panely podařilo nacpat do těla velikosti pětipalcových a 5,5palcových soupeřů.

Samsung toho dosáhl tím, že displej doslova roztáhl, kam mohl. Zahnutí přes boční hrany je typickým znakem novinek, k tomu se přidávají i velmi malé okraje nad a pod displejem. Displej je navíc v obou případech ještě zaoblený v rozích, nemá tu tedy ostré hrany, ale rádius, který kopíruje design těla telefonu. A co se panelů samotných týče, jsou samozřejmě špičkové typu Super AMOLED a disponují QHD rozlišením (1 440 x 2 960 pixelů). Na výšku tu tak je dokonce více pixelů než u nového LG G6, které se chlubí poměrem stran 2:1, samsung je ještě širokoúhlejší. To však přináší určitá specifika ve využití displeje. Mimochodem pozor, námi testované telefony měly v továrním nastavení zapnuté nižší rozlišení displeje, kdo si chce naplno vychutnat vysoké rozlišení, musí jej v menu zapnout. Dvě nižší volby (Full HD a HD) pro změnu pomohou šetřit baterii.

Dá se taková úhlopříčka pohodlně ovládat?

Podle nás ano, v tom problém není. Menší z dvojice modelů opravdu příjemně sedne do dlaně a v podstatě jsme neměli problém prstem po displeji dosáhnout, kam bylo třeba. Větší S8+ už je přeci jen z hlediska displeje velký phablet a potřebuje občas zásah druhou rukou.

Finta v tomto případě je taková, že oba telefony jsou díky širokoúhlému řešení na velikost svého panelu úzké, takže na šířku se ovládají v pohodě. Potíž může nastat třeba jen při stahování notifikační lišty. K jejímu stažení lze ovšem použít i gesto u čtečky otisků prstů, jenže ani to není příliš použitelné (o čtečce za chvíli). Samozřejmě lze telefon přepnout do režimu ovládání jednou rukou, kdy se obraz na displeji zmenší a dosáhnout lze snadno opravdu všude. V ovládání tedy potíže nevidíme, uživatel si ovšem musí trochu zvyknout.

Plýtvá místem na displeji?

Občas ano. To, co má Samsung ve své moci, je samozřejmě přizpůsobeno velikosti i netradičnímu poměru stran displeje i zaoblení a zahnutí. Uživatelské prostředí je z tohoto hlediska velmi dobře vyladěno a nestávalo se nám, že bychom některé ovládací prvky používali nechtěně nebo že by prostředí na displeji vypadalo zmateně. Samsung má vše krásně srovnané, navíc opět výrazně své prostředí přepracoval a opět jej zjednodušil – a to jak po stránce logiky věcí, tak po grafické stránce. Nové uživatelské prostředí samsungu tak vypadá skvěle a funguje rychle. Pokud bychom měli přistoupit ke kritice, tak především u většího modelu S8+ bychom ocenili možnost ikony na displeji ještě trochu více zhustit, mřížka 5x5 ikon je totiž standard v podstatě i u mnohem menších telefonů.

Samsung telefonu ponechal tradiční „šuplík“ s aplikacemi, ale v duchu nového Androidu 7, respektive Pixel Launcheru, který Google představil u svých vlastních telefonů, není ke vstupu do menu s aplikacemi třeba speciální ikona. Stačí tah po obrazovce prstem vzhůru. Na své si tak přijdou zastánci menu i ikon rozmístěných hlavně po domovských obrazovkách v kombinaci s widgety. A ani jedna strana nebude rušena dostupností toho druhého řešení. Tohle má Samsung vychytanější než třeba Huawei, který dává vyloženě uživateli vybrat.

Trochu zvláštní věci se ovšem začnou dít, když uživatel spustí nějakou aplikaci, která (zatím) není pro širokoúhlý displej připravena. Takové programy v podstatě standardně neběží přes celou obrazovku a zaujmou jen část plochy displeje s tím, že pak je ještě několik variant, jak může situace vypadat. Někdy zůstane dole lišta s ovládacími tlačítky (rozložení lze mimochodem volit) a nahoře lišta notifikační, jinde (zejména v hrách) tyto lišty zmizí, aby uživatele nerušily, ale nahoře a dole (nebo po stranách, záleží na držení) zbudou černé pruhy. Rázem se tak efektivně využitelná úhlopříčka zmenšuje, ale upřímně, tohle jsou jen takové malé bolístky.

I tak se toho totiž na displeje S8 a S8+ vejde více než u konkurence. A navíc je otázkou času, než programátoři těch nejpopulárnějších aplikací své programy tomuto řešení přizpůsobí. Samsung navíc nabízí i jakési paušální řešení pro všechny, když dovoluje v nastavení u jednotlivých aplikací zapnout režim celé obrazovky, kdy systém aplikaci roztáhne přes celý displej. Někde to funguje dobře, jinde to moc skvěle nevypadá, ale uživatel si může tuto funkci zapnout zvlášť pro každou aplikaci, takže nakonec určitě najde ideální řešení.

Ještě nějaké poznámky k ovládání?

Ovládání telefonu výrazně ovlivňuje i samotné odemykání přístroje. A upřímně, to je asi největší slabina Samsungu Galaxy S8 a S8+. Proč? Jednoduše proto, že konstruktéři přesunuli čtečku otisků prstů na zadní stranu, a to tak nešťastně, že ji umístili mimo svislou osu, vedle fotoaparátu. Jedna věc je, že je čtečka netradičně vyosená – na to by si mohl uživatel zvyknout. Jenže u obou modelů, jak menšího, tak většího, je prostě příliš vysoko a řada uživatelů s normálními prsty sem prostě prstem nedosáhne, aniž by výrazně změnila způsob držení telefonu. To je velmi nepříjemné, protože čtečka se tak stává jen obtížně použitelnou, v podivné pozici navíc trpí i přesnost rozpoznávání otisků. Na stažení notifikační lišty při běžném používání telefonu je pak čtečka téměř nepoužitelná.

Celý tento problém má přitom důvod v tom, že Samsung nestihl ve spolupráci s dodavatelem vyvinout čtečku, která by se schovala pod displej. Proč ale konstruktéři nezvážili rozumnější umístění z hlediska použitelnosti, to už netušíme.

Samsung se snažil situaci vylepšit tím, že telefonu dal další možnosti odemykání. Při vhodném nastavení lze telefon v podstatě probudit a odemknout silným stiskem home tlačítka, které zůstává na displeji vždy, podobně jako oznámení a čas v rámci funkce always-on. Chce to jen správně nastavit Google Smart Lock. Jenže mnohé firemní politiky zrovna Smart Lock zakazují, takže pak se situace komplikuje. Samozřejmě je tu možnost zadat klasický PIN nebo obrazec a upřímně, pro mnohé uživatele to bude nejjistější a nejjednodušší cesta. Rozpoznávání obličeje, jedna z nových funkcí, totiž není příliš spolehlivé a navíc vyžaduje specifické držení telefonu.

A ani novinka v podobě detekce oční duhovky není bez nedostatků. Samsung upozorňuje, že lidé s brýlemi mohou mít s touto funkcí potíže a že detekce kvůli přísvitu infračerveným světlem nemusí fungovat venku za slunečného počasí. Obojí jsme si během testu ověřili, v podstatě má největší potíž „obrýlený“ uživatel venku. Jinak ale detekce funguje překvapivě spolehlivě a kdo si zvykne telefon zvednout asi 30 centimetrů před obličej hned, jak jej vezme do ruky, může pro něj jít o velmi pohodlný způsob. Uživatelé bez brýlí se tak většinou do potíží s odemykáním nedostanou, ti s brýlemi mají venku přeci jen situaci komplikovanější, odlesky detekci komplikují.

To vypadá, jako by Samsung proti loňsku moc nevylepšoval...

Galaxy S8 a S8+ rozhodně nejsou revoluční smartphony, ale na druhou stranu oproti svým předchůdcům představují veliký posun vpřed. Ano, zrovna u čtečky se to moc nepovedlo, ale jinak je v každém detailu novinky lepší než loňský model. Drobné detaily pak dávají dohromady parádní celek, který dovede zaujmout.

Navíc vylepšení se tu odehrávají hodně i v softwarové rovině a započítat k nim můžeme i novou umělou inteligenci Bixby. Ta dostala vlastní tlačítko pro aktivaci na levém boku a v podstatě je to jakási alternativa ke Google Now a různým hlasovým asistentům. Během dvou týdnů testování telefonu jsme ji ovšem moc neprohnali, zdá se, že v češtině není zdaleka takový machr, jak by měla být. Na test této složky se ještě určitě zaměříme zvlášť.

Dobrá, vylepšili i fotoaparát?

Ano, ačkoli to tak na papíře nevypadá, Samsung samozřejmě zapracoval i na fotoaparátu. Byť ten tu není dvojitý, což je v dnešní době čím dál populárnější konfigurace. Samsung se ale drží klasiky a výsledky jasně říkají, že dělá dobře. Vyladění foťáku a opět o něco vylepšená optika znamenají, že Galaxy S8 fotí skvěle a bez diskuse jej můžeme opět zařadit k nejlepším fotomobilům světa. Rozlišení 12 megapixelů stačí, snímky mají hezké detaily, světelnost 1.7 znamená, že fotí výborně i ve špatném světle. Detailněji si na foťák posvítíme v některém z našich srovnání, ale teď už je jasné, že S8 patří na absolutní špičku produkce.

Hodně Samsung vylepšoval čelní fotoaparát, ten nově dostal automatické ostření a stejně jako zadní optika i ta čelní disponuje výtečnou světelnosti 1.7. Rozlišení je 8 megapixelů, což by mělo být na selfie snímky více než dostatek. Foťáky se také velmi snadno ovládají a mají různé kreativní režimy. U toho hlavního nechybí plně manuální režim.

Jaká je výdrž baterie?

U menšího modelu nainstaloval Samsung baterii s kapacitou 3 000 mAh, větší typ dostal kapacitu 3 500 mAh. A ten rozdíl je v praxi vidět. Ne, ani u jednoho z telefonů jsme neměli problém na jedno nabití přežít perný den, ale je vidět, že S8+ má trochu větší rezervu zásoby energie. A nemusel by u něj být problém dosahovat běžně výdrže dvou dnů na jedno nabití – stačí, když se uživatel trochu uskromní nebo zapne některá úsporná řešení. A přitom se moc omezovat nemusí, my jsme fungovali se vším zapnutým a na ony dva dny jsme se sem tam také dostali. Šetřit energii má funkce pro snížení rozlišení displeje, šetří ji třeba i vypnutí always-on displeje (ten má mimochodem velmi široké možnosti nastavení). S výdrží u velkého modelu jsme tak velmi spokojeni, ten menší na tom není špatně, ovšem určitá samozřejmá rezerva mu chybí.

Samsung to kompenzuje i možnostmi nabíjení. Modely Galaxy S mají již tradičně bezdrátové dobíjení a ani u modelů S8 nechybí. Funguje spolehlivě a překvapivě rychle, takže třeba v autě dovede být hodně užitečné. Jinak novinkou je přítomnost USB-C konektoru, který nahradil dosavadní microUSB. Opět přes něj funguje rychlé dobíjení, takže stačí jen chvilka a telefon získá dostatek energie na dlouhou dobu práce.

Mimochodem, líbí se vám ten design?

Ano, moc. Na první pohled by se mohlo zdát, že po zmenšování rámečků už designéři nemají co vymýšlet. Jenže v praxi tomu tak není a u Samsungu to dokazují. Rámečky tu pochopitelně jsou, dokonce i ty na bocích, i když velmi maskované. Ale designéři v Koreji dovedli z telefonu udělat elegantní oblázek, který vypadá opravdu skvěle. Všechny barevné varianty mimochodem dostaly černou čelní plochu – důvod je jednoduchý. Uživatel u zhasnutého displeje v podstatě nepozná, kde panel končí a začíná a i u rozsvíceného to občas není jednoduché odhadnout.

Celkově S8 vypadá skvěle a skvělé je i jeho zpracování, kterému nelze nic vytknout. Skleněné tělo s kovovým rámem bude asi opět trochu náchylné na poškození při pádu, ale nová generace Gorilla Glass 5 by měla tato rizika zmírnit. Škoda jen, že se alespoň v testované černé telefon opravdu hodně upatlává.



Mám si ho pořídit?

Pokud toužíte po špičkovém smartphonu s minimem kompromisů, jsou modely Samsung Galaxy S8 a S8+ v podstatě jednou z mála možných voleb. Hlavnímu soupeři, iPhonu, Samsung utekl po stránce estetické i funkční, ale tyto dva tábory stejně dělí spíš samotné preference značky a operačního systému než konkrétní prvky výbavy. Ale ani ostatní soupeři nemají na S8 jednoznačnou odpověď. Třeba korejské LG G6 možná dovede konkurovat menšímu typu S8, ale zásadní trumfy, kterými by ho překonalo, nemá. Navíc v Česku je v poslední době dostupnost nových LG komplikovaná.

Čínský Huawei zvolil u svého top modelu P10 a P10 Plus konzervativní přístup, takže tyhle modely mají v tělech o velikosti soupeřů od Samsungu mnohem menší displeje. Jsou to špičkové telefony, navíc za výhodnější cenu než u Samsungu, ale i tady budeme marně hledat hlavní trumfy. Ano, konzervativní zákazník může Huawei preferovat kvůli vzhledu a plochému displeji, ale jasně navrch prostě Huawei v ničem nemá – a to ani u svého dvojitého foťáku, který je úžasný, ale rozhodně nedokáže zásadně víc než foťák u S8.

Počkáme si, jak bude v praxi vypadat třeba soupeř od Sony v podobě modelu Xperia XZ Premium, která chce Samsung trumfnout 4K displejem i superrychlým natáčením videa. A dalším soupeřem by mohlo být i HTC U Ultra, které je ale v praxi takové nemastné-neslané a jeho sekundární notifikační displej to jednoduše nezachrání.

Navíc bývalo pravidlem, že Samsung byl oproti soupeřům hodně drahý, jenže situace se mění. Model S8 vyjde na 21 990 korun a velikostí displeje a ostatními vlastnostmi je smělým soupeřem s velkým displejem: Huawei P10 Plus stojí 20 990 korun, HTC U Ultra oficiálně taktéž, Sony Xperia XZ asi nebude zásadně levnější. A iPhone 7 Plus začíná na 24 990 korunách. To je cena, na které startuje model S8+, který ovšem díky obří úhlopříčce hraje na trhu vlastní ligu. V podstatě nemá konkurenci, snad jen neobvyklé Xiaomi Mi Mix se mu může filosofií rovnat. Jenže u nás je v praxi hůře použitelné a problematicky dostupné. A cena začínající za hranicí 23 000 korun také nadšení nevzbudí.

Porovnejte parametry Samsungů S8 a jejich konkurentů

