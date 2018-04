Razer Phone je nadupaná cihlička, která se možná promění i v notebook

Androidí herní chytrý telefon Razer Phone budí velkou pozornost. A to nejen mezi herní komunitou, která ke značce Razer často obdivně vzhlíží. Díky hardwarové výbavě je to totiž jeden z nejvýkonnějších aktuálních smartphonů - Snapdragon 835 a 8 GB operační paměti znamenají, že má Razer Phone výkonu na rozdávání. Proto zaujal i náročné publikum, které jinak kupuje špičkové smartphony od více či méně zavedených značek.

Na CESu se nám dostal Razer Phone poprvé do ruky a musíme říci, že zájem o něj chápeme. Je to skutečně nadupaný smartphone, který navíc skvěle vypadá. Ale pravdou je, že jeho přísně hranaté tvary nemusí „sednout“ každému. Obzvlášť v kapse může Razer Phone pro někoho působit docela nepříjemně a ani držení v ruce nemusí být pro řadu uživatelů nejkomfortnější. Uživatele, kteří touží po smartphonu s moderní konstrukcí, pak může trochu odradit klasický poměr stran displeje 16:9 - společně s velkými stereo reproduktory to znamená, že na smartphone s 5,7palcovým displejem je to pořádně velký kousek.

Ale na druhou stranu IGZO displej od Sharpu s QHD rozlišením (1 440 x 2 560 pixelů) vypadá skvěle a obraz je parádní, při hraní her určitě nebude nač si stěžovat. Výborně vypadá i další výbava smartphonu a i výdrž bude díky baterii s kapacitou 4 000 mAh solidní. Líbí se nám i celkové zpracování přístroje, Razer Phone působí hodně bytelně. Je to tedy lákavý smartphone, který ovšem u nás budou zájemci shánět poněkud obtížně.

Na CESu se firma Razer navíc rozhodla ukázat koncept, který by mohl Razer Phone posunout ještě o kousek dál. Podobně jako v případě námi na začátku veletrhu obdivovaného řešení Mirabook (více viz Koncept notebooku z mobilu má konečně šanci), by totiž mohlo jít Razer Phone pomocí speciální dokovací stanice proměnit v podstatě v plnohodnotný notebook.

U Razeru se toto řešení jmenuje Project Linda a zatím není jisté, jestli se dostane do výroby. Ovšem vzhledem k tomu, jakou pozornost dokovací stanice na veletrhu budila, se domníváme, že k realizaci není daleko.

Project Linda je v principu stejná věc jako Mirabook od společnosti Miraxess – prázdná schránka s displejem a další baterií navíc, která vypadá jako notebook, ale sama o sobě nefunguje. Stačí připojit telefon a celé zařízení ožije. Opět je tu využívána schopnost nových verzí Androidu fungovat i v jakémsi desktopovém režimu díky podpoře funkce Display Port.

U Razeru ovšem zvolili trochu méně univerzální řešení, které je šité na míru přesně jejich smartphonu. Ten se vkládá do těla laptopu na místo, kde se běžně nachází touchpad a telefon se tak vlastně ve veliký touchpad rovnou promění. Stačí jej vložit a zmáčknout tlačítko, které vysune z úkrytu USB-C konektor a připojí jej do telefonu.

Upřímně, u tohoto detailu se trochu obáváme o životnost - zatímco Mirabook má výměnný USB-C kabel, Linda vysouvá motoricky konektor, což by mohl být určitý slabý článek. Navíc není jasné, co se stane, když uživatel omylem vloží telefon obráceně. Smartphone jako touchpad je zajímavý nápad (funguje tak i smartphone ležící bokem připojený k Mirabooku), ale uživatel je tím ochuzen o mechanickou odezvu klasického touchpadu.

Nevýhodou je také ono „šití na míru“. Razer Phone a Linda jsou v tomto případě doslova nerozlučná dvojice – pokud se uživatel rozhodne vyměnit telefon za jiný, bude mu laptop k ničemu. A když náhodou Razer v příští generaci svého telefonu změní jakýkoli z rozměrů, opět to celé bude k ničemu a bude třeba kupovat i novou dokovací stanici. Na druhou stranu právě u značky jako Razer by mohlo něco takového zaujmout a celý koncept proměny smartphonu na notebook trochu blíže představit veřejnosti. A z reakcí lidí uvidíme, zda má vůbec něco takového v praxi šanci a význam.

Jak jsme již říkali, reakce na koncept na stánku Razeru byly obdivné. Je až s podivem, co s nápadem udělá fakt, když ho uvede známá značka. U Mirabooku jsme se o pár dní dříve na přehlídce CES Unveiled se žádnými obdivnými „Aaach, coool“ nesetkali. I přesto, že jeho řešení je univerzálnější.