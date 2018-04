Koncept notebooku z mobilu má konečně šanci. To se povedlo

Není to vůbec nová myšlenka, ale doposud se vlastně nijak neujala – chytrý telefon coby srdce laptopu je zajímavý koncept, který ale zatím nikdo nedovedl přetavit v přístroj v praxi opravdu funkční a užitečný. Firma Miraxess na to ale možná teď kápla, v jejím pojetí totiž dává tento koncept konečně smysl.

Nejprve malé historické okénko: laptop s omezenou (nebo žádnou) samostatnou funkčností, který ožije teprve po připojení smartphonu, není opravdu nic nového. Kdysi například tuto myšlenku s přístrojem Foleo zkoušel dnes mrtvý Palm. Foleo se ovšem v podstatě ani nedostalo do prodeje, firma jej oznámila, aby o tři měsíce projekt zrušila. To bylo před deseti lety. Foleo umělo fungovat samostatně, ale více funkcí získalo při propojení se smartphony Treo.

V roce 2011 myšlenku oživila Motorola se svým konceptem Lapdock. Do něj se připojoval mobilní telefon Motorola Atrix – bez telefonu Lapdock nefungoval, po vložení telefonu z něj byl laptop s Androidem. O rok později něco podobného představil Asus: jeho tablet Padfone byl vlastně zařízením 3v1 – obsahoval mobilní telefon, velký displej tabletu a klávesnici coby dokovací stanici. Celek pak byl jakýmsi konvertibilním laptopem. Mobil se vkládal zezadu do tabletu a bylo to poměrně nepraktické, byť zajímavé řešení. V roce 2013 přišel nástupce Padfonu, bohužel s jinými proporcemi, takže zákazníci museli vše kupovat znova. Možná i proto se to neujalo.

Našli bychom možná i další podobné pokusy, ale svým způsobem byl na tomto poli několik let klid. Možnou cestu naznačil až Microsoft pře několika lety a v podstatě před rokem pak Samsung – vybrané telefony se daly přes speciální dokovací stanici připojit třeba k televizi a přepnout do desktopového módu. Loni stejnou možnost uvedl u svého modelu Mate 10 i čínský Huawei.

A právě schopnosti přepnout do desktop módu využívá nové zařízení Miraxess Mirabook. Vypadá jako klasický kompaktní notebook, zaujme vlastně jen tím, že v opoře pro dlaně pod klávesnicí má zabudovaný USB-C kabel. Ten se dá vyklopit a použít k připojení smartphonu. Smartphone se následně přepne do desktopového režimu a celý notebook ožije – předtím je to jen prázdná „mrtvá“ schránka. Notebook je totiž vlastně jen displej, klávesnice, baterie a potřebná elektronika pro aktivaci desktopového režimu.

Funguje to naprosto jednoduše a přímočaře, samozřejmě jen s vybranými smartphony – z těch androidích podporuje Mirabook modely Samsung Galaxy S8 a Note 8, Huawei Mate 10 a Mate 10 Pro a také Razerphone. V seznamu podporovaných zařízení jsou dále třeba LG G5, LG V34, V20, HTC 10, HTC U Ultra, HTC U11 nebo Asus Zenfone 3 Ultra a smartphony s Windows 10 Mobile. K oživení lze připojit také třeba počítač Raspberry Pi nebo některý z počítačů v HDMI nebo sticku s DisplayPortem.

Mirabook je vcelku lehký, byť hmotnost 1,3 kilogramu u 13,3palcového displeje není nic rekordního, mnohé plnohodnotné notebooky jsou lehčí. Mirabook se ale chlubí podsvícenou klávesnicí a jeho výhodou je, že v podstatě nezastará – o funkčnosti totiž rozhoduje připojený mobilní telefon. Když si uživatel koupí nový, získá nové funkce.

Navíc Mirabook není přehnaně drahý – výrobce chce při předobjednání 249 dolarů (kampaň opět běží na Indiegogo), konečná cena má být 299 dolarů. To jsou sice částky, za které lze pořídit levné chromebooky nebo základní PC s Windows 10, ale Mirabook by mohl být pro určitou skupinu zákazníků zajímavým řešením. Úspěch to samozřejmě nezaručuje, ale alespoň podle nás tato myšlenka dozrála do použitelného stadia.