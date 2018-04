Push to talk a Philips 639. Mají něco společného?

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese .

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

pondělí, 20. září 2004

období pondělí, 20. září 2004 – pátek, 24. září 2004

Philips 639 – kouzelný displej za zrcátkem (recenze)

Nové stylové véčko začal na našem trhu v těchto dnech prodávat Philips. Model 639 překvapí především přední částí telefonu, která je zrcadlová. Za zrcátkem se pak skrývá OLED displej. Předností novinky je i slušná výbava a slušná cena.

vydáno: pondělí, 20. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 23. září, 12:00:31



Uživatele Bluetoothu straší bezpečnostní rizika

Některá zařízení s Bluetoothem umožňují prostřednictvím této bezdrátové technologie ukrást data uživatele.

vydáno: pondělí, 20. září 2004

autor: Týdeník Computerworld ...další články tohoto autora

rubrika: Bluetooth

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 20. září, 11:12:01



Telenor do konce roku nabídne xDSL ve všech velkých městech

Norská společnost Telenor oznámila zahájení druhé etapy výstavby vlastní xDSL sítě nezávislé na ADSL od Českého Telecomu. xDSL od Telenoru bude do konce roku dostupné na většině Prahy, v Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a Pardubicích. Na výběr přitom máte jak ADSL, tak SHDSL. Co xDSL od Telenoru nabízí a jak si jej pořídit?

vydáno: pondělí, 20. září 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Internet přes ADSL

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 20. září, 22:52:41



EK: akcionáři by měli mít možnost hlasovat elektronicky

Pomocí SMS lze hlasovat nejen pro Superstar nebo jiné soutěže, ale i volit. Evropská komise teď navrhuje, aby akcionáři měli možnost hlasovat elektronicky například při zasedání orgánů podniků.

vydáno: pondělí, 20. září 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Legislativa



LG C2200 - multimediální véčko (první informace)

Operátor T-Mobile brzy nabídne nové véčko od LG, model C2200. Novinka zaujme elegantním vzhledem a integrovaným fotoaprátem. Cena nového véčka by měla být přijatelná. (Doplněno 21.9.2004)

vydáno: pondělí, 20. září 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní telefony LG

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 20. září, 17:01:19



Philips 639 - menu telefonu a porovnání (fotogalerie)

V druhé části recenze Philipsu 639 si můžete prohlédnout na fotografiích displeje menu telefonu. Dále vám nabízíme fotografie, na kterých můžete nový Philips porovnat s dalšími telefony na trhu.

vydáno: pondělí, 20. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Philips

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 20. září, 9:06:58



úterý, 21. září 2004

Push to Talk - Blíží se lavina podobná SMS?

Push To Talk přinese zákazníkům novou službu, která bude stát někde mezi klasickým hovorem a textovou zprávou. Od běžného hovoru se konverzace liší tím, že v jednom okamžiku hovoří vždy jen jeden. Uživatelé si tedy myšlenky vyměňují jednu po druhé, podobně jako při psaní SMS.

vydáno: úterý, 21. září 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie

diskuse: 58 příspěvků, poslední: 24. září, 14:39:22



Propojování sítí v kostce

Rozhodnutí ÚOHS popisované v dnešním článku se velice zásadně dotýká problematiky propojování sítí. Pokud nepatříte mezi ty, kteří se propojování sítí a s tím spojené poplatky zajímají, pak by vám tento článek mohl pomoci porozumět aspoň základům celé této problematiky.

vydáno: úterý, 21. září 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 22. září, 11:03:27



Pokuta pro operátory - rozhodl ÚOHS špatně?

S pokutami, které ÚOHS zatím v oblasti telekomunikací udílel, se dalo vcelku souhlasit. Ta z minulého týdne však vyvolala paniku na českém telekomunikačním trhu. ÚOHS totiž nejenže rozhodl v rozporu s rozhodnutím ČTÚ, při svém rozhodování navíc znevýhodnil jednoho z operátorů a rozhodl patrně na základě mylných představ o fungování telekomunikačního trhu.

vydáno: úterý, 21. září 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 21. září, 20:00:58



TELeKONOM - Vedení Telecomu si vyplatí vysoké odměny

Telecom rozdává prémie; Mlynář chce přispívat na připojení k internetu; Uživatelé měli problém s připojením k internetu; Tiscali zlepšila svou finanční situaci; V Telecomu si rozdělí miliónové odměny; Mobilní operátoři dostali pokutu;

vydáno: úterý, 21. září 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Vyhráli jste s DELTAMOBILEM?

V soutěži s firmou DELTAMOBIL jste mohli vyhrát jeden ze tří mobilů, příslušenství a propagační předměty. Usmálo se štěstí právě na vás a vyhráli jste? Přehled výherců najdete v článku.

vydáno: úterý, 21. září 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Sdělení, přehledy



středa, 22. září 2004

Kvalitní fotomobil už není hudbou příliš vzdálené budoucnosti

Zatímco dnes slouží fotomobily pouze ke hraní a fotografie z nich jsou nekvalitní, v budoucnu by klidně mohly z trhu vytlačit digitální fotoaparáty nižší kategorie. Současný vývoj v oblasti obrazové kvality snímků a miniaturizace samotného fotografického modulu napovídá, že by to mohlo být již poměrně brzy.

vydáno: středa, 22. září 2004

autor: Jan Kužník ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 74 příspěvky, poslední: 24. září, 3:12:29



Sharp GX25 - zamíří novinka bez antény i k nám? (preview)

Sharp chystá další véčko pro evropské trhy. Novinka se bude jmenovat GX25 a nejdříve se bude prodávat u operátorů ze skupiny Vodafone. Nový Sharp má zajímavý design, špičkový displej a má integrovanou anténu.

vydáno: středa, 22. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



V domácnostech vede kabel, ale celkově vítězí ADSL

Počet ADSL přípojek předhonil kabelové poskytovatele. V domácnostech si ale zájemci o rychlý internet většinou vybírají kabel. Telecom však chce tento stav do konce roku změnit.

vydáno: středa, 22. září 2004

autor: ČTK , Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 23. září, 22:24:58



Telecom je výhodnější prodat najednou, tvrdí analytici

V případě prodeje 51 procent akcií Českého Telecomu přes kapitálový trh by stát získal méně peněz než za celý balík od jednoho investora. Analytici oslovení dnes ČTK se shodují na tom, že při nabídce akcií na trhu by vznikl převis nabídky, který by srazil jejich cenu. Vláda by však mohla získat peníze dříve, než při vypsání tendru na jediného kupce.

vydáno: středa, 22. září 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika



čtvrtek, 23. září 2004

Sony Ericsson V800 - nové véčko pro 3G a GSM (preview)

Sony Ericsson dnes oficiálně představil nástupce modelu Z1010. Novinka se jmenuje V800 a zatím bude v prodeji jen u operátorů ze skupiny Vodafone. Multimediální véčko má maximální výbavu a zajímavý design.

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 10 příspěvků, poslední: 23. září, 19:34:21



Nextra CR chce nabídnout kabelovku přes ADSL v DVD kvalitě

Minulý týden jsme vás informovali o záměru Českého Telecomu spustit vlastní TV stanici přes ADSL. Nyní vám přinášíme podrobnější informace o tom, jak bude vypadat TV over xDSL od Nextry. Bude kvalitnější, bude poskytovat výběr z více stanic a bude nabízet také vlastní TV stanici – bude to tedy „kabelová TV přes ADSL“ podobně jako v Norsku.

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 22 příspěvky, poslední: 23. září, 23:53:56



3G Týden: Vodafone ohlásil na vánoce desítku UMTS telefonů

S celkem deseti atraktivními 3G telefony odstartuje před vánocemi Vodafone nabídku své evropské UMTS sítě. Telefony dodá Motorola, Sony Ericsson, Samsung, Nokia, NEC a Sharp. A stojí za to je vidět...

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: UMTS - sítě třetí generace



Faxujeme se Siemensem

Zkoušeli jste někdy posílat faxy ze svého mobilního telefonu? Fandovský web Siemensu beinspired.cz pro vás připravil návod jak faxovat pomocí počítače a mobilního telefonu.

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004

autor: beinspired .cz ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 24. září, 10:13:02



2 mpx Sharp pro Evropu a dalších 9 novinek pro 3G (fotogalerie)

Vodafone představil deset nových telefonů pro evropské 3G sítě. Prohlédněte si fotografie všech modelů, včetně několika fotografií funkčních vzorků. Mezi novinkami vyniká první evropský mobil s 2 mpx fotoaparátem, autofocusem a dvojnásobným optickým zoomem.

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004

autor: Jan Beránek, Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní



Nová Nokia 6670 - decentní vzhled a bohatá výbava (premiéra)

Nokia dnes představila nový smartphone s označením 6670. Základní tvar telefonu je stejný, jako u modelu 7610, klávesnice je ale normální a i zbytek telefonu postrádá některé extravagantní prvky předchůdce. Novinka má MP3 přehrávač.

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004 07:25

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 23. září, 23:38:37



Soutěžte o mobily Samsung!

Na tento týden jsme pro vás připravili soutěž se společností Samsung. Co můžete vyhrát? Tři mobily Samsung E800, baseballové čepice nebo trička a další drobnosti.

vydáno: čtvrtek, 23. září 2004 09:22

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Sdělení, přehledy



pátek, 24. září 2004

Motorola C115 - tichá vzpomínka na Kennyho (recenze)

Motorola C115 je jeden z nejjednodušších telefonů, se kterým jsme se za poslední dobu setkali. Zákazníky bude chtít oslovit zejména cenou, která by měla ležet pod hranicí 2000 Kč. Podobnost telefonu s jedním z hrdinů Southpark je čistě náhodná.

vydáno: pátek, 24. září 2004

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 24. září, 16:26:20



Srovnejte si předplacenky, ušetříte

Která předplacenka je nejlepší pro volání a která pro posílání zpráv? Ve velkém přehledu a porovnání cen se možná dozvíte odpovědi na otázky, které vám možná již dlouho vrtají hlavou.

vydáno: pátek, 24. září 2004

autor: Jan Beránek ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 11 příspěvků, poslední: 24. září, 15:50:28



Operátoři: ÚOHS telekomunikacím nerozumí

Rozhodnutí ÚOHS, o kterém jsme psali v úterý, pravděpodobně stojí na nesmyslném základu. To ostatně potvrzuje i náš průzkum mezi odborníky na propojení – 73% z těch, co odpověděli, považuje dosažení nižší ceny za terminaci při nepřímém propojení za nemožné.

vydáno: pátek, 24. září 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika

diskuse: 8 příspěvků, poslední: 24. září, 13:09:36



Oskartu dobijete nově i přes terminál Sazky

Zatímco zákazníci předplacenek Go a Twist mohou už nějakou dobu pohodlně dobíjet kredit svých telefonů u terminálů Sazky na sběrných místech a benzinových čerpacích stanicích, uživatelé Oskaret tuto možnost dosud neměli.

vydáno: pátek, 24. září 2004

autor: Tomáš Volyňský ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy - Mobilní komunikace

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 24. září, 15:23:35



Mobilní operátoři versus ÚOHS: K újmě spotřebitelů nemohlo dojít

V úterý jsme vás upozornili na zajímavý paradox obsažený v rozhodnutí ÚOHS z minulého týdne o udělení pokut mobilním operátorům za uzavření zakázaných dohod. Nyní vám přinášíme vyjádření postižených operátorů.

vydáno: pátek, 24. září 2004

autor: Martin Zikmund ...další články tohoto autora

rubrika: Publicistika



Nokia 6670 živě - smartphone, co se hodí ke kravatě (fotografie, první dojmy)

Nokia přidstavila v Praze svůj nový model 6670, který vycházi z modelu 7610. Telefon působí trochu konzervativním dojmem a je zaměřen na business klientelu. Tomu odpovídá i výbava rozšířená o některé manažerské funkce.

vydáno: pátek, 24. září 2004 15:45

autor: David Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia



Údaje o počtu příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.