Češi nejsou spokojení s cenami tarifů, ale do změny operátora se nehrnou

Jsou mobilní služby v Česku drahé, či nikoliv? Na tuto otázku patrně neexistuje jednoznačná odpověď. Řada občanských sdružení poukazuje na to, že tarify tuzemských operátorů jsou dražší, než je v EU obvyklé. Operátoři naopak argumentují jednak specifickým trhem a také tím, že řada zákazníků využívá mnohem levnější služby oproti běžným tarifům.

Agentura Nielsen Admosphere se proto zajímala, jak ceny mobilních služeb vnímá česká internetová populace. Podle četných negativních reakcí, které se právě v souvislosti s cenami mobilních tarifů na internetu objevují, by se mohlo zdát, že výsledek průzkumu bude jednoznačný. Tedy že se přikloní k názoru výše zmíněných sdružení. Jenže respondenti, kteří se zúčastnili červencového průzkumu (517 osob starších 15 let), se ve vnímání cen dost rozcházejí.

Například za velmi nepříznivé považuje aktuální ceny „jen“ 15,9 % z nich, naopak dalších 28,1 % zastává názor, že jsou spíše nepříznivé. S cenovou politikou tuzemských operátorů tedy není spokojena necelá polovina účastníků průzkumu (44 %). To je více než dvakrát tolik oproti těm, kteří vyjádřili naopak spokojenost (21,6 %). Za spíše příznivé totiž ceny považuje 18,7 % internetové populace, za velmi příznivé ovšem už jen pouze 2,9 %.

Nad všemi výše zmíněnými možnostmi nicméně jedna převažuje. Výrazná část účastníků průzkumu (28,7 %) totiž zaujala neutrální stanovisko: ceny nepovažuje ani za nepříznivé, ale ani za příznivé. Dá se tedy říci, že s cenami telekomunikačních služeb jsou smířeni. Situace by mohla být sice lepší, ale není tak zlá. Zbylí respondenti (5,7 %) pak nebyli schopni cenovou úroveň tuzemských mobilních služeb posoudit.

Vůbec nejpozitivněji podle agentury hodnotí aktuální cenovou politiku operátorů mladší uživatelé mezi 15 až 34 lety, což není až tak překvapivé. Operátoři mají totiž například pro mladé do 26 let v portfoliu speciální studentské tarify. Nejenže jsou oproti těm běžným cenově výhodnější, ale vesměs vynikají i zajímavější skladbou služeb a to s důrazem především na mobilní data.

Hodnocení cenové úrovně mobilních služeb (podle věku)

Velmi příznivá Spíše příznivá Ani příznivá, ani nepříznivá Spíše nepříznivá Velmi nepříznivá Neumím posoudit 15 - 34 let 6 % 25 % 25 % 27 % 12 % 5 % 35 - 44 let 3 % 15 % 33 % 26 % 16 % 7 % 45 let a více 1 % 15 % 29 % 31 % 19 % 5 %

Průzkum ukázal i to, které pohlaví je v souvislosti s cenami tarifů kritičtější. Zatímco v případě žen vyjádřilo nepříznivý postoj celkem 37 % respondentek, tak u mužů to byla více než polovina dotázaných (51 %).



Hodnocení cenové úrovně mobilních služeb (podle pohlaví)

Velmi příznivá Spíše příznivá Ani příznivá, ani nepříznivá Spíše nepříznivá Velmi nepříznivá Neumím posoudit Muži 3 % 14 % 26 % 29 % 22 % 6 % Ženy 3 % 23 % 31 % 27 % 10 % 6 %

A právě nespokojenost s cenou stávajícího tarifu je zároveň nejčastějším důvodem pro změnu poskytovatele služeb. Nicméně procentní zastoupení respondentů, kteří takový krok již podnikli, či se k němu teprve chystají, je v tomto kontextu překvapivé. Do konce roku totiž operátora změní pouze 11 % respondentů, loni pak tento proces absolvovalo jen 13 % účastníků průzkumu.

Dodejme, že od letošního 1. února jsou operátoři povinni přenést číslo k jinému poskytovateli telekomunikačních služeb během deseti dnů od podání žádosti (více viz Chcete změnit operátora? Vyčkejte, od února to bude snazší a rychlejší).