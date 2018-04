Prokletí jménem Click?

„Stála na pranýři, sama a pokořená. Nikdo jí nevěřil, byla odsouzená k zániku a opovržení. Těch několik jejích příznivců stálo v rohu přeplněného náměstí a tiše bědovalo. Proč se od ní všichni odvrátili? Protože byla prokletá, přehlížená, nenáviděná. Ale proč ji lidé nenáviděli? Protože tahle ubohá služba měla na rameni cejch Clicku. Cejch prokletého Clicku.“

Naštěstí pro Peagas i jeho zákazníky je tato vize poněkud nadnesená, skutečnost zas tak hrozná není. Služby zastřešené portálem Click nejsou úplně přehlížené, nejsou prokleté. Ale přesto, nesou na svých bedrech tíhu prvotního hříchu, který má na svědomí samotný Click. Potíže provázející jeho spuštění poznamenaly názor mnoha uživatelů a s touto nedůvěrou teď musí nově přidávané služby, zasouvané do jednoho šuplíku jménem Click, bojovat. Přitom jde často o zajímavé funkce, které jiní operátoři nenabízejí.

Click jako hlavní portál má své výhody i nevýhody. Lze na něm snadno najít všechny služby, ovšem také je dost uživatelů, kteří a priori Clicku nevěří. Pamatují totiž na patálie spojené s jeho rozjezdem, které se táhly více než čtyři měsíce.

Potíží bylo víc než dost



Vše začalo na loňském Invexu, kde byl Click poprvé představen. Jeho spuštění ohlásil Paegas na první listopad, ve skutečnosti však začal Click více méně fungovat až v odpoledních hodinách druhého listopadu. Hned 9. listopadu přišla další pohroma - v metru hořelo a přitom byl zničen optický kabel spojující Click se světem. Během následujících čtyř měsíců pak provoz portálu provázely nejrůznější potíže: občas byl na několik hodin úplně vypnutý, jindy se hroutily databáze a uživatelé neměli možnost se přihlásit. Celou touto kauzou se pak jako nit táhnou stížnosti lidí, kteří kvůli aktivaci Clicku přišli o svou e-mailovou adresu, dokonce už podruhé (poprvé při převodu z číselného na textový formát). Paegas se rozhodl, že je třeba sjednotit e-maily do tvaru text@click.cz, takže staré adresy ve tvaru text@sms.paegas.cz byly při registraci zrušeny. Rozčarování mnohých uživatelů z Clicku výborně ilustrují diskuze na Mobil.cz, které se tohoto portálu týkají: Jak se vám líbí Paegas Click? Co vám na něm vadí?; Jste spokojeni se službou Paegas Click?

Přestože potíže portálu se táhly dlouhou dobu a několik prvních měsíců jeho provozu vypadalo spíš jako ostré testování, dnes již vše funguje bez potíží. Dětské nemoci jsou pryč a kromě občasných šrámů, které někdy postihnou každou službu, je Click zdravý, i když zjizvený.

Nová krev ve staré tepně



Ale co nově nasazované služby? Jakmile Paegas něco nového vytvoří a zprovozní, dostane to před svůj název „předponu“ Click nebo je rovnou začleněno jako jedna z funkcí ClickBoxu, hlavní součásti portálu starající se o přístup k e-mailu, hlasové schránce a SMS. Takto dopadl ClickFun (posílání log, melodií a obrázků na mobil) nebo třeba technologie text-to-speech, která vám přečte došlý e-mail do telefonu. V blízké budoucnosti spadne do tohoto velkého skladiště služeb i Recepce (automatické hlasové menu pro přepojení, přehrání vzkazu apod.) a MojeInfo (vytvoření vlastního Info SMS kanálu).

Spojení všech non-voice (nehlasových), doplňkových a personalizačních služeb do jediného portálu je logickým krokem. Uživatelé najdou veškerá nastavení a funkce na jednom místě, při svých pravidelných návštěvách si snadno všimnou novinek, které přibyly v nabídce. Problém je však v tom, kolik lidí skutečně aktivně Click využívá.

Kdo chce a využije Click



Mezi majiteli Twist karet se jistě najde i dost těch, kteří vůbec nemají přístup k internetu. Není se co divit, na internet v České republice běžně přistupuje sotva čtvrtina obyvatel, zatímco mobilní telefon má již více než polovina Čechů. Pokud jde o WAP, další z přístupových cest k portálu, ten je zatím využíván ještě podstatně méně. Především platí, že WAP používají většinou lidé, kteří dobře znají internet. Ti, kteří ho neznají, si tedy Clicku pořádně ani nevšimnou.

Pak je tu další skupina - uživatelé Twistu, kteří na internet přistupují. Jde často o studenty a jiné mladé lidi, kteří se na web dostávají především ve škole nebo doma přes modem. Z nich někteří ClickBox Easy (zjednodušená služba pro e-mail určená majitelům Twistu) nevyužijí vůbec, jiní na něj zapomněli. A proč? Zkusili ho, když byl nový a propagovaný, a zjistili, že těch pár služeb nestojí za ty problémy s ním spojené. Od té doby je znova mohl přitáhnout jedině ClickFun, kterého si mohli všimnout díky výrazné reklamní kampani.

Mezi majiteli paušálních tarifů lze najít více potenciálních uživatelů Clicku a především plného ClickBoxu. Ti však musí počítat s tím, že zaplatí 90 korun měsíčně za jeho provoz. Ti, kdo tuto variantu odmítli na začátku (například proto, že se jim nechtělo platit za službu, která je tak zklamala), možná vůbec nevědí o tom, že si mohou poslat z Clicku na telefon logo či melodii, o předčítání e-mailů v rámci ClickBoxu ani nemluvě.

Je čas zlomit prokletí

Paegas nyní musí napnout své síly a dobře připravit kampaně uvádějící nové služby v rámci Clicku. Je třeba dostatečně zviditelnit Recepci a MojeInfo, neboť obě tyto funkce mohou využít především menší firmy a podnikatelé, jejichž přízeň by jistě Paegas rád získal. Poselství musí být jasné: „Přijďte na Click a aktivujte si svůj ClickBox, protože se opravdu vyplatí. Umožní vám dělat věci, o kterých konkurence jen sní.“ Nakolik se to Peagasu povede, si musíme počkat na chvíli, kdy budou služby spuštěny, což by dle slov marketingového ředitele RadioMobilu Roberta Chvátala mělo být ještě v listopadu. Click již byl očištěn od chyb, teď ještě musí být očištěn v očích veřejnosti. Jinak by se v něm mohly zbytečně utápět pokrokové služby, které rozhodně mají právo na život. Škoda každého dobrého nápadu, který padne vedle. Doufejme, že Click už propříště vedle nebude.