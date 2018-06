Samsung Galaxy Note 9 bude za měsíc. Už jsou známa všechna vylepšení

Model Galaxy Note 9 je nejdůležitější model Samsungu pro druhou polovinu letošního roku. Výrobce ho představí 9. srpna. Na premiéru už vydal pozvánku, ale žádné detaily zatím nezveřejnil.

Ve videu lákajícím na uvedení nového modelu pouze ukazuje nové dotykové pero S Pen. Vyobrazeno je tlačítko, které dává tušit nové funkce psaní a ovládání pomocí něj. Pero by mělo mít Bluetooth pro bezdrátově spojení s telefonem. To znamená, že by bylo možné psát poznámky virtuálně na cokoliv, třeba na stůl a pero je pošle do telefonu. Vedle poznámek by bylo možné s perem třeba i kreslit. Navíc se spekuluje, že se přes dotykové pero bude telefon i odemykat.

Od nového Notu 9 jinak nelze čekat výrazné inovace. Stejně jako u modelů Galaxy S9 má být nový Note pouze evolucí toho stávajícího. Podle posledních informací se ovšem měly udát některé změny.

Jestliže design nemá podle veterána“ v oblasti mobilních telefonů Eldara Murtazina, který již mohl novinku vyzkoušet, doznat výrazných úprav, tak nebude samozřejmě chybět vylepšená výbava.

Jedinou změnou v designu bude přesunutí čtečky otisků prstů pod čočky fotoaparátů. To už známe z nových S9 a z ergonomického hlediska je to rozhodně dobrý krok. Vše ostatní bude vypadat stejně, Samsung nepoužije ani jiné materiály.

Zákazníkům se jistě bude líbit větší baterie. Místo článku s kapacitou 3 330 mAh dostane novinka 4 000mAh baterii. Murtazin dokonce přidává postřeh ohledně výdrže. Note 9 má vydržet v „plném zápřahu“ až dva dny.

Větší baterie by za běžných okolností znamenala větší telefon, jenže Samsung použil vylepšený displej. Ten sice bude mít podle všeho stejné parametry jako u předchůdce, ale je tenčí a s lepší čitelností na slunci. Tělo telefonu se tedy měnit nemuselo a osmička i devítka budou mít stejné rozměry.

Vylepšen bude i fotoaparát. Ale opět pravděpodobně půjde jen o dílčí inovace než o zcela nový foto modul.

Jak už víme delší dobu, Note 9 dostane nový procesor Exynos, nebo pro některé trhy mimo Evropu Snapdragon 845. Vylepšené má být uživatelské prostředí, které výrobce nazývá Samsung Experience.

Operační paměť se bude lišit podle verze. V základní variantě má být 6 GB operační paměti a úložiště 128 GB. Lepší verze dostanou operační paměť 8 GB a uživatelskou 256 GB, nebo dokonce extrémní úložiště o velikosti 512 GB.

Samsung Galaxy Note 9 bude opět pořádně drahý. Cenu lze očekávat stejnou či spíš vyšší, než s jakou startoval současný Note 8 (26 990 Kč). Což by z novinky udělalo jeden z nejdražších smartphonů na trhu.