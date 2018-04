Pozor, virus pro chytré mobily vás může připravit o peníze

Virus s názvem Trojan-SMS.Symb.OS.Viver napadající přístroje s operačním systémem Symbian S60 (převážně modely z řady Nokia Nseries) byl zachycen mobilním antivirem od Kaspersky Labs teprve před několika dny. Pokud by si našel cestu i do vašeho mobilního telefonu, například při instalaci jiné Symbian aplikace, nezačne žádným způsobem poškozovat funkce nebo hardware telefonu, ale bude vás chtít připravit o velké peníze.

Jak se Viver projevuje?

Úkolem Vivera je rozesílání takzvaných Premium SMS, tedy textových zpráv s vyššími sazbami. U nás je této služby využíváno převážně k hlasování v nejrůznějších hitparádách, pro stahování vyzváněcích melodií, k odeslání příspěvku pro charitní účely apod. Tyto telefonní čísla jsou v tuzemsku specifická pro svou předvolbu „906“. Po odeslání takové zprávy vám operátor naúčtuje částku, která se může pohybovat od tří až po několik desítek korun. Nebezpečnost Viveru navíc spočívá v tom, že se snaží těchto Premium zpráv rozeslat co největší počet a zajistit tak uživatelům účet na závratnou částku. Navíc si uživatel odesílaných zpráv nevšimne, vše probíhá na pozadí.

Může vás ohrozit?

Jak již bylo řečeno, virus se rozšiřuje převážně při instalaci jiných aplikací pro operační systém Symbian. Není se tedy nutné obávat, že ho přijmete v klasické SMS nebo MMS zprávě. Trojan s názvem Viver byl zatím objeven jen u několika aplikací a mobilních her určených pro ruský trh. Zatím nemáme informace, že by se vir objevil i u nás a že by byl připraven využívat tuzemská prémiová čísla. Co však není, může brzy být.

Jestliže budete stahovat jen programy a hry od českých mobilních operátorů nebo ze zaručených zdrojů, nemůže být váš telefon nakažen. Při současném tempu výměny nejrůznějšího freeware, ale i warez softwaru po celém světě je však celkem zřejmé, že se ho v blízké budoucnosti dočkáme i v Čechách. Vzhledem k faktu, že chytré telefony se do rukou uživatelů dostávají čím dál častěji, asi ani nebude sám.

Situaci budeme nadále sledovat.

