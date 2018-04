Povedený dvousimkáč za poctivou cenu. Recenze Alcatel OT 997D Ultra

Alcatel si pro svůj model One Touch 997D Ultra připravil relativně nadprůměrnou výbavu. Pod kapotou se schovává dvoujádrový procesor taktovaný na 1 GHz a 1 GB RAM. Přestože jsou toto slušné hodnoty, čekejte po stránce rychlosti spíše lehčí nadprůměr. Skuteční rychlíci jsou za podstatně vyšší cenu. Potěší přítomnost microSD slotu, který rozšiřuje jinak velice malou paměť o kapacitě 4 GB.

To hlavní se skrývá pod baterií: dvojice slotů pro SIM kartu může udělat zázraky s vaším účtem za telefon. Neutrpěla příliš ani výdrž baterie, která musí živit rovnou dvě antény. Telefon však působí hodně plastovým dojmem, a to i přestože se designéři snažili tento fakt zamaskovat nejrůznějšími drobnými detaily na těle přístroje.

Plusy a mínusy Proč koupit? podpora dvou SIM karet

kvalitní fotoaparát

příznivá cena

solidní displej Proč nekoupit? pouze Android 4.0.4

občasné zadýchávání OS

plastový vzhled Kdy? V prodeji Za kolik? 5 369 Kč s DPH

Za cenu zhruba pět tisíc korun tak získáte slušně vybavený telefon s rozměrným displejem s úhlopříčkou 4,3 palce a podporou dvou SIM karet. Tento fakt však již není tak podstatnou výhodou jako před rokem či dvěma a konkurentů je celá řada.

Vzhled a konstrukce – méně plastů neuškodí

Za cenu okolo pěti tisíc by těžko mohl člověk očekávat zázraky po stránce použitých materiálů, ale na druhé straně se stačí podívat ke konkurenci, kde se pocit částečného luxusu u stejně drahých modelů daří evokovat. Model 997D je sestaven pouze z relativně laciných plastů a je to na něm bohužel znát. Alcatel se sice pro ozvláštnění pokusil přidat zajímavý vzor na kryt baterie, šedivý rámeček okolo displeje, ale na situaci to příliš mnohé nezmění.

Vypínací tlačítko je umístěno na vrchní části zařízení a velmi dobře se mačká. Hardwarová tlačítka byste pod displejem hledali marně a jsou přítomná pouze v softwarové podobě v rámci spodního řádku na displeji. Paměťová karta je umístěna pod zadním krytem a dvojice SIM karet je dostupná až po vyjmutí baterie, což může být v některých situacích relativně škoda.

Zařízení se příjemně drží v ruce, nevykluzuje z dlaně a má hmotnost 143 gramů. V základním balení nenaleznete nic víc než sluchátka a nabíječku, ze které lze odpojit microUSB kabel. Kapacita vnitřní paměti je 4 GB a uživateli je přístupných zhruba 1,1 GB. Je však nutné upozornit, že v zařízení je přeinstalována celá řada her a aplikací, které lze v případě nutnosti odstranit.

Operační systém – poloviční výkon

Přestože v těle modelu 997D tepe dvoujádrový procesor Mediatek MT6577 taktovaný na 1 GHz, občas se zdá, jako by některé animace telefon příliš dobře nezvládal, ale jindy naopak všechny operace s přehledem utáhne a konkurenci poráží. Se svižností zařízení je to tak jako na houpačce, ale spíše převládají pozitivní pocity. Kapacita paměti RAM je dostatečný 1 GB.

Alcatel příliš neupravoval uživatelské prostředí telefonu a až na výměnu několika ikon a přidání panelu rychlých akcí do notifikační oblasti se prakticky neliší od základní varianty Androidu. Verze operačního systému se bohužel zastavila na 4.0.4 a spíše nečekáme, že by se na této situaci v budoucnosti něco změnilo. Přitom update na verzi 4.1 by velmi pomohl plynulosti veškerých animací.

Displej a výdrž baterie – dvě SIM a dva dny

Model OT 997D nabídne displej s technologií TFT, rozlišení 800 × 480 a úhlopříčku 4,3 palce. Ve své třídě mnoho konkurentů obdobně velký displej nemá a ani po stránce kvality se neztratí.

Možná si občas všimnete nějaké neostrosti nebo vybledlejších barev, ale rozhodně to nejsou velké výstřelky, s nimiž se můžete potkat u neznačkových přístrojů. Čitelnost na přímém slunečním světle se drží průměru.

Baterie má kapacitu 1800 mAh a vzhledem k přítomnosti dvou SIM karet by si zasloužila o něco větší hodnotu. Při běžném používání se tak rozhodně nedostane přes dva dny výdrže a spíše počítejte s menšími hodnotami na úrovni jednoho dne. Ovšem vše závisí na způsobu používání a delší hovor nebo delší brouzdání po internetu udělá svoje.

Funkce – ideální ovládání SIM

Po stránce technických parametrů je na tom model OT 997D podobně jako většina konkurence a samozřejmě nechybí wi-fi, GPS a třeba podpora HSPA. V telefonu je přeinstalována celá řada aplikací od několika populárních her až po antivirus, nákupní seznam, přehrávač videa nebo třeba svítilnu. Skoro tak nemusíte v prvních dnech navštěvovat Play Store, protože vše podstatné máte již na dosah.

Správa dvou SIM karet se nijak neliší od ostatních modelů postavených na platformě Android. V sekci nastavení můžete přehledně zvolit, jaká SIM karta bude použita pro kterou akci (volání, SMS, videohovor a datové přenosy), anebo zvolíte SIM kartu až při provádění dané akce. V rámci uživatelského prostředí vždy uvidíte, s jakou SIM kartou danou akci provádíte. Po stránce celkového ovládání těchto funkcí tak nemáme nejmenší výtky. Obě SIM karty mohou být samozřejmě na příjmu současně.

Fotoaparát s rozlišením 8 Mpix, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou je jedním z těch nejlepších, které můžete v současné střední třídě nalézt. Občas se mu sice úplně nepodaří správně nastavit vyvážení bílé a s ostrostí je na tom rovněž trochu na štíru, ale svoje konkurenty poráží o jednu až dvě koňské délky. To mimo jiné znamená, že by mohl klidně pokukovat po soupeři i z daleko vyšších pater.

Konkurence – překvapivě přeplněno

Jak bylo již řečeno v úvodu, tak situace na trhu chytrých zařízení s podporou dvou SIM karet je více než dobrá ve srovnání se situací před několika málo lety. Do výroby se kromě menších a nepříliš známých výrobců pustily i světové značky, takže i kvalita šla celkově vzhůru, což je jedině dobře.

Z poslední doby můžete upozornit na modely jako Evolve FX420, obří Imperius MT7003 nebo i konkurenty z vlastní stáje v podobě modelů jako je OT 903D nebo OT 993D, které jsou na tom po funkční stránce o něco hůře než dnes recenzovaný model. Nesmí se zapomínat ani na modely od Samsungu, jako je Galaxy Y Duos nebo Galaxy Ace Duos. Možnosti výběru jsou opravdu široké.