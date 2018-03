Chystají bič na neukázněné řidiče. Za používání mobilu jim zvýší pojistku

Již v roce 2013 se podle tehdejšího průzkumu americké pojišťovací společnosti State Farm každý čtvrtý řidič nesoustředil na řízení kvůli internetu v mobilu. Už tehdy šlo o téměř dvojnásobně vyšší počet od roku 2009, každoročně se přitom zvyšuje i počet řidičů, kteří během řízení píšou SMS či telefonují. Od tohoto chování je neodradí ani obvyklé postihy - hrozí jim totiž pouze v případě, že je policisté při používání mobilu během řízení přistihnou.

Avšak americké pojišťovně Allstate došla s tímto nezodpovědným chováním na silnicích trpělivost. Začala proto testovat technologii, která na základě dat získaných z akcelerometru a gyroskopu smartphonu prozradí nejen to, zda řidič během řízení s telefonem manipuloval, ale i to, zda byl telefon odemčen a jaké aplikace byly používány. Technologii podle CNN vyvinula společnost Arity, která je součástí pojišťovacího gigantu Allstate.

Získaná data pak pojišťovna hodlá využívat k výpočtu výše pojistného v závislosti na tom, v jaké míře byl telefon pojistníkem využíván během jízdy. V praxi by to tedy znamenalo, že uvědomělí řidiči by získali slevu na pojistku, nenapravitelní hříšníci by naopak museli počítat patrně i s výrazně vyšší sazbou. Podle Allstate jde o jeden ze způsobů, jak na silnicích zajistit vyšší bezpečnost.

Společnost Arity mimo jiné analyzovala data získaná z více než 160 milionů cest uskutečněných klienty Allstate, výsledky průzkumu potvrdily závěry mnoha dřívějších studií - používání smartphonů za volantem s sebou přináší výrazně vyšší riziko nehody. Takové nehody bývají navíc mnohem závažnější a pro pojišťovny představují podstatně vyšší finanční zátěž. Podle zjištění Arity jsou řidiči, kteří se spíše než dění na silnici věnují svému smartphonu, pro pojišťovny o 160 % dražší než řidiči, kteří během řízení mobil ignorují.

Pojišťovna nicméně neupřesnila, jakým způsobem bude data od pojistníků získávat, s největší pravděpodobností bude uzavření pojistky podmíněno instalací speciální mobilní aplikace. Nabízí se tak otázka, jak k její instalaci Allstate přesvědčí právě ty řidiče, kteří o sobě vědí, že se svého telefonu nevzdají ani za volantem.

Aby se z této myšlenky stal opravdu účinný nástroj, který by přispěl k vyššímu bezpečí na cestách, musely by jej začít používat i ostatní pojišťovny. Do té doby bude totiž pro nenapravitelné jedince jistější poohlédnout se po pojišťovně, která je za používání mobilu při řízení oproti ostatním řidičům neznevýhodní.



Ředitel společnosti Arity Gary Hallgren je nicméně přesvědčen, že v nadcházejících letech se tento nástroj u pojišťoven pojišťujících auta stane zcela běžný. K tomu je ovšem nutné, aby takové sledování schválily příslušné úřady včetně státních pojišťoven. Stane-li se tak, ani poté nemá pojišťovna Allstate ještě vyhráno - k využití technologie bude totiž potřebovat i souhlas samotného pojistníka.

Podobnou aplikaci testují i v Česku. Vyhodnotí styl jízdy

Již koncem loňského roku nabídla podobnou aplikaci k otestování českým a slovenským řidičům bankovní a pojišťovací skupina Axa, informoval o tom portál iRozhlas. Aplikace Axa Drive, nad níž převzal záštitu BESIP, sleduje a vyhodnocuje jízdní styl řidiče. Na základě nepřetržitého automatického sběru dat o nebezpečných manévrech během jízdy poskytuje řidiči zpětnou vazbu včetně doporučení, jak jezdit bezpečněji.

Stejně jako v případě plánované technologie americké pojišťovny využívá AXA Drive senzorů mobilních telefonů a uživatelům (klientům pojišťovny) umožňuje vyjezdit si slevu na povinném ručení - ovšem ne na základě toho, že během jízdy ignorují svůj smartphone, nýbrž na základě bezpečné jízdy.

Aplikace totiž identifikuje například prudké zrychlení, brzdění či zatáčení, neunikne jí nicméně ani překročení povolené rychlosti či agresivní jízda v místech se zvýšeným rizikem nehod. Dostupná je navíc pro všechny řidiče, nikoli tedy pouze pro klienty pojišťovny - avšak jen ti si mohou vyjezdit výše zmíněnou slevu.

Vlastní mobilní aplikaci pro řidiče podle portálu iRozhlas nabízejí i pojišťovny Slavia či Kooperativa. V těchto případech jde nicméně o aplikace určené výhradně klientům dané společnosti usnadňující hlášení pojistné události.

Se zajímavým způsobem, jak řidiče uchránit před nutkáním sáhnout po mobilu, přišla loni automobilka Nissan - schránku pod loketní opěrkou upravila tak, že pohltí veškerý mobilní signál.

