Každý čtvrtý řidič se nesoustředí na řízení. Kvůli internetu v mobilu

Průzkumu, který State Farm uskutečnila letos v červenci, se zúčastnilo celkem 1 014 řidičů napříč Spojenými státy. Zaměřen byl na chování za volantem a také zjišťoval, co by jako prevenci používání mobilů během řízení použili sami řidiči.

Celkem překvapivé bylo zjištění, že ve srovnání s dřívějším podobným průzkumem se téměř zdvojnásobil počet řidičů, kteří se při řízení věnovali vyřizování e-mailů či prohlížení internetových stránek. V letošním průzkumu se k tomuto prohřešku doznalo 24 procent respondentů, v roce 2009 to bylo jen 13 procent řidičů.

Ti tehdy uvedli, že si touto činností většinou zkracují chvíle při stání na semaforech a v zácpách. Často pak tehdy, když jsou během dne v autě sami, avšak i při dlouhých nočních jízdách po dálnici.

Podle pojišťovací společnosti je tento nárůst spojen s rozmachem smartphonů. Dnes totiž i dostupné modely již mají internetový prohlížeč. V současné době vlastní chytrý telefon 80 procent amerických řidičů pod 50 let. Počet jejich uživatelů však stoupá i mezi americkými seniory. V roce 2011 jej používalo 23 procent motoristů starších 65 let, letos již 39 procent.

Průzkum však přinesl i přívětivější zjištění. Stále více zkušených řidičů starších 30 let si uvědomuje rizika spojená s nepozorností během řízení. V této věkové kategorii totiž klesl počet motoristů, kteří během jízdy telefonují. V roce 2011 se jich k tomu doznalo 61 procent dotázaných, letos již jen 55 procent. O jedno procento naopak stoupl podíl řidičů, kteří za volantem psali textovku.

Avšak u řidičů ve věku do 29 let (včetně) je srovnání s dva roky starým průzkumem alarmující. V tom letošním se k telefonování během jízdy přiznalo 76 procent dotázaných, přičemž v roce 2011 jen 68 procent. Mladí řidiči se za volantem nekrotí ani při posílání SMS. V roce 2011 se k tomu doznalo 61 procent dotázaných, letos již 70 procent.

Psaní SMS (i jejich hlasové zadávání) je rizikovým faktorem pro bezpečnost silničního provozu. Avšak nejen motoristé hřeší. Textovky měly svůj díl viny také na nehodě vrtulníku, který se v roce 2011 kvůli nedostatku paliva zřítil poblíž amerického města Mosby. Při této nehodě kromě pilota, který během letu posílal SMS, zemřeli také transportovaný pacient a dva ošetřující asistenti (více čtěte zde).

Podle pracovníků společnosti State Farm si většina řidičů uvědomuje, že roztržitost za volant nepatří a i chvilka nepozornosti může mít smrtelné následky. Většina dotázaných (91 procent) tak souhlasila s přijetím adekvátních právních předpisů a dalších opatření, která by provinilce výrazně postihovala. Více než polovina respondentů zároveň uznala, že stávající možné sankce jsou uplatňovány jen velmi zřídka.

Američané hřeší častěji než Evropané

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve své letošní studii prokázalo, že častěji používají mobily při řízení američtí řidiči než ti evropští. Společnost analyzovala výsledky dvou průzkumů provedených americkou společností Porter Novelli v roce 2011, a to evropského EuroPNStyles a amerického HealtStyles.

Evropského průzkumu, do kterého se zapojilo sedm států (Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie), se zúčastnilo celkem 10 388 řidičů ve věku od 18 do 64 let. Ve stejném věkovém rozmezí bylo i 50 tisíc respondentů z řad amerických řidičů, kteří se zúčastnili průzkumu HealtStyles.

Účastníkům průzkumů byly položeny dvě otázky: "Jak často jste v posledních 30 dnech při řízení telefonovali?" a "Jak často jste v posledních 30 dnech při řízení četli, nebo odeslali textovou zprávu či e-mail?" Při srovnání výsledků pak CDC zjistila, že američtí řidiči během řízení častěji telefonují, v psaní SMS a e-mailů jsou pak oba průzkumy vyrovnané.

Telefonování během jízdy přiznalo 68,7 procenta amerických respondentů, z evropských států bylo takových hříšníků nejvíce v Portugalsku (59,4 procenta). Nejsvědomitější jsou pak britští motoristé, zhřešilo jich jen 20,5 procenta. K psaní textovek, či vyřizování elektronické pošty během řízení se přiznalo 31,2 procenta Američanů, z evropských států pak opět vedou portugalští řidiči (31, 3 procenta). Nejméně provinilců bylo ve Španělsku (15,1 procent).

Používáte mobil během řízení? celkem hlasů: 287