Podomní prodejci operátora U:fon se vydávají za pracovníky Telefóniky O2

Vyjádření U:fona "Přímý prodej je jedním z nejefektivnějších prodejních nástrojů, jaký využívá řada firem včetně telefonních operátorů, mimo jiné proto, že provize za prodej je vyplácena teprve po zaktivování služby, a nikoli po podpisu smlouvy. Prodejce tedy nemá žádnou motivaci uvádět klamavé údaje, na jejichž základě by sice byla podepsána smlouva, ale po zjištění pravých skutečností by nedošlo k odběru služby. Přesto má U:fon vlastní etický kodex, který je pro externí prodejce závazný a který je veřejnosti dostupný na stránkách operátora. Ztotožňujeme se s názorem Telefónicy O2, že jakékoli podvodné praktiky při podomním prodeji jsou naprosto nepřijatelné, a jejich nepřípustnost včetně postihů je i součástí smlouvy se společnostmi, které nám prodejce zprostředkovávají. V případě porušení etického kodexu či jiného prokázaného neprofesionálního jednání spolupráci s daným prodejcem ukončíme. Podle našich dosavadních zkušeností jsou stížnosti na chování prodejců pouze ojedinělé, přesto vyvíjíme značné úsilí na to, aby prodejci postupovali korektně ," říká Jana Studničková, mluvčí U:fona. ¨