Pod pokličkou plánovačů sítě

Jedním z nejdůležitějších oddělení mobilního operátora je rádiové plánování. Na schopnostech tohoto oddělení záleží, jestli bude síť dobře splňovat kritéria pokrytí a v jaké míře se v ní budou vyskytovat problémy. Úplně bezproblémová síť GSM totiž ve skutečnosti neexistuje - nanejvýš v laboratořích. My jsme měli možnost podívat se pod pokličku plánovačů sítě Eurotel.

Kvalitní software a databáze jsou hodně důležité

Základem optimalizace sítě je dobrá evidence základnových stanic a přístup k datům o jejich provozu. Informace o všech plánovaných a provozovaných BTS má Eurotel v centrální databázi. S pomocí těchto dat a softwaru NPS/X od Nokie si mohou plánovači nechat vymodelovat informace o tom, jak pokrývají vybrané území konkrétní základnové stanice. Samozřejmě si mohou takto nanečisto vyzkoušet, jak by se v síti chovala nová BTS. Plánovací software používá digitální model terénu (plánovač si například na mapě Prahy může nechat zobrazit informaci o výšce jednotlivých budov; nejvyšší rozlišení mapy je na jeden metr) a model šíření elektromagnetických vln v příslušných pásmech. Model šíření vln je samozřejmě upraven pro podmínky České republiky a pracuje s katalogem vysílacích parametrů konkrétních antén. Modelování šíření signálu je výpočetně velmi složité a i na výkonných strojích může trvat až několik desítek minut.

I když plánovači najdou s pomocí softwaru ideální místo pro umístění nové základnové stanice (a navrhnou i její konfiguraci), musí vyrazit přímo do terénu. V mnoha případech, pokud jde o volné prostranství, vyzvednou provizorní vysílač na nákladním automobilu se zdvižnou plošinou do předpokládané výšky budoucí základnové stanice a s měřícími přístroji projíždějí okolí. Sledují, jak se bude signál ve skutečnosti v krajině šířit - protože plánovací software nikdy nemůže počítat se všemi překážkami.

Plánovač sítě musí být i sociolog (nebo statistik)

Při plánování pokrytí mají technici Eurotelu k dispozici informaci o vytíženosti jednotlivých buněk sítě. A to jak aktuální, tak historický. Díky tomu už ví, že v síti Eurotelu nastanou každý rok dvě špičky - o Vánocích a na přelomu roku a dopoledne v poslední školní den. Pro tyto špičky (které se dají na základě matematických modelů předvídat) musí být připravena kapacita sítě.

Život plánovačů ovlivňuje i sport. K dispozici mají 21 mobilních základnových stanic na kolech, které mohou kamkoliv přemístit. Používají se pravidelně například při příletu našich hokejistů z mistrovství světa (případně z olympijských her). Včera byla nejméně jedna umístěna na Letné u fotbalového stadionu Sparty - to kvůli večernímu fotbalovému zápasu.

U mobilních základnových stanic bývá často problém s mikrovlnným spojením se zbytkem sítě - frekvence používané mikrovlnnými spoji jsou totiž licencované (odsouhlasuje je ČTÚ na základě kmitočtového návrhu společnosti Testcom). Například na zmiňované Letné to Eurotel vyřešil tak, že si frekvenci pronajal na pět let - nápory na síť jsou totiž v této oblasti pravidelné.

Jenže i pravidelné přetížení sítě z důvodů fotbalových zápasů často není důvodem pro vybudování další základnové stanice - ta by totiž byla po většinu času nevyužitá. Levnější je mnohdy vždy přistavit mobilní BTS. „Musíme se snažit uspokojit co nejvíce zákazníků, ale současně být efektivní,“ dodává Pokorný. Když však nárůst zatížení sítě v konkrétním místě není dočasný, ale předpokládá se jeho trvání (třeba u nových nákupních center), uvažuje se o výstavbě nové základnové stanice.

Frekvenční příděl je největší bohatství operátora

Eurotel dostal od Českého telekomunikačního úřadu k dispozici 46 kanálů v pásmu GSM 900 a 40 kanálů v pásmu GSM 1800. U GSM 900 používá Eurotel 24 kanálů pro BCCH vrstvu (tyto kanály jsou pevně přiřazeny jednotlivým BTS). Jeden kanál je používán jako měřící (více zde) a zbývajících 21 kanálů je vyhrazeno pro TCH vrstvu - tedy pro frequency hopping. Pokud se zajímáte o konfiguraci sítí GSM, tak jste si možná všimli, že v minulosti Eurotel používal pro hopping tři sekvence po sedmi kanálech. V současnosti používá jednu sekvenci po 21 kanálech. Ta je synchronizována mezi těmi buňkami sítě, kde by mohlo dojít k rušení. V pásmu GSM 1800 rozdělil Eurotel svůj frekvenční příděl na 22 kanálů pro BCCH vrstvu, 17 pro TCH vrstvu a jeden má jako měřící kanál.

Frekvenční pásmo 1800 MHz používá Eurotel především pro zvyšování kapacity v síti a tam, kde jsou problémy s pokrytím v pásmu 900 MHz. Při stavbě nových BTS postupují plánovači takto: první čtyři nosné frekvence (kanály, TRX) jsou v pásmu 900 MHz. Další čtyři TRX jsou v pásmu 1800 MHz. Následují dva TRX v pásmu 900 MHz a dva v 1800 MHz. Pokud by v jednom pásmu ve směru vyzařování měl počet TRX přesáhnout šest, postaví se v okolí nová základnová stanice. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní situaci. Někdy nelze vzhledem ke komplikovanosti sítě a možným interferencím takové množství TRX v jednom směru na základnové stanici vůbec použít. A naopak - někdy se zcela výjimečně použije v jednom směru více TRX než šest na jedno pásmo.

Své požadavky na kvalitu sítě má i ČTÚ

Základní požadavky na pokrytí a kvalitu sítě stanovil v licenci pro Eurotel Český Telekomunikační úřad (ČTÚ). Dva ukazatele - CBR (množství nenavázaných hovorů) a CDR (množství rozpadlých hovorů) musí Eurotel držet na úrovni 3 %. Technici Eurotelu ovšem nesmí překročit interní limit, který je pro tento rok stanoven na 2 % (loni to ještě bylo 2,5 %). Podle výsledků vlastních měření dosahuje Eurotel hodnot 1,3 % u ukazatelů CBR i CDR.

Pokrytí Eurotelu už ČTÚ nekontroluje. „Pokrytí území a obyvatelstva je v současnosti řízeno konkurenčním působením tří mobilních operátorů,“ upřesnil Josef Pokorný z Eurotelu. Dalšími, kdo určují požadavky na pokrytí, je marketingové a prodejní oddělení Eurotelu. Plán priorit pokrytí se aktualizuje každý rok. Letos se přednostně pokrývají velké obchodní domy, důležité silnice a dálnice, rekreační oblasti a místa, kde se vyskytují důležití zákazníci Eurotelu (přibližně s více než padesáti telefony - přičemž hranice je velmi individuální). Plánovači také při výstavbě sítě myslí více na pokrytí pro účely policie, hasičů a záchranné služby.

Limity úrovně signálu jsou tvrdé

Jedním z největších oříšků je pokrytí nových administrativních budov. „Indoor pokrytí je naše priorita,“ říká Pokorný. V pokrytých prostorech musí být úroveň alespoň -92 dBm, což mnohdy vzhledem k útlumu rádiového signálu při průchodu zdmi klade požadavek na úroveň signálu -72 dBm ve výšce 1,5 m nad terénem před budovou. Takový signál (-92 dBm) by měl být v budově na každém místě, kde je možné bez použití umělého osvětlení bez potíží číst text. Plánovačům pokrytí, kteří jsou schopní splnit tyto požadavky základnovými stanicemi umístěnými mimo budovy, způsobují problémy nové kancelářské budovy s pokovenými skly. Do těch se totiž signál z venku nedostane, a tak musí Eurotel jednat s majitelem o interních rozvodech signálu. Jako příklad Josef Pokorný uvedl pražský hotel Hilton (u Hlávkova mostu). Do něj Eurotel zkoušel pálit signál ze tří stran, a přesto bylo uvnitř špatné pokrytí. Řešením byly po zdlouhavých jednáních s majitelem hotelu interní rozvody signálu.

Limity kvality signálu musí technici dodržovat nejen při pokrývání budov, ale i ve městech a volných prostranstvích. Pro venkovní pokrytí považuje Eurotel za nejhorší úroveň signálu -92 dBm. Pokud je signál slabší, je takové místo podle Eurotelu nepokryté. Na silnicích by měl signál dosahovat úrovně nejhůře -85 dBm. Při takovém pokrytí a předpokládané ztrátě signálu 7 dBm u telefonu v automobilu se totiž dostanete na -92 dBm, které by měly pro telefonování z jedoucího auta stačit. S namontovanou externí anténou je samozřejmě telefonování z auta pohodlnější - hovory jsou stabilnější.

Prémie plánovačů jsou závislé na kvalitě sítě

Technici odpovědní za optimalizaci sítě neustále sledují hlediska kvalitativní (CBR, CDR, informace o handoverech) a velmi mnoho dalších parametrů jednotlivých BTS. Pro sledování používají vlastní software a databáze, do kterých se ukládají informace získané softwarem používaným pro dohled nad sítí. Pravidelně vyhodnocují získané informace a na základě nich se uvažuje o výstavbě nových, nebo o rekonfiguraci starých základnových stanic.

Podněty pro optimalizátory dává i oddělení Customer Care, které disponuje šesti měřícími vozy (sedmý používají jako rezervní) neustále jezdícími po České republice. Měřící vozy sledují úroveň signálu a kvalitativní ukazatele. Protože vozy jsou v pohybu každý téměř celý pracovní den, je dost dat k vyhodnocení. Na výsledcích měření oddělení Customer Care závisí také prémie plánovačů a optimalizátorů sítě. Na úspěchu již postavené sítě se potom podílejí další oddělení (marketingové, produktové), ale vždy platí, že za jejich úspěchem stojí dobře naplánovaná a postavená kvalitní síť. Na oddělení, které má fyzicky na starosti výstavbu a provoz základnových stanic, tak mají plánovači velmi vysoké požadavky. Bez kvalitně postavené a udržované sítě totiž sebelepší marketingový a produktový génius u zákazníků neuspěje.