Nové smartphony od Googlu by se měly vyrábět společně s iPhony

Současné Pixely řady 2 vyrábí HTC a LG. Zejména větší model Pixel 2 XL vyráběný LG ovšem trpí řadou problémů. Google se podle všeho poohlíží po jiném smluvním výrobci. Tím by měl být Foxconn, který pro Apple od počátku vyrábí iPhony.

Vývoj hardwaru i softwaru bude nadále v režii HTC, jehož vývojový tým Google odkoupil. Ale ani menší z chystaných pixelů už HTC vyrábět zřejmě nebude. I ten má být produkován tchajwanským OEM výrobcem.

I letos se chystají dva modely Pixelu: větší a menší. Větší z připravovaných Pixelů má mít displej s minimálními rámečky, ovšem podle agentury Bloomberg se neobejde bez stále rozšířenějšího vykrojení v horní části zobrazovacího panelu. Ten má být větší než u iPhonu X a vejít se do něj mají dvě kamerky. Menší Pixel 3 má být podobný současné „dvojice“ a displej bude mít výraznější rámečky.

I chystané pixely se obejdou bez dvojitých fotoaparátů. Google použije pouze jednu čočku, se kterou dokáže dělat obdobné triky jako konkurence s dvojitými fotoaparáty. Snímače současných pixelů patřili v době uvedení na trh na vrchol mezi smartphony.

Přestože pixely od Googlu patří mezi špičku mezi smartphony s Androidem, tak jejich prodeje jsou zatím zanedbatelné. Loni Google podle analytické společnosti IDC prodal pouze čtyři miliony svých smartphonů. To Apple dokázal prodat 216 milionů iPhonů, které nejsou o moc dražší než pixely.

Google by měl nové telefony začít prodávat v říjnu, tedy měsíc po chystaných iPhonech. Ve Spojených státech je bude exkluzivně nabízet znovu pouze operátor Verizon. Limitovaná dostupnost je jedním z důvodů nízkých prodejů. To by se však letos mohlo změnit.

Bloomberg se zmiňuje i o pixelech ze vzdálenější budoucnosti. Ty by neměly mít rámečky žádné. Ovšem vykrojení v displeji zůstane kvůli zachování stereo reproduktorů. S vykrojením má kreativně fungovat chystaný Android P, očekávaný stejně jako Pixely 3 na podzim.

Další verze Androidu chystaná na příští rok má podle Bloombergu být ještě více zaměřena na umělou inteligenci, kdy bude telefon schopen provést více úkolů bez nutnosti jakékoliv akce od uživatele.