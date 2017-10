Pixely 2 mají nejlepší fotoaparát. To jsou nové vlajkové lodi Androidu

Google se jako tvůrce nejrozšířejnějšího systému pro chytré telefony rozhodl vstoupit na trh se smartphony sám. Nadále jeho vlastní smartphony vyrábí smluvní partneři (v případě HTC už to tolik neplatí), celý vývoj je ale zcela v režii Googlu.

Loňské vlastní smartphony Pixel měly špičkovou výbavu, ale nic zásadního navíc oproti konkurenci. Ceny přitom byly vysoké. To se odrazilo i na prodejích. Google sice sám nic o prodejích neprozradil, analytici ale měli jasno. O tom, že prodeje nejsou takové, jaké by si Google přál, se zmínil i zástupce americké společnosti při představení letošních novinek.

Opět dvě velikosti

Loňské pixely se lišily velikostí a stejně je tomu tak i letos. Výbava je shodná, rozdílné jsou displeje a s tím spojený design a velikost. Základní Pixel 2 ctí zavedené tradice, zvětšený model XL jde moderní cestou.

Jako referenční přístroje celé platformy Android mají nové Pixely samozřejmě nejnovější systém od Googlu ve verzi 8 Oreo. Bezpečnostní aktualizace jsou garantovány po tři roky. A stejně jako u nových iPhonů je kladen u nových Pixelů velký důraz na strojové učení, tedy na umělou inteligenci.

Umělá inteligence

Pixely tak umí díky funkci Google Lens „přečíst“ co je vyfoceno. Například internetové nebo e-mailové adresy. Funkce Google Lens ve spojení s umělou inteligencí dokáže i jiné „kousky“. Stačí se zaměřit na nějaký objekt, například památku, a Pixely dokáží sami rozpoznat o co jde. To samé platí pro knihy, hudební alba nebo umělecké předměty.

Google také, stejně jako Apple, vsází na takzvanou rozšířenou realitu (AR). Ta spojuje fyzický svět snímaný fotoaparátem s tím digitálním. Google například prezentoval jakousi reakci na Animoji od Applu, tedy AR nálepky. Do záběru je tak možné dodávat virtuální animované objekty, například z chystaných Star Wars. Tato funkce bude ale přístupná až později.

Vše se ovládá přes Google Assistent, který se dá spustit jednoduchým stiskem rámečků telefonů. Ano, Google převzal technologii vyvinutou firmou HTC, od které odkoupil vývojový tým. Obě společnosti jsou si tedy nyní velmi blízké. Konec konců menší Pixel 2 HTC vyrábí, větší 2 XL vyrábí LG. Pomocí asistenta lze objednávat služby, ovládat jiné přístroje nebo samotný telefon, či získávat různé informace.

Klasika s čtečkou otisků

Na rozdíl od Applu, který u nového iPhonu X přišel s True Depth kamerou pro rozpoznávání obličeje, zůstává Google věrný čtečkám otisků prstů. Ty jsou u obou modelů umístěny na zádech, u většího by se dopředu ani nevešla. Jak je vidět, ani Google zatím nedokázal uvést do života integraci čtečky do displeje.

Displeje obou nových Pixelů disponují funkcí Always On a tak se na nich i v klidovém režimu zobrazují základní informace bez nutnosti telefon probouzet či odemykat.

Klasika a moderna

Základní Pixel 2 je tak trochu smartphone ze staré školy. Na vzhledu telefonu je rukopis trochu HTC znát. Displej přes celé čelo se nekoná, pod ním a nad ním je velký pruh. Do plošek se vešly stereo reproduktory. Je to celkem kompaktní smartphone, na dnešní dobu má nikterak velký pětipalcový displej typu AMOLED s Full HD rozlišením a poměrem stran 16:9.

Jestliže základní Pixel je obyčejný smartphone, tak zvětšený model ctí trendy dneška. Má šestipalcový displej skoro přes celé čelo. Displej je typu P-OLED s vysokým rozlišením 2 880 x 1 440 obrazových bodů s poměrem stran 18:9. Oba displeje kryje odolné sklíčko Gorilla Glass 5.

Nejlepší fotoaparáty

Minulé Pixely patřily co se týče focení na špičku, to samé lze očekávat od novinek. Oba modely mají shodné 12,2megapixelové fotoaparáty, které dostaly v testu renomované laboratoře DxO nejvyšší dosud udělené skóre 98 bodů. Nový iPhone 8 Plus a Samsung Galaxy Note 8 dosáhly „jen“ na skóre 94 bodů.

Přestože nemají nové Pixely dvojité fotoaparáty, dokázal Google oba smartphony vybavit portrétním módem s možností rozmazání pozadí. Nechybí laserové ostření a optická i elektronická stabilizace. Clona fotoaparátu je f/1.8. Videa v rozlišení 4K lze pořizovat „jen“ ve frekvenci 30 fps. Přední kamerka je osmimegapixelová bez autofokusu s clonou f/2.4.

Stejně jako u minulých modelů Google nabízí i u novinek možnost neomezené zálohy fotografií a videí v originálních formátech v cloudu Google Photos. Nabídka platí do roku 2020, dále je možné ukládat fotografie a videa ve „vysoké kvalitě“. Google Photos umí díky umělé inteligenci fotografie automaticky roztřídit podle toho, co zachycují.

Pixel 2 i Pixel 2 XL používá výkonný procesor Snapdragon 835, který ale už měl jako první na jaře představený Samsung Galaxy S8. Grafický čip je Adreno 540. Operační paměť nových supersmartphonů má hodnotu 4 GB.

2x dvě verze

Oba telefony mají dvě verze lišící se vestavěnou pamětí. Na výběr bude úložiště 64 GB nebo 128 GB. To by mělo většině uživatelů stačit. Nic jiného jim nezbývá, Google u svých smartphonů razí cestu bez paměťových karet.

Novinky postrádají audio konektor jack 3,5 milimetru, konektor je jediný: USB-C 3.1. V balení je na klasický jack redukce. Telefony jsou vybaveny stereoreproduktory na čele. Bluetooth je ve verzi 5.0 s podporou LDAC, Qualcomm AptX a AptX HD. Mikrofony mají Pixely tři.

Specialitou je vestavěná elektronická SIM karta eSIM. Ovšem nutná je podpora od operátora, což třeba v Česku zatím nefunguje. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO. K dispozici je technologie NFC. Satelitní navigace podporuje standardy GPS a Glonass.

Sedm hodin za 15 minut

Google vybavil své novinky rychlonabíjením, které podle údajů výrobce dokáží nabít telefony pro sedm hodin provozu za pouhých 15 minut. Ovšem zájemci o bezdrátové nabíjení u nových Pixelů nepochodí. Nabíjet lze jen přes kabel.

Základní Pixel 2 má baterii s kapacitou 2 700 mAh. Větší model má baterii s kapacitou 3 520 mAh. To by mělo na běžný provoz stačit. Konkurenční Samsung Galaxy S8 s 5,8palcový displejem si musí vystačit s 3 000mAh baterií.

Rozměry menšího Pixelu jsou 145,7 x 69,7 x 7,8 milimetru. Jde tak o poměrně kompaktní smartphone, konkurenční iPhone 8 s 4,7palcovým displejem má rozměry 138,4 x 67,3 x 7,3 milimetru. Hmotnost je 143 gramů.

Pixel 2 XL má rozměry 157,9 x 76,7 x 7,9 milimetru. Je tak na výšku menší než Samsung Galaxy S8+, ale o něco širší. Zmiňovaný samsung má rozměry 159,5 x 73,4 x 8,1 milimetru, ale má také větší 6,2palcový displej. Hmotnost je 175 gramů.

Konstrukcemá zvýšenou odolnost. Těla obou telefonů jsou hliníková, model 2 XL má vrchní část zad skleněnou. Oba telefony jsou odolné proti prachu a vodě, splňují stupeň krytí IP67.

Pixel 2 je nabízen ve třech barevných verzích. Černou a bílou verzi doplní docela nezvyklý odstín modré. Větší Pixel 2 XL má černou barevnou verzi a černo-bílé provedení.

V Česku oficiálně nebudou

Ani nové Googly nebudou oficiálně v prodeji na našem trhu. Google je oficiálně bude nabízet pouze ve Spojených státech, Velké Británii, Indii, Kanadě, Německu a Austrálii. Později přibude Itálie, Singapur a Španělsko.

Základní Pixel 2 se ve Spojených státech prodává za 649 dolarů ve verzi 64GB pamětí. Cena je bez místní daně. V přepočtu a s připočtením tuzemské DPH tak vychází cena na minimálně 17 500 korun. Pixel 2 XL stojí v USA se základní pamětí 849 dolarů. V přepočtu a s naší DPH minimálně 22 700 korun. Za větší paměť se u obou modelů připlácí 100 dolarů, tedy v přepočtu s naším DPH 2 700 korun.

První kupující dostanou k novému Pixelu chytrý reproduktor Google Home Mini. Google také oznámil snadnou možnost zkopírování obsahu starého iPhonu do nového Pixelu. Zkopírováno má být vše včetně aplikací a dokonce i zpráv iMessage za 10 minut. Nechybí pro oba nové Pixely brýle pro virtuální realitu.

Google pro nové Pixely připravil po vzoru sluchátek AirPods od Applu speciální bezdrátová sluchátka Pixel Buds. Ty nejsou tak drobné jako AirPods, spojené jsou navzájem kabelem.

Výhodou sluchátek je přítomnost asistenta Google Assistent, kterého lze aktivovat jedním stiskem. I sluchátka od Google se dodávají s krabičkou, ve které se mohou nabíjet. Otevřením krabičky se automaticky spárují s telefonem (nejen s Pixely, ale každým smartphonem s Androidem 7 a vyšším). Stojí 159 dolarů (s tuzemskou DPH asi 4 200 Kč).