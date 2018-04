Pěstujeme Bonsai 3.1 (1) - k čemu to vlastně je?

Outlinery patří na kapesních počítačích k nejpoužívanějším programům. Jejich fenomén již dávno přesáhl limity jejich původního určení a zaměření a z nejvyspělejších z nich se postupně staly univerzální programy na řešení nejrůznějších problémů:

- zapisování a organizování myšlenek

- přípravu a řízení projektů (od malování bytu po změnu organizační struktury firmy)

- přípravu prezentací, přednášek a proslovů

- vytváření strukturovaných seznamů všeho druhu

- tvorbu úkolovníků

Připomeňme si tedy pro pořádek, že outliner je jakási databáze, která umí hierarchicky seskupovat své jednotlivé položky. Položkami mohou být jednotlivé úkoly, schůzky, body programu, myšlenky. Každá položka může být identifikována svým názvem, ale i řadou dalších údajů - třeba termínem, kontaktem na osobu, odkazem, kategorií a dalšími. V outlinerech můžete snadno měnit strukturu nadřízených a podřízených položek tažením po displeji, a tím jim tvořit logickou hierarchickou strukturu. Zájemci o bližší informace odkazujeme ostatně na naše články, které jsme na téma outlinerů u nás již publikovali:

Články na téma outlinerů na Palmare:

Bonsai

Bonsai firmy Natara software tvoří spolu s ShadowPlanem u outlinerů pro PalmOS momentálně špičku nabídky, a to především svojí univerzalitou a rozsahem konfigurace. Zatímco však náš nedávný duel Bonsai vs. ShadowPlan ještě vyzníval tak trošku ve prospěch ShadowPlanu (zejména díky Tagům, Views a linkování), po uvedení verzí Bonsaie 3.0 a 3.1 se situace změnila a navrch má nyní Bonsai!

Firma Natara uvedla Bonsai na konci roku 2000. Reagovala tehdy na rostoucí poptávku po takovémto produktu na PalmOS, kterou nedokázala uspokojit jiná aplikace tohoto zaměření ProjectHand, orientující se jednosměrně na spolupráci s desktopovým MS Project. Natara pochopila, že outliner na PDA má svoje specifika, možnosti, výhody i slabiny, které je třeba porovnání s PC prostě respektovat. Výrobce pak pokračoval ve vývoji tohoto outlineru i jeho desktopového doplňku. Opravdickým zlomem ale byla nedávná verze 3.0 a po ní hned další 3.1. Až tyto upgrady posunuly Bonsai na špici programů tohoto typu pro PalmOS.

Natara prodává Bonsai ve dvou verzích - jako Bonsai mobile za 15,95 USD a Bonsai 3 s desktopovým programem za 34,95 USD.

Bonsai - práce se soubory

Už titulní stránka aplikace svojí propracovaností jakoby předznamenává dokonalost programu. Tam, kde se kdokoliv další smíří se seznamem databází, přináší Natara konfigurovatelný přehled vašich souborů, kde si můžete nastavit takřka všechno a kde funguje několik lokálních menu a detailů. K úplnému popisu vás odkážeme na manuál k programu a my zde probereme možnosti alespoň heslovitě:

Konfigurovatelné sloupce - z menu sloupců (klikněte na záhlaví sloupce) si můžete vybrat k zobrazení další údaje, či je skrýt. Sloupce se zobrazí před tím, na který jste předtím klikli. Můžete samozřejmě měnit šířku sloupců tažením za okraje. Tento systém se používá i na úrovni souboru.

Práce se soubory - při vytváření nového souboru si můžete zvolit některý přednastavený typ (vše ale můžete později konfigurovat, takže se nebojte experimentovat). Podržíte-li na některém souboru zmáčknutý stylus, otevře se vám lokální menu s dalšími povely pro práci s tímto souborem. Ty samé najdete v menu této obrazovky v položce Outline. Většinu těch ostatních si popíšeme až na úrovni souboru Bonsaie, až na export.

Export - ten vám slouží k odeslání dat do jiných aplikací, či PC. Bonsai umí exportovat do MemoPadu i do PalmDOC formátu, některé parametry exportu si můžete nastavit (ne všechny) - viz obrázek. U uživatelů levnější mobilní verze Bonsai mobile je ostatně export jedinou možností, jak dostat soubor do PC.

Detail souboru je zvláštností Bonsaie. Po kliknutí na DETAILS se vám ukáže okno se dvěma záložkami General/Stats s mnoha dalšími údaji o daném souboru. Zde můžete třeba určit ukládání na kartu, nastavit soukromý charakter, omezit synchronizaci apod..

Nastavení programu

Položka menu Options - Global Settings není jednou z mnoha podobných položek v aplikacích pro PalmOS. Zavede nás do zdánlivě složitého světa nastavení a přizpůsobení, kde má všechno ale svůj význam a různé možnosti je čekají na vaše požadavky. Aplikace je ostatně záměrně vytvořena tak, abyste s ní mohli bez obav začít ihned pracovat a ty možnosti na vás čekají, až proniknete hlouběji do tajů a kouzla tohoto programu.

Bonsai má zři základní úrovně nastavení - na úrovni aplikace, na úrovni jednotlivých souborů a na úrovni položky. My si nyní probereme tu "globální" úroveň, k nastavení na úrovni souborů a položek se vrátíme, až budeme popisovat práci se soubory.

Display - záložka slouží k podbarvení lichých a sudých řádků a určení odsazení podřízených položek. Můžete si taky vyřadit podtržení v poznámkách a několik dalších drobností.

Toolbar - vynikající možnost Bonsaie vám dává plnou kontrolu nad ovládací lištu, kam si můžete přiřadit povely, které často používáte a pro které se vám nechce "chodit" do menu. Lišta má dva řádky, ty nejfrekventovanější dejte do Toolbar, méně používané do Alternate Toolbar (ten se aktivuje tlačítkem modrým sloupečkem vlevo). Teprve po nějakém čase zjistíte, které povely potřebujete v liště a které vám zde jen zabírají místo.

Links - linkování do ostatních souborů a databází je velkou výhodou Bonsaie a zde si můžete nastavit, jaký používáte diář, správce kontaktů a úkolů - do všech těchto databází totiž umí Bonsai linkovat. Taky zde můžete ovlivnit způsob linkování ve třech přepínačích nahoře.

Options - sem tvůrci dali asi vše, co se nehodilo jinam. Třeba "defaultní" styl souboru, automatický výmaz schránky při ukončení práce s programem a pár dalších drobností.

Nav - určuje způsob chování D-Padu a Jog-dialu.

Conf - zde si nastavujete "míru obtěžování" potvrzovacími okny při různých destrukčních povelech

A protože nás čeká ještě spousta práce, vytvoříme si nějaký soubor (NEW, název) a podíváme se, co pro nás skrývá Bonsai v okně souboru! Zítra na Palmare!