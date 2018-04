Palmare.cz - týden od 15. do 19. července

Další článek na téma srovnání dvou handheldů - tentokrát jsme si vzali pod drobnohled dva stroje střední třídy s barevnými displeji - Treo90 a m130. Vzpomínáte si na naši páteční aktualitu ohledně nového typu Palmu? Tento týden se na serveru palminfocenter objevily další informace o tom, jaký procesor bude tento nový Palm s kódovým označením Oslo pohánět.

Firma Spectec představila SD kameru - zatím pro handheldy Palm m5XX, měly by ale být použitelné i v WinCE, takže uvidíme!

pondělí - Moderní stetoskop! | Chystá Sony PocketPC? | Rádio v PPC! | Recenze iPaqu 3970 | Jaké handheldy jsou nejspolehlivější?

úterý - Komunikátory Treo mají flash ROM! | Recenze handheldu Acer s10 | iPAQ - oficiální PDA Olympiády 2012? | Řešení i pro naše piloty? | Posviťte si na displej

Opravdu nám na PalmOS nehrozí invaze virů? Zamyšlení na toto téma jsme přinesli v pondělí. Pokračovali jsme v našem seriálu Co mi může nabídnout PDA - tentokrát na téma Knihy a slovníky. Další část přineseme zase v úterý. Upgradovali jsme program pro evidenci služebních cest CESTA - můžete si jej zdarma stáhnout.

Víte jak provést totální hardreset? A zápasíte s nedostatkem místa v Palmu? Snad vám poradil náš dvoudílný článek na toto téma (první a druhá část). A programovali jsme - už v 61.pokračování našeho seriálu!

Nevíte, čím se teď mimo jiné zabývá společnost Amiga Inc.? No přece vývojem emulátorů Amiga OS a distribucí her pro Pocket PC! - Amiga Anywhere Entertainment Pack #1 by vám rozhodně neměl ujít! A když už jsme u her - ani tento pátek nechyběl náš herní speciál HryDoKapsy8!

Také Vám chybí ICQ pro komunikátor Nokia řady 9200? Společnosti Neuon asi také, protože nedávno ohlásila první funkční betaverzi svého programu nICQ určenou právě pro Nokii 9210/9290.



Víte jak si z Psionu udělat kuchyňskou minutku? Jednoduše - s programem Timer! Pokud vám tak u Psiona Revo dojde na cestách energie, nemůžete jednoduše vyměnit baterie a pracovat dál. Situace však není neřešitelná - je zde mobilní nabíječka pro Revo!

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Už minulý pátek představený prototyp nového Palmu by mohl být zase modelem, kterým firma dokáže svoji inovativnost a kreativitu!

Software týdne :

Spíš několik zajímavých updatů, než nějaké světoborné události - potěšila nová verze strategie Strategic Commander (už už se zdálo, že ZindaWare usne na vavřínech) a vzhledem k "šafránovitosti" PPC freeware jistě nezarmoutila ani PPC strategie Warring States.

Vývojáři jistě zaregistrovali nový PRCExplorer 1.016 a Rsrc2Rcp 2.13.