Má dvě baterie a čtečku otisků v displeji. Oppo má zajímavou novinku

Oppo, které patří do konglomerátu BBK Electronics (spolu se značkami Vivo a OnePlus), na sebe naposledy výrazně upozornilo uvedením modelu Find X. Po všech stránkách špičkový přístroj zaujal především netradiční výsuvnou konstrukcí, která chrání optiku fotoaparátu. O vysouvání i zajíždění se starají miniaturní motorky na pokyn uživatele, což celému řešení ještě přidává na atraktivitě. Výbavě odpovídá cena v přepočtu 25 tisíc korun.

Novinka jménem R17 Pro sice nemíří do nejvyšší kategorie, přesto ale má čím zaujmout. Jedním z lákadel je velký AMOLED displej úhlopříčky 6,4 palce s rozlišením FHD+ (1 080 × 2 340 px). Displej má tedy poměr stran 19,5:9, což umožňuje další bobtnání úhlopříčky bez navyšování šířky displeje a tedy celkové šíře smartphonu.

Vzhledem k proporcím panelu nepřekvapí celková velikost telefonu: 74,6 × 157,6 × 7,9 mm a hmotnost 183 gramů. Stejně jako předchozí model R17 chrání i v tomto případě displej nejnovější Gorilla Glass 6.

Displej s tradičním výřezem a vzácným snímačem

Displej má v horní části dnes už běžný výřez, avšak neobvyklého kapkovitého tvaru, ve kterém je umístěna 25MPix kamerka. S podobným se na prvních renderech nedávno ukázal Mate 20. Specialitou obrazovky je pak vestavěný snímač otisků prstů k autorizaci uživatele. S tímto typem snímače má ostatně koncern BBK Electronics bohaté zkušenosti, vůbec poprvé jej totiž ukázala značka Vivo u modelu X20 Plus UD.

Telefon pohání čipová sada Qualcomm 710, což je čipset určený smartphonům střední třídy. Operační paměť velikosti 8 GB spolu se 128GB úložištěm jsou ale parametry hodné vrcholových přístrojů.

Totéž lze říci o parametrech hlavního fotoaparátu. Tvoří jej objektiv s 12megapixelovým snímačem a proměnným clonovým číslem v intervalu 1,5 až 2,4, ohniskovou vzdáleností 26 mm a velikostí buňky (pixelu) 1,4 mikronu. Nechybí mu optická stabilizace. Druhá čočka má 20 megapixelů a objektiv světelnosti f/2,6. Tuto sestavu pak doplňuje 3D stero kamerka, která najde využití u virtuální a rozšířené reality.

Další zajímavostí je dvojice akumulátorů, kdy každý z nich má kapacitu 1 850 mAh, tedy celkem 3 700 mAh. Telefon podporuje rychlé nabíjení SuperVOOC a díku tomu lze vybité články nabít na 40 procent za pouhých 10 minut.

Oppo R17 Plus bude v Číně v prodeji od října za cenu 4 299 jüanů, tedy asi 14 300 korun. Výrobce letos zahájil expanzi prodejní sítě do Evropy, a tak je pravděpodobné, že sem po špičkovém Find X časem doveze i tuto novinku (více v článku: Čínský gigant upřednostní Evropu. Unikátní Find X do USA nepošle).