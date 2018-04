Pozor na poškrábání, jinak revoluční smartphone neodemknete

Smartphone X20 Plus UD od čínské společnosti Vivo si připisuje prvenství v integraci čtečky otisků prstů do displeje. Vivo není žádný malý výrobce, dlouhodobě patří mezi pět největších producentů chytrých telefonů na světě. Ovšem v Evropě se s jeho smartphony zatím nesetkáme, ale firma na letošní rok vstup do Evropy plánuje.

Novinka se začne na čínském trhu prodávat 1. února. Nebude to úplně levný model, v Číně stojí 3 598 juanů, tedy v přepočtu zhruba 11 700 korun. To je na poměry čínského trhu docela dost. Ovšem výbava není špatná.

Telefon má QHD displej typu AMOLED s opravdu velkou úhlopříčkou 6,43 palce. Vzhledem k tomu, že je displej téměř přes celé čelo telefonu, tak samotný smartphone extrémně velký není.

Nové vivo má dvojitý fotoaparát (12 a 5 megapixelů) se skvělou světelností f/1.8. Vepředu je kamerka s rozlišením 12 megapixelů a světelností f/2.0. Nechybí kvalitní DAC převodník pro hi-fi poslech hudby.

Z úplné špičky nový smartphone vyčleňuje použitý procesor. Snapdragon 660 je čip pro přístroje střední třídy. Přesto by ve spojení se 4 GB operační paměti mělo být výkonu dost. Skvělá je vestavěná paměť 128 GB, kterou lze ještě o dalších 256 GB rozšířit pomocí paměťových karet.

Použitý senzor otisků Synaptics Clear ID pod displejem má však určitá úskalí. Aby čtečka fungovala, tak nelze použít jen tak nějakou ochrannou fólii na displej, ale výrobce s telefonem dodává vlastní speciálně vyvinutou.

Ochranná fólie je v případě nového smartphonu prakticky nutností. Stačí totiž drobné poškrábaní displeje a čtečka nemusí pracovat korektně. To u samostatných čteček mimo displej ve velké míře nehrozí.