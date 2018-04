Operátoři si nás neváží. Služeb zdarma nabízejí jen málo

Svému mobilnímu operátorovi platí většina z nás poměrně dost peněz. A tak je na místě očekávat, že za to od něj dostaneme něco navíc. Třeba jen pro pocit, že si nás váží a stojí o nás.

Máte předplacený tarif a dobijete měsíčně aspoň za 300 Kč? Pokud ano a žili byste ve Velké Británii, měli byste u O2 všechny textovky do vlastní sítě zadarmo. A kdybyste přidali ještě dalších 150 Kč, mohli byste do vlastní sítě zadarmo i volat. Britský operátor 3 dokonce nabídl ve své síti Skypehone, s jehož pomocí můžete volat zdarma všem uživatelům Skype na světě.

Jenže u nás, to je jiná káva. Než do nás operátoři investují korunu, dvakrát si to rozmyslí. Pokud se tak nakonec chcete z mobilu připojit k internetu, musíte na Slovensko.

Samozřejmě, našli jsme spoustu nabídek "zdarma“. Tedy pokud zaplatíte určitý obnos, můžete volat "zdarma“ podle libosti. Pochopitelně "zdarma“ dostanete i služby předplacené v paušálech. Existují také různé akční nabídky, podepíšete smlouvu na dva roky, upíšete se k tomu, že budete měsíčně platit paušál několik stokorun a můžete "zdarma“ volat třeba i tři měsíce (pochopitelně potom, co provoláte volné minuty...).

A co takhle něco, co od operátorů dostaneme opravdu zdarma? Prostě proto, že si nás váží a chtějí si nás udržet? Jenže naši operátoři o nás zřejmě opravdu nestojí a nechají si zaplatit i za služby, které pro ně neznamenají žádné náklady. Ale přece jen. Něco jsme našli, ale mnoho toho není.

SMS, ovšem nikoli z mobilu

Vzhledem ke způsobu, kterým prochází SMS zpráva mobilní sítí, jsou náklady pro operátora na její odeslání minimální. U SMS končících v jiné než vlastní síti cenu zvyšuje poplatek za terminaci. Ovšem ve vlastní síti jde vlastně jen o cenu za nákup a údržbu SMS centra. A i když to není levná záležitost, vzhledem k počtu poslaných SMS půjde o částku hodně se blížící nule.

Právě proto si může již zmíněné britské O2 dovolit nabídnout SMS do vlastní sítě zdarma. To u nás to tak jednoduché není, a pokud chcete poslat SMS zadarmo, mobil k tomu nepoužívejte. Snad s výjimkou Sponzorovaných SMS pro studenty, které nabízí Vodafone, jenže i v tomto případě to s tím "zadarmo“ je minimálně na hraně.





Docela pohodlným způsobem, jak odesílat SMS zdarma, je ICQ. To podporuje odesílání SMS přímo z prostředí klienta. Od dubna už lze posílat zprávy do všech českých mobilních sítí s výjimkou U:fona. Každý uživatel má k dispozici balík 5 SMS zdarma, dalších 5 získá, pokud mu na zprávu adresát z mobilu odpoví.

Tady jsou v nevýhodě ti, kteří mají přátele užívající T-Mobile. U něj totiž odpověď na ICQ stojí 3 Kč, Telefónica O2 i Vodafone účtují jen standardní SMS podle tarifu. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že aspoň na jeden z pěti vzkazů vám přátelé odpoví, jsou SMS z ICQ opravdu zadarmo.

Ostatně není to tak dávno, co bylo ICQ v mobilech úplně zadarmo, aspoň v síti O2 a Vodafone. Jenže nic netrvá věčně a po několika týdnech ochutnávky operátoři ICQ zpoplatnili. U O2 tak můžete mít ICQ "zadarmo“ za 156 Kč měsíčně, u Vodafone platíte standardní sazbu za užívání Vodafone Live! (45 Kč měsíčně).

Další možností, jak poslat SMS zadarmo, je web. Jenže i ten se nám operátoři snaží znepříjemnit, jak to jde. Jediným, kdo nechal na stránkách neomezenou SMS bránu, je Vodafone. Ten navíc svým zákazníkům umožňuje využívat i službu Skupinové Web SMS. K té se dostanete po přihlášení do Samoobsluhy. V základní verzi je zdarma a měsíčně můžete bezplatně poslat i 50 SMS do sítě Vodafone.

Výhodou této SMS brány je, že si k ní můžete vytvořit adresář (a to včetně skupin) a na rozdíl od bezplatné brány můžete posílat SMS i do ostatních sítí. Za ty ale platíte stejně, jako byste je posílali ze svého mobilu.

Podobnou nabídku má také T-Mobile na T-Zones. Ten sice veřejnou SMS bránu zrušil úplně, ale pokud používáte službu MobileBox Easy, která je zdarma, můžete měsíčně poslat 20 SMS do vlastní sítě.

Kdybyste za hlasovou schránku chtěli platit 107,10 Kč měsíčně, můžete "zdarma“ poslat dokonce 100 SMS do vlastní sítě. Takže – pokud byste si tuhle službu pořídili jen kvůli SMS – vyjde vás jedna SMS na neuvěřitelných 1,07 Kč. A to se vyplatí!





Pokud jde o SMS, největším skrblíkem je Telefónica O2. Ta nabízí pouze sponzorovanou SMS bránu na portálu 1188. Odsud můžete poslat SMS pouze do sítě O2, a ještě omezené na 60 znaků. Když to tedy vezmeme kolem a kolem, že by operátoři nějak volné SMS rozhazovali, to se říct nedá. A to ještě – ve srovnání s ostatními službami – u SMS máme nejvíc možností, jak ušetřit.

Obrození WAPu – přístup k e-mailům a zprávám

Jestliže k SMS zdarma se Telefónica O2 staví trochu macešsky, zbylým konkurentům to pořádně natřela v jiné oblasti. Od konce loňského roku totiž neúčtuje za přístup ke svému mobilnímu portálu O2 Active. Přitom zákazníci nic neplatí ani za služby, které jsou v rámci portálu nabízeny (s výjimkou erotiky a placení za stažený obsah).

Úplně zdarma se můžete podívat na zprávy (včetně zpravodajství iDNES.cz), počasí, seznamku nebo si dokonce číst e-maily (byť pouze od jediného poskytovatele). Na portálu najdete i informace o dopravě, slovníky a mnoho dalšího. Přitom zákazník opravdu neplatí nic za přenesená data, dokud zůstává na O2 Active – pozná to podle hlavičky a patičky O2 a poznámky "stránka je zdarma".





Také T-Mobile nabídl přístup k portálu T-Zones zadarmo. Ovšem v podstatě jen k úvodní stránce. Je pravda, že každý měsíc nabídne zdarma přístup i k některým dalším službám, ale jinak jakmile kliknete na stránku označenou symbolem dolaru ($), začnou se přenesená data účtovat. Ještě chytřeji k tomu přistoupil Vodafone, který za využívání služeb na portálu Vodafone Live! účtuje paušální poplatek. Takže i když chcete najít třeba jen odjezd tramvaje, musíte zaplatit aspoň 7 Kč za denní přístup. Platit můžete také týdně 30 Kč nebo měsíčně 60 Kč (45 Kč za přístup k ICQ a Vodafone e-mail).

Volání zdarma – zkuste VoIP nebo U:fona

Loňský start U:fona přinesl do Česka ještě jednu zajímavou nabídku – volání ve vlastní síti zdarma. Zbylí operátoři něco podobného také čas od času nabízejí, ale obvykle jde o krátkodobé promo. Je ale pravda, že na rozdíl od nich U:fon nenabízí žádné minuty zdarma v rámci paušálu. Volání ve vlastní sítí zadarmo nabízí také drtivá většina VoIP poskytovatelů. Někteří dokonce rozšiřují tuto nabídku i na další spřátelené sítě. Navíc VoIP můžete mít úplně bez paušálu. Takže pokud chcete opravdu volat zadarmo (nebo skoro zadarmo), je VoIP dobrým řešením.

Asi musíme vyhrožovat

Pokud chcete od operátora něco navíc, loajalita se zatím moc nevyplácí. Jak ukazují zkušenosti řady zákazníků, výhodnější je operátora změnit nebo mu tím aspoň vyhrožovat. Možná budete překvapeni, co všechno dokáže operátor nabídnout, jen aby si vás udržel.





Více možností, jak se dostat k zajímavějším cenám a třeba i službám zadarmo, mají firemní zákazníci. Pro ty existují jednak speciální ceníky, a jednak také firemní služby. Díky nim mohou například volat zdarma mezi firemními telefony (VPN), ale k dispozici jsou i další nabídky.