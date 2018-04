Nevídané, firma zve fanoušky na světovou premiéru top smartphonu

Vstupenku si mohou fanoušci koupit za 40 dolarů, tedy necelých 900 korun na tomto portálu. Cena není závratná, každý návštevník dostane baťůžek, mikinu a čepici s logem značky, chybět nebude občerstvení. Zájemci si na akci budou moci novinku objednat a cena lístku jim pak bude z ceny přístroje odečtena.

Přesto je to velmi nezvyklá taktika. Minimálně u velkých výrobců mobilů se premiéry omezují na novináře a obchodní partnery. Výjimkou jsou čínské firmy, které s fanoušky značky pracují, ale v drtivé většině se to omezuje na domácí čínský trh a pozvánky na různé akce dostávají jen členové oficiálních fanklubů. Ty zvou na své akce Lenovo nebo Huawei.

Jenže OnePlus v Číně vůbec nepůsobí, značka patří do koncernu BBK Electronics, jejíž hlavní esa jsou značky Oppo a Vivo. Oppo je světová čtyřka, Vivo se pohybuje za první pětkou světových výrobců. Jenže Oppo i Vivo zatím mimo Čínu a vybrané asijské trhy neprodávají, pro Evropu a USA je zde právě OnePlus.

Premiéra modelu 5T se odehraje 16. října v New Yorku - konkrétně v Brooklynu, což celou akci pro Evropana značně prodražuje. K ceně vstupenky totiž musí připočíst mimo jiné i cenu letenky. Ty jsou sice nyní výjimečně výhodné, a přestože se akce odehrává už příští týden, lze i tak koupit letenky z Prahy za 10 tisíc korun a navíc je na výběr poměrně hodně spojů. Ovšem pozor, nízká cena vyžaduje zůstat v New Yorku alespoň čtyři dny, což peněžence svědčit nebude.

New York je totiž poměrně drahá destinace, slušný hotel pod 2 500 korun za noc je v podstatě nesplnitelná mise, respektive bude ležet daleko za městem. Nenáročný cestovatel ušetří v hostelu, tam ceny začínají na tisícikoruně za noc, ale podle hodnocení to nebude pozitivní zážitek.

Další náklady už jsou v celkové ceně drobností, MHD je v New Yorku velmi dobrá a týdenní lístek stojí asi 700 korun. Drobné občerstvení avizuje OnePlus přímo na akci, jinak se dá v USA stravovat v rychlém občerstvení vcelku levně, ceny jsou zhruba o 30 až 50 procent vyšší než v Česku.

A má vůbec cenu na premiéru OnePlus 5T jet? To je těžká otázka. Jak je u značky obvyklé, 5T měl být jakýsi mezimodel, protože úplně nové mobily OnePlus představuje jen jednou ročně. Jenže tentokrát by navzdory označení mohla být novinka zcela novým modelem. Nasvědčuje tomu i to, že původní pětka, která se začala prodávat v červnu, je již skoro měsíc vyprodaná.

Podle spekulací by novinka měla mít velký šestipalcový displej s minimálními rámečky. To by však znamenalo, že by OnePlus 5T dostal zcela nové šasi, a tudíž by to nebylo jen vylepšení původní pětky. Podrobnosti se dozvíme už příští týden, vy u toho můžete být.