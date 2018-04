Příští rok se dočkáme rovnou OnePlus 5. Smolnou čtyřku výrobce vynechá

Společnost OnePlus v červnu uvedla třetí generaci svého modelu, která se rázem díky Snapdragonu 820 a 6 GB operační paměti zařadila mezi nejvýkonnější smartphony (přečtěte si podrobný test).

Nedávno firma uvedla mírně inovovaný model 3T s čipem Snapdragon 821, až 128GB úložištěm, modernizovaným čelním fotoaparátem a větší baterií (podrobněji zde).

Výrobci většinou u svých označení drží číselnou řadu a v duchu této tradice by příští generace měla nést označení OnePlus 4. Podle posledních informací však OnePlus plánuje čtyřku přeskočit a příští rok uvést rovnou pětkový model.

OnePlus 5 by podobně jako takřka bezrámečkové Xiaomi Mi MIX mělo mít tělo z keramiky. Pro výrobce by to však nebyl první kontakt s tímto netradičním materiálem, už loni z něj vyrobil limitovanou edici modelu OnePlus X.

Číňané věří, že čtyřka přináší smůlu a smrt Tetrafobie, tedy chorobný strach z číslovky čtyři, se netýká jen Číny, ale i dalších asijských zemí, například Koreje, Japonska nebo Tchaj-wanu. Důvodem je fonetická podoba číslovky se slovem smrt. Čtyřce se proto nevyhýbají jen výrobci smartphonů, chybí často například pokoj č.4 v hotelu nebo klidně i celé čtvrté patro a stejné je to i u čísel popisných. Japonské Sony například čtyřku rovněž přeskočilo u nejvyšší řady xperií, tehdy po Z3 přišla vylepšená Z3 Plus. Samsung sice Galaxy S4 a Note 4 uvedl, ovšem třeba u kolekce J se čtyřce vyhýbá jako čert kříži a tuto zakletou číslovku nepoužívá ani u referenčních a sériových čísel svých produktů. Totéž platí pro Canon a Sony.

Z další výbavy se mluví o nasazení nedávno představeného Snapdragonu 835. Operační paměť by mohla zůstat na 6 gigabytech, jelikož i v půli následujícího roku, kdy by mohl jít telefon do prodeje, půjde o nadprůměrnou porci.

Použit má být 5,5palcový AMOLED displej s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 bodů). Takto jemný displej by byl pro OnePlus premiérou, modely 3 i 3T totiž stále mají „jen“ Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 bodů).

Firma OnePlus je známa agresivní cenovou politikou a v případě příštího topmodelu tomu jistě nebude jinak. Připomeňme, že OnePlus 3 se prodává za necelých 11 tisíc korun, vylepšené 3T pak stojí o tisícikorunu více. Vrcholná verze se 128GB úložištěm pak je za přibližně 13 tisíc korun. Ačkoli je cena výrazně nižší, výbavou OnePlus 3T šlape na paty těm úplně nejlepším smartphonům s úplně jinou cenovkou.

Připomeňme, že ačkoli se před více než dvěma lety OnePlus snažilo vzbudit dojem nováčka, později se ukázalo, že za firmou stojí skupina BBK Electronics, která vlastní i Oppo a Vivo (více zde). Ne náhodou oba tito výrobci patří v segmentu chytrých telefonů k sílícím hráčům.