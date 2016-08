Nejvýkonnější telefon za „lidovou“ cenu potěší hlavně nadšence a rychlíky

Telefony čínského start-upu OnePlus jsou už od první verze pověstné vysokým výkonem. OnePlus pokračuje v této tradici a tentokrát je ke koupi po celém světě - včetně Česka - bez otravného systému pozvánek.

Za cenu necelých jedenácti tisíc dostanete špičkový telefon s 64 gigabajty úložného prostoru a neuvěřitelnými šesti gigabajty operační paměti. Nenajdeme na něm žádné přelomové novinky, tedy kromě neobvykle velké operační paměti. Všechno, co telefon nabízí, patří ale k tomu nejlepšímu.

Pro ty, kteří potřebují dvě SIM, je OnePlus 3 v této kategorii jedním z mála kandidátů. Jiní – včetně mě – by ale ocenili, kdyby si místo toho mohli už tak velké úložiště ještě rozšířit paměťovou kartou.

Čtečka otisků prstů je svižná, ani se nechce věřit, že jste skutečně telefon odemkli svým palcem. Reakce je tak rychlá, jako kdyby to bylo jen jednoduché tlačítko. Rychlost telefonu je vůbec rys, se kterým se setkáme prakticky v každé části této recenze.

Design Velmi tenký celokovový telefon

Tenké tělo OnePlus 3 (tloušťka telefonu: 7,35 mm) vypadá opravdu výjimečně dobře. Celokovový telefon z hliníkové slitiny působí profesionálním, byť celkem „mainstreamovým“ dojmem. Zezadu nám v redakci trochu připomíná řadu HTC či Huaweii, zepředu zase vypadá jako novější Samsungy. Ale to je v designu mobilů celkem běžné. Všichni zkrátka opisují od všech ostatních.

Při úchopu si musíte dát pozor, abyste z boku nestiskli něco na displeji

Displej sahá až do samotného kraje. Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl. První týden se mi stávalo, že jsem jen uchopením telefonu nechtěně zvolil nějakou položku, protože jsem se dotkl displeje ze strany. Výrobce nabízí několik pouzder, která telefon trochu zvětší a zároveň změní povrch. Pokud vám nevyhovuje matný kovový vzhled a pocit, můžete zvolit třeba bambus nebo pískovec (známý z OnePlus One), ovšem za příplatek cca 600 Kč.

Podívejte, jak jsme poprvé telefon rozbalili:

VIDEO: Rozbalujeme telefon OnePlus 3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Telefon není vodotěsný (i když to někteří s úspěchem zkouší) a výrobce ani nedeklaruje nějakou zvláštní odolnost. Není to ale ani žádný křehký kousek. Několik „neplánovaných crashtestů“ (nejhorší byl pád z metru a půl na asfalt) přežil jen s malým vroubkem na kovovém šasi. Ale nedoporučuji pokoušet štěstí, přeci jen to není levný telefon.

Ze zadní strany vystupuje čočka fotoaparátu, což někomu může vadit, v praxi to ale žádné potíže nezpůsobuje. Kdybych si mohl vybrat, asi bych raději o milimetr silnější telefon, ze kterého by čočka nevystupovala a telefon měl o trochu větší baterii. Ale aspoň po hmatu poznám v kapse, kde je horní strana telefonu. Čtenáři se pod článkem s prvními dojmy ptali, zda je sklíčko safírové. Není. Takže pokud chcete nosit mobil ve stejné kapse s klíči, počítejte, že to může mít následky.

OnePlus 3 - zadní strana

Tlačítka si můžeme zvolit hardwarová (napravo a nalevo od tlačítka Domů) nebo softwarová (na spodní straně displeje). Po levé straně najdeme přepínač režimů, takže lze poslepu spolehlivě vypnout vyzvánění v kapse nebo přepnout na prioritní režim. Není to nezbytné vylepšení, ale někoho potěší. Telefon má také indikační diodu (LED), její nastavení je ovšem spíše základní. Můžete vybrat barvu, ale pokročilejší nastavení jako v CyanogenMod chybí.

Zvukově je OnePlus 3 vybaveno spíše průměrně. Dostatečně hlasité reproduktory jsou umístěné na spodní straně a snadno si je tak všechny nechtěně zakryjete. Stereoreproduktory na obou stranách displeje by samozřejmě byly lepší. Pokud používáte sluchátka (nejsou dodávaná v základním balení), tak vás to nemusí zajímat. Dva mikrofony nabízejí odstraňování šumu z okolí, a toto odstranění šumu je podle některých až příliš výrazné. Pro pokročilé (nebo hračičky) se proto objevilo několik „modů“ ke stažení, které si hrají s tím, jak telefon pracuje se zvukem (nedoporučujeme nic instalovat, pokud s tím nemáte zkušenosti).

Výkon Rychlostí překonává i nejdražší smartphony

Na smartphonech mě nejčastěji rozčiluje, že jsou ukrutně pomalé, sekají se a třeba práce ve více aplikacích zároveň je na nich spíše za trest. OnePlus je v tomto ohledu balzám na moji uspěchanou duši. Úžasných 6 GB operační paměti a rychlý čtyřjádrový procesor zajišťují opravdu plynulý provoz.

Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820

Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)

6 GB RAM

Přepínání mezi aplikacemi je perfektně rychlé, práce s desítkami otevřených webových stránek není žádný problém, mapy, 3D hry, editace fotografií, video, to vše funguje nesmírně pohotově. V benchmarku Antutu je ostatně OnePlus na špici současného žebříčku.

OnePlus 3 se veřejnosti představil v červnu 2016 (archivní video:OnePlus.net):

VIDEO: OnePlus 3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až překvapivě rychlá je čtečka otisků prstů. Odemykání telefonu je tak otázkou přibližně pětiny sekundy. To v podstatě znamená, že odemčení telefonu je časově stejně náročné, jako jeho aktivace tlačítkem. Úplně jsem si odvykl zadávat kód pro odemčení telefonu.

Po zakoupení telefonu v červnu čtečka někdy po probuzení nereagovala a bylo nutné kód přeci zadat, ale nedávný update systému to opravil a nyní čtečka reaguje ve 100 % případů. Můžete registrovat až pět různých prstů. Otisk prstu můžete využít i k zamčení aplikací, které tuto funkci podporují, například LastPass umožňuje otiskem prstu nahradit zadání hlavního hesla.

Telefon OnePlus 3 zvládá všechny české LTE frekvence, takže i připojení k internetu je pěkně rychlé i mimo hlavní město (to byla pro české uživatele jedna z hlavních nevýhod OnePlus One). Nedávný upgrade operačního systému zlepšil práci s RAM (takže srovnání s konkurencí už dopadá lépe) a urychlil aktivaci GPS modulu.

Displej FullHD AMOLED s možností nastavení bílé

Nesmírně povedený 5,5palcový AMOLED displej mě potěšil skoro po všech stránkách. Má rozlišení FullHD, tedy 1920 na 1080 pixelů. To je více než dostačující na všechno, co vás napadne: fotky, hry, práce, navigace, čtení webu, videa. Snad jen pro ty, co kupují telefon především pro hrátky s virtuální realitou, bych doporučil vyšší rozlišení.

OnePlus 3 - displej

Displej krásně svítí, umí se celkem chytře přizpůsobit okolí a má syté barvy. S displejem souvisí čtyři nestandardní funkce, které nabízí OxygenOS nad rámec běžného Androidu. První je noční režim, po jehož aktivaci displej sníží jas modrého světla, což má za následek výrazné „oteplení“ barev, z bílé se stane světle žlutá, z modré spíše šedá apod. Snížení intenzity modrého světla pomáhá, modré světlo brání produkci melatoninu, který náš mozek potřebuje ke klidnému spánku. Proto se tento „žlutý“ režim hodí aktivovat řekněme hodinku před spaním. Nemám to exaktně otestované (na rozdíl od jiných), ale subjektivně to je příjemnější.

Druhá specifická funkce: manuálně si můžete nastavit vyvážení bílé, což není úplně obvyklá funkce. V softwarovém update OxygenOS na přání uživatelů přibyla možnost zapnout barevný prostor sRGB. Čtvrtou funkcí je pak „inverze barev“, kterou lze rychle aktivovat přímo v rychlém vytahovacím menu. Teoreticky se to může hodit při špatné čitelnosti, v praxi jsem to zatím nikdy nepoužil.

Operační systém Spolehlivý Android s možností radikální změny

OnePlus dříve nabízel operační systém Android z dílny Cyanogen, což umožňovalo velkou míru přizpůsobení. Nyní má OnePlus už rok svůj vlastní operační systém založený na nejnovějším Androidu s názvem OxygenOS. Je to vlastně základní Android s několika příjemnými vylepšeními a několika vlastními aplikacemi (především fotoaparátem, viz dále). Můžete z horního „šuplíkového menu“ jednoduše zapnout již zmíněný noční režim. Můžete si také nastavit užitečné zkratky, probudit telefon zamáváním nebo využít postranní panel s widgety. OxygenOS sice nemá tolik vylepšení jako Cyanogenmod nebo fanouškovské romky, je ale rychlý a celkem stabilní. Má své mouchy, ale vývojáři pracují na jejich odstranění. Za první měsíc poslali už tři updaty systému.

OxygenOS zasílá časté updaty, za měsíc dorazily už tři, a každý přinesl důležitá vylepšení

Možná nejzajímavější na telefonech OnePlus je přístup výrobce k „rootování“ a nahrávání vlastních operačních systémů („custom ROM“) do telefonu. Záruční podmínky výslovně uvádějí, že takovým jednáním neporušujete záruku. To vede k tomu, že se kolem OnePlus přístrojů (zatím jsou čtyři) shromažďuje početná komunita nadšenců. Pokud vám tedy OxygenOS nevyhovuje, můžete zkusit jiný.

Velký výběr alternativních ROMek na xdadevelopers.com

Rootování a „flashování“ telefonu je kapitola sama pro sebe a přesahuje rozsah této recenze. Zmíním jen, že to není nic pro běžné uživatele, kteří od mobilu čekají „jen“ spolehlivé fungování. Pokud si ale rádi přizpůsobujete všechny aspekty telefonu ke svému obrazu, zjistíte, že právě některý z telefonů OnePlus je možná ideální kandidát. Na webu najdete desítky aktivních komunit, které ladí vlastní „romky“, každý den testují nové verze operačního systému („night bulit“) a rozšiřují nabídku funkcí o možnosti přizpůsobit naprosto všechno. Sice se vám občas může stát, že se něco nepovede a budete muset vše obnovovat ze zálohy, ale to je riziko všech betatesterů.

Fotoaparát Solidní 16Mpix standard s pár bonusy

Čočka fotoaparátu vyčnívá z kovového těla telefonu a stejně tak i 16megapixelový foťák OnePlus 3 ční nad konkurencí. Nedosahuje sice kvalit nejlepších foťáků od Lumie nebo Samsungu, které vyhrály redakční test, ale výsledky jsou velmi, velmi slušné.

Parametry fotoaparátu 16 Mpix

1/2.8" senzor

clona f/2.0

velikost pixelu 1,12μm

Senzor Sony IMX298 používá i konkurence, třeba Huawei Mate 8 nebo Asus Zenfone 3. Fotí relativně dobře i při horším světle a zvládá i záznam do RAW souborů.

Líbí se mi funkce rychlé sekvence fotek – za sekundu jich telefon pořídí v plném rozlišení dvacet, což zaručuje zachycení i velmi prchavých okamžiků.

Fotoaparát i video s možností ostření a korekce expozice (kolečku uprostřed) Manuální režim umožňuje nastavení času expozice, citlivosti, vyvážení bílé a dokonce i manuální ostření

Základní aplikace dodávaná s telefonem umí i manuální režim, který je po chvíli hraní přehledný. Režim HDR se zapíná automaticky tam, kde telefon vyhodnotí, že dává smysl, lze jej ale i vynutit nebo vypnout. Výsledky z HDR vypadají velmi přirozeně, nejsou to tedy fotky se superkontrastem, které dělají HDR špatné jméno. Dokonce i v případě, že snímáte scénu, kde je pohyb, dopadne HDR dobře, i když při maximálním přiblížení si na hranách určitého nesouladu všimnout můžete.

Fotografie z OnePlus 3 (HDR vypnuté) Fotografie z OnePlus 3 (HDR zapnuté)

Doporučuji také HDR vypnout v případě, že vám jde o zachycení detailů na úrovni pixelů, tam režim několikrát překvapivě zklamal. Pak se hodí spíše režim HQ, který lze aktivovat manuálně (vypne se pak režim HDR). Samozřejmě můžete také nainstalovat jinou aplikaci, například fotoaparát od Google. Pochvalu zaslouží jednoduché ostření dotykem na místo na snímku, kde zároveň popotažením symbolu pro světlo můžete rychle nastavit korekci expozice (s tím mívají jinak telefony problém, protože korekci expozice buď nejde nastavit vůbec, nebo je schovaná někde hluboko v menu).

Na úrovni pixelů vidíme, že OnePlus 3 se opravdu snaží najít dobrý kompromis mezi ostrostí a věrností. Nepřehání to s odstraňováním šumu ani doostřováním, dokud to není nutné (třeba focení ve špatném světle) a výsledky jsou tedy kvalitní a nabízejí dostatek detailů. Pokud chcete, můžete si také ukládat fotografie ve formátu RAW (jeden nekomprimovaný DNG soubor zabere 31 MB).

OnePlus 3 fotí i do RAW formátu, výsledné fotografie tak můžete upravit ve všech ohledech

Snímání videa je u OnePlus 3 papírově v podstatě dokonalé. Zvládá nejen 720p a 1080p, ale také snímání v kvalitě 4k. Přesto se nedá říci, že by telefon mohl posloužit jako plnohodnotná náhrada kamery. Videa jsou zejména při švenkování trochu trhaná. Nic, co by vadilo u občasného použití, ale nejsem jediný, kdo si toho všiml.

Ukázky ke stažení originální záběry z videa (archiv obsahuje 4k video, 1080p video, 120 fps video a 1080p časosběr, 306 MB )

) originální záběry z fotoaparátu (archiv obsahuje 22 neupravených fotografií, včetně RAW, 181 MB)

Kreativci i hračičkové ocení pořizování videa rychlostí 120 snímků za sekundu nebo naopak časosběrné snímání, které vytváří opravdu působivá videa (nezapomeňte si pro time-lapse pořídit nebo aspoň improvizovaně vyrobit stativ). Musím říci, že hlavně funkce time-lapse mne opravdu baví a jsem rád, že ji telefon umožňuje už v základu. Time-lapse bohužel nelze z nějakého důvodu snímat ve 4k rozlišení, pouze v 1080p nebo 720p. Také zaostřování by mohlo být u časosběrných snímků manuální, takto se stává, že fotoaparát v průběhu přeostřuje, což u zrychleného záběru trochu ruší.

Fotografie z OnePlus 3 (špatné světlo, ISO 3200) Fotografie z OnePlus 3 (makro)

Panoramatické záběry z výchozí aplikace, natáčení plynulým švenkováním zleva doprava, dopadly celkem dobře. Ale pokud vám jde o skutečně kvalitní panorama, nejspíš si budete muset pohrát s výsledkem nebo se poohlédnout po jiné aplikaci. Naštěstí není na androidích telefonech problém experimentovat.

Foťák můžete kdykoliv spustit dvojitým stisknutím tlačítka pro zapnutí telefonu, a protože je telefon vskutku rychlý, uteče vám málokterá momentka. V řadě situací mi tak telefon částečně či zcela nahradil běžný fotoaparát.

Baterie Průměrná kapacita, ale zato superrychlé nabíjení

Jednou z nejužitečnějších zajímavostí nové verze OnePlus je rychlé napájení. A to skutečně rychlé. Standard zvaný DASHCharge (vycházející z podobné technologie, kterou OPPO testuje na čínském trhu) umí telefon nabít za půl hodiny z nuly na 63 %, což jsem v praxi mnohokrát ocenil. Daní za to je zatím pořád málo rozšířený konektor USB-C. Rychlé nabíjení také funguje jen s originální DASH nabíječkou dodávanou s telefonem. Jiné USB adaptéry nabíjejí normální (asi pětkrát pomalejší) rychlostí.

Nabíječka OnePlus 3 typu DASH s USB-C konektorem

Musím říci, že rychlé nabíjení je jedna z nejlepších funkcí telefonu a několikrát jsem ji již využil. Třeba když jsem ráno v hotelu zjistil, že zásuvka, do které jsem mobil dal nabíjet, přes noc nabíjet přestala (z nějakého důvodu fungovala jen tehdy, když bylo zapnuté světlo), mohl jsem přes snídani telefon dobít z nuly na 80 %, což je na cestách, kdy je člověk na navigaci v telefonu často závislý, k nezaplacení.

Výdrž baterie patří ke standardu. Do tenkého těla telefonu se vešla jen 3000mAh baterie, což stačí na více než den běžného používání. Já bych ocenil aspoň o třetinu větší baterku, klidně i za cenu dalšího milimetru. V případě, že jste náruživější uživatelé, používáte telefon k navigaci nebo sledujete hodně videa, možná budete muset během dne dobít. Naštěstí je to rychlé.

Vrtochy a mouchy telefonu OnePlus 3 OnePlus 3 je povedený telefon, ale to neznamená, že nemá své mouchy. Ty, které jsem zaznamenal během měsíčního používání, najdete v tomto seznamu. Řada z nich již byla opravena. čtečka prstů vynechávala (opraveno)

špatná práce s cache (opraveno)

zapínal se v kapse (opraveno)

přestane fungovat přepínání mezi aplikacemi, po restartu funguje (dvakrát za měsíc)

reproduktory na spodní straně si často zakryjete prstem (jde o zvyk)

občas dlouho trvalo, než se chytí GPS (opraveno)

náhodný restart telefonu v kapse (třikrát za měsíc)

noční režim se nezapne napoprvé (je potřeba aktivovat podruhé)

nejde nastavit velikost ikonek na domovské obrazovce

přepínání režimů (ticho, priorita) nelze načasovat (lze obejít aplikací)

Verdikt Špičkový výkon za příznivou cenu

Čtečka prstů v hlavním tlačítku telefonu je jedna z nejrychlejších, jaké jsme otestovali

Telefon OnePlus 3 je opravdu povedený přístroj. Hlavně po hardwarové stránce, kde mu vlastně nic nechybí, a po stránce výkonové má na rozdávání. Za cenu 11 tisíc korun konkuruje i dvojnásobně dražším telefonům od zavedených značek.

OnePlus 3 nabízí ohromnou rychlost, uživatelské pohodlí a celkem spolehlivý výkon. Funkce rychlého odemykání, rychlého nabíjení a rychlého fotoaparátu a rychlého LTE umocňují celkový dojem bleskového telefonu, na který nikdy nemusíte čekat.

OnePlus 3 Cena: 10 990 Kč

operační paměť 6 GB

64 GB úložného prostoru

úložného prostoru rychlá čtečka prstů integrovaná do tlačítka Domů

integrovaná do tlačítka Domů 16 MPix fotoaparát schopný natáčet 1080p a 4k videa 30fps

schopný natáčet 1080p a 4k videa 30fps FullHD AMOLED displej

AMOLED displej OxygenOS (Android 6)

Telefon má své občasné vrtochy, některé z nich odstranily často zasílané updaty systému OxygenOS. Celkově jde podle mne o jeden z nejpovedenějších telefonů roku, a to nejen papírově, ale i v praxi. Samozřejmě jedenáct tisíc není zanedbatelná částka, i za poloviční cenu se dá koupit smartphone, který ostudu neudělá. OnePlus 3 ale určitě zaujme ty, kteří koukají po drahých vlajkových lodích, ale průměrný měsíční plat do telefonu investovat nechtějí.

Navíc je OnePlus 3 stále tak trochu „rebel“ a láká tak oddanou komunitu z řad programátorů i geeků. Mohu jej tedy doporučit především nadšencům, kterým záleží na výkonu a nebo maximálním přizpůsobení telefonu. I pokud vás nic z toho zvlášť neláká, OnePlus 3 s dodávaným systémem OxygenOS není žádným kompromisem. Je to superrychlý smartphone, ve kterém se čínské firmě s globálními ambicemi podařilo skloubit vše, co má správný androidí telefon zvládat.