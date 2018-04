Pozor, s novým tarifem u T-Mobilu dostanete jen poloviční roaming

Vysvětlení operátora - jinak to vyřešit nejde Omezená platnost T-Mobile Roaming Start je účinná obrana proti případům organizovaného fraudu, kdy si podvodníci na bílé koně aktivují desítky až stovky SIM, vyjedou do zahraniční, a způsobí ztráty ve výši desítek až stovek tisíc korun na jednu SIM voláním do exotických destinací. Jako jediný dostupný technický prostředek se používá služba „Barring of all outgoing calls to international destinations“, která skutečně zablokuje všechny hovory mimo volání v navštívené zemi a do Česka. Proto jako nevyhnutelný důsledek jsou křížové hovory v rámci EU mimo volání v navštívené zemi a do Česka zablokované. Nelze z toho EU vyjmout.