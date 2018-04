Ohlídejte si u O2 nastavení roamingu. Jinak budete platit i v EU

15:19 , aktualizováno 15:19

Společnost O2 jako poslední z tuzemských mobilních operátorů oznámila změny související s koncem roamingu v EU. Princip „v roamingu jako doma“ (Roam like at home) začne uplatňovat v nejzazším termínu, tedy od 15. června. Zákazníci O2 by si měli před cestou za hranice raději zkontrolovat roamingové nastavení tarifu, mohli by být zaskočeni.