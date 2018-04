O2 hasí problémy s koncem bezplatného internetu. Usnadní to jen někomu

O2 se odhodlalo k tomu, co konkurenční T-Mobile jen nakousl a Vodafone kdysi zkusil a hned zrušil. Vodafone je tak jediný český operátor, který plošně data po vyčerpání datového balíčku nevypne. Naopak od poloviny července zákazník O2 využívající datové přenosy po vyčerpání datového balíčku zůstane bez připojení (více zde). Operátor nabízí buď automatické dokupování dat, nebo dokoupení jednorázového balíčku, případně změnu datového tarifu. V posledním případě jsou tarify O2 vcelku flexibilní.

Změna se zákazníkům pochopitelně nelíbí. Podle operátora se změna sice dotkne minima z nich (uvádí čtyři procenta), ale podrobnější informace neuvádí. Zákazníkům vadí především to, že pokud jim data dojdou nedlouho před koncem zúčtovacího období, tak jen stěží dokoupený balíček využijí. Ten je totiž stejně velký, jako základní balíček.

Mohou zákazníci díky změně odstoupit od smlouvy bez sankcí? Operátor uvádí, že změna datového režimu není změnou smlouvy, ale jen změnou nastavení služby. A proto není ochotný odstoupení od smlouvy akceptovat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vidí situaci opačně a vyzývá zákazníky, aby se v případě rozporu s operátorem obrátili právě na úřad. ČTÚ dále rozporuje, že by zrušení bezplatného internetu O2 nařídil, jak uvádí operátor (více zde). Do sporu se vložil i časopis dTest, který chce na operátora podat žalobu.

Tedy když má zákazník balíček s 1,5 GB dat a ta mu dojdou pět dnů před koncem období, nový balíček o stejné velikosti stěží vyčerpá, a data tak propadnou. A právě propadnutí nevyužitých dat je to, co zákazníkům vadí nejvíce.

Argumentují, že pokud zákazník nevyčerpají volné minuty, tak ty operátor do dalšího období převádí, ale data nikoliv. To je pravda, přestože části zákazníků s neomezenými tarify se už převod volných minut netýká. Jde o systémové a férové řešení.

O2 se změnou pravidel riskuje. Konkurenti jsou k zákazníkům vstřícnější a samozřejmě hrozí, že část jich může s touto změnou operátora změnit. Situaci může O2 ještě uhladit, ale těžko můžeme čekat, že zavede převod dat do dalšího zúčtovacího období. Ne že by to technicky nešlo, ale je to asi příliš velká změna.

O2 sice uvádí, že ke zrušení bezplatných dat přistoupil z několika důvodů (výpočet velkoobchodní ceny podle Českého telekomunikačního úřadu, zneužívání bezplatných dat některými zákazníky), ale můžeme se minimálně domnívat, že vedle těchto důvodů počítá operátor i se zvýšeným příjmem za další dokoupená data. A to by převod těch nevyčerpaných mohl komplikovat. Dost zákazníků totiž měsíční datový balíček ani nevyčerpá.

Přesto i tak řešení existuje. Převod dat se může týkat jen dokoupených dat, nikoliv dat ze základního měsíčního balíčku. O2 se však zatím rozhodlo řešit situaci jen u zákazníků s 3GB balíčky a většími. Pro ně má takzvané ochranné období. To znamená, že pokud vyčerpají základní datový balíček v posledním týdnu zúčtovacího období, nemusí kupovat původní balíček, ale jen menší s 1 GB dat za 99 korun. O2 tímto řešením sice vychází části zákazníků vstříc, ale většiny se to týkat nebude.