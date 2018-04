Nechytněte se do datové mobilní pasti. Nepozornost může stát tisíce

Nové tarify operátorů obsahují více dat, roaming v Evropské unii v podstatě skončil, platí se domácí ceny. To vše jsou rizikové faktory, které při nepozornosti mohou vést při cestách mimo Evropu (ale i do několika evropských zemí) k velmi vysokým účtům.

Že roaming na ostrově v Tichém oceánu bude drahý, to asi odhadne každý. Ale že 1 MB dat může stát až 240 korun i v Turecku nebo jen 320 kilometrů od hranic České republiky ve Švýcarsku, to může překvapit leckoho. V některých exotičtějších zemích pak může 1 MB stát i 300 korun.

Roaming v některých zemích je drahý všeobecně, není to specialita českých operátorů. Pro tamní operátory jsou totiž příjmy z roamujících turistů významné a na levnější propojovací poplatky nechtějí přistoupit. Neplatí to jistě vždy a všude, ale často to tak je.

Vysoké ceny platí všeobecně. Ale nejde ani tak o volání a SMS, i když minuta odchozího hovoru za 70 korun a SMS za desetikorunu rozhodně není málo. Jenže mobil obvykle sám hovor nevytočí a SMS nepošle (ač omylem se i to stát může).

Naopak mobilní data jsou dnes dost riziková. Jelikož v Evropské unii už data řešit nemusíme, tak si hodně uživatelů ve smartphonu nezakáže data v roamingu. A když se pak ocitneme na letišti v Zurichu, New Yorku nebo Dubaji, mobil se hned připojí a aktualizují se třeba informace o počasí. Prakticky to je hned až za 240 nebo dokonce 300 korun.

Operátoři sice rychle pošlou SMS o připojení i s informací o ceně, ale to je už pozdě. Ale aspoň to ušetří další peníze, když si zákazník esemesky všimne.

Rada, jak se platbě za drahá mobilní data v roamingu vyhnout, je poměrně snadná: při cestě mimo Evropskou unii je nutné data včas vypnout a zároveň zakázat data v roamingu, což smartphony umí.

Pokud se budete potřebovat připojit, je dobré prostudovat ceníky operátorů a před cestou se připravit. Levnější řešení existuje.

Vodafone od konce července razantně snižuje ceny za mobilní data v druhé roamingové zóně. Místo 250 korun zaplatí zákazník za 1 MB 7,70 Kč, což je podstatný rozdíl a případné nechtěné připojení kapsu nezruinuje. V některých zemích se pak vyplatí připojení na den za 199 korun, ve kterých je započteno 100 MB dat a volání či SMS se účtují podle domácích cen. U neomezeného tarifu jsou tak obě služby na den neomezené i v drahé cizině.

T-Mobile má ve třetí zóně několik balíčků s nejnižší cenou 27,50 Kč za 1 MB, v druhé zóně se lze dostat na 8,50 Kč za 1 MB. Nejnižší balíčkovou cenu má O2, ve vybraných zemích si lze koupit balíček 150 MB za 499 Kč, tedy 1 MB vyjde na 3,20 Kč. Nevýhodou je omezený výběr zemí, kde lze balíček aktivovat a jen jedna jeho velikost.

I ceny v balíčcích jsou vysoké, ale v nouzi je to lepší řešení než platit plnou cenu za mobilní data. Nejlevnějším řešením je využívat místní wi-fi sítě (zde lze využít volání u Vodafonu přes wi-fi za domácí ceny), případně je řešením místní SIM. Ceny za mobilní data bývají nízké, pořízení nebývá komplikované. Výhodou je pak smartphone pro dvě SIM.