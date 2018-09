To je troufalost. Zrušili přední foťák a museli ho složitě nahradit

Značka spadající pod společnost ZTE zkraje září představila nový top model Z18 s displejem přes celou čelní plochu. Toto řešení se neobešlo bez tradičního ústupku v podobě výřezu v horní části displeje. Nubia nicméně chystá mnohem zajímavější odvozeninu od této ještě čerstvé novinky. Hned při prvním pohledu překvapí absencí čelního fotoaparátu.

V době populárního selfie troufalý krok, pomyslíte si. Jenže Nubia Z18s není až tak obyčejným mobilem. Již z dřívějších úniků se ví, že bezrámečkový telefon bude na zadní straně osazen sekundárním displejem. Ovšem až nyní se na čínské sociální síti Weibo objevilo video zachycující funkční telefon.

První snímky přítomnost displeje naznačovaly pouze znázorněním analogových hodin. Nyní je jasné, že displej bude mnohem větší než v případě podobně netradičního Meizu Pro 7 (více viz Smartphone s druhým dotykovým displejem na zádech. Recenze Meizu Pro 7) a především bude barevný. Oproti meizu bude plně sekundovat hlavnímu displeji.

Že je vám to povědomé? Nepletete se. Nubia vlastně jen o krok dál posouvá původní myšlenku ruské společnosti Yota Devices. Smartphony YotaPhone jako sekundární displej používaly panel typu e-ink.



Na sekundárním displeji Nubie Z18s jde spustit plné uživatelské rozhraní. Za přínos tohoto řešení lze považovat rozměrný hlavní displej bez rušivého výřezu v jeho horní části, kdy tradiční selfie kamerku díky displeji na zádech telefonu nahradí sestava dvou hlavních snímačů. Displej bude podobně jako u běžných fotoaparátů fungovat i coby hledáček.

Jaké je ovšem jeho skutečné poslání, to je otázkou. Díky menším rozměrům a tedy i menší energetické náročnosti se nabízí možnost jeho využití v případě vybité baterie. Ani poté ovšem nubia nedosáhne takové výdrže jako yotaphone s e-ink displejem.

Druhý displej by mohl sloužit například i k souběžnému spuštění jiné aplikace, než běží na hlavním displeji. Každopádně platí, že řešení Nubie působí v současnosti opravdu netradičně. Vzpomeňme navíc, že ani yotaphony nebyly žádným prodejním hitem.

Nubia Z18s má ještě jednu netradiční zajímavost. Tou je čtečka otisků prstů. Ačkoli by se vzhledem k její absenci na čelní straně telefonu mohla nabízet možnost její implementace přímo do displeje, tak tomu tak není. Jen na ni kvůli rozměrnému displeji již nezbylo místo. To platí i v případě zad, která z převážné části zaujímá druhý displej. Čtečka se tedy přemístila na bok telefonu. Nicméně ne pouze na jeden, ale rovnou na oba. Nechybí samozřejmě USB-C či 3,5mm audiokonektor.