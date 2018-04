Nový TomTom One - tlouštík prošel odtučňovací kůrou

All-in-one navigace TomTom One je v současné době nejlevnějším zařízením stejnojmenného výrobce. Předchozí verzi byla však vytýkána (stejně jako ostatním TomTomům) přílišná velikost i váha. Výtky si vzal výrobce zřejmě k srdci a nedávno představil inovovanou verzi, která se může pochlubit řádově menšími rozměry.

Nový TomTom One nyní váží 174 gramů oproti původním 260, rozměry činí 96x82x25mm. Designově je na první pohled patrné, kdo má navigaci na svědomí, odtučňovací kůra podle nás zařízení jen prospěla a to tak konečně neudělá díru v kapse u košile.

Zbývající parametry zůstávají téměř shodné - nejmenší a nejlevnější navigace TomTom má 3,5" dotykový displej, pohání jej 266MHz procesor (namísto 380MHz verze) a paměť RAM je velká 32MB.

O příjem GPS signálu se stará osvědčený chipset SiRFstarIII, zařízení rovněž podporuje Bluetooth 2.0.

Součástí balení bude kromě CD také nová kolébka podobná té u modelu 910 s možností připevnění na sklo automobilu, USB autonabíječka a kabel k propojení zařízení s PC. Volitelně bude možné přikoupit pouzdro, nabíječku nebo cestovní brašnu.

TomTom One se do prodeje dostane koncem letošního měsíce, ovšem zatím pouze v Americe - na SD kartě tak bude dodávána mapa USA a Kanady. Zařízení bude prodáváno za 499 USD, kdy se dostane do Evropy a za jakou cenu by mělo být k mání zatím známo není.

Nový TomTom One má být vybaven stejnou verzí softwaru jako model 910, TomTom Navigator 6 se zřejmě objeví až v dalších zařízeních. I tak se ale máme na co těšit, po menších rozměrech volal asi každý uživatel starších TomTomů.