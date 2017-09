Nové xiaomi zmenšilo rámečky na minimum. Ve výbavě má ovšem pár přešlapů

Loňský model Mi Mix nám vyrazil dech. Psali jsme o něm, že vypadá jako ze sci-fi filmu, ačkoliv jsme pár podobných konceptů viděli už před ním. Xiaomi jej ovšem dotáhlo až do konce a skutečně uvedlo na trh. Bohužel jen v domácí Číně. K nám se tak jako obvykle dostal neoficiální cestou a s pořádně vysokou cenou. Nebylo se koneckonců čemu divit, takový smartphone byl v tu chvíli jen jeden.

Situace se však od té doby rapidně změnila a svůj „Mix“ model má celá řada dalších čínských výrobců - mnohdy se ani neobtěžují měnit název (viz Doogee Mix, Leagoo Mix). Do mainstreamu ovšem tenké rámečky přivedli i výrobci Samsung a LG svými špičkovými smartphony. Čím tedy bezrámečková novinka zaujme letos?

V první řadě stále displejem - Mi Mix 2 má 5,99palcový panel s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 160 pixelů) a poměrem stran 18:9, který se roztahuje jak až téměř k bokům těla, tak k hornímu okraji. Z počítačových renderů tedy novinka působí, jako by jediný rámeček okolo displeje byl pouze vespod. Ovšem z reálných fotek je patrné, že drobné rámečky přece jen po okrajích jsou.

Minulý model se potýkal s problémem, kam umístit reproduktor a senzory, které se obvykle nacházejí právě v rámečku nad displejem. Zatímco senzory a snímač fotoaparátu u loňského modelu Mi Mix jednoduše přesunul z horní části telefonu do spodní, tak reproduktor, který má být logicky na uchu, umístil pod plochu displeje. Jeho kvalita tak byla přinejmenším diskutabilní (více zde). Také novinka má senzory ve spodní části čelní plochy, reproduktor se tentokrát ovšem už vešel do horní hrany a výrobce tak nemusel dělat žádné větší kompromisy.

Telefon pohání procesor Snapdragon 835 společně s 6 GB operační paměti (8 GB v případě speciální edice - viz níže), což je prakticky to nejlepší, co můžete na současném trhu sehnat. Problém však nastává v případě datového úložiště. Model Mi Mix 2 má totiž v základu 64 GB, ale chybí mu podpora paměťových karet. A to už je hodnota, která dnes náročnějším uživatelům nemusí stačit. V případě speciální edice se ovšem dostáváme na štědrých 128 GB.

S fotoaparátem tentokrát Xiaomi nevymýšlelo žádné zásadní experimenty a model Mi Mix 2 tak má jeden senzor s rozlišením 12 MPix, světelností f/2.0 a čtyřosou optickou stabilizací. Přední fotoaparát má rozlišení pouze 5 MPix. Xiaomi ovšem přitvrdilo s luxusem - prstenec okolo optiky fotoaparátu pokrývá 18karátové zlato.

Další věc, která leckomu bude ve výbavě chybět, je sluchátkový jack. Xiaomi také zvolilo přístup, že tento konektor raději zcela vypustí, aby se ušetřilo místo. Naopak přítomnou konektivitou jsou samozřejmě konektor USB-C, bezdrátová technologie NFC, nejnovější Bluetooth 5.0, rychlé nabíjení QuickCharge a hlavně podpora všech evropských pásem LTE. Baterie telefonu má kapacitu 3 400 mAh.

Již výše jsme v textu zmínili speciální edici, stejně jako loni bude mít Xiaomi Mi Mix 2 totiž dvě varianty. Základní má hliníkový rám a keramická záda, Special Edition je pokrytá keramikou celá - navíc má také už výše zmíněné vyšší kapacity operační paměti a prostoru pro data.

Základní model Xiaomi Mi Mix 2 se bude prodávat za cenu 420 eur, což je v přepočtu 11 tisíc korun. S daní by se tak telefon na našem trh mohl objevit s cenovkou okolo 15 tisíc korun, ovšem jde zatím pouze o náš odhad. Za tuto cenu by šlo o poměrně zajímavou koupi. Datum dostupnosti na českém trhu zatím není známé.

Mi Mix 2 Special Edition bude výrazně dražší, vyjde totiž na 700 eur, tedy přes 18 tisíc. Česká cenovka by se tak mohla vyšplhat někam k 23 tisícům, možná i výše. Otázkou ovšem je, jestli se u nás vůbec bude prodávat.