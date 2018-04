Nejatraktivnější telefon současnosti ohromí, ale není moc praktický

Už dlouho se nám nestalo, aby recenzovaný telefon budil takovou pozornost, jaké se dostává Xiaomi Mi Mix. První téměř bezrámečkový smartphone na trhu opravdu uchvacuje, kdekoli se objeví, a téměř každý, kdo ho spatří, je na něj zvědavý.

Plusy a mínusy Proč koupit? úchvatný design

obrovský displej

propracované ovládání

Proč nekoupit? velké rozměry a nepraktické držení

chybí LTE

podprůměrný foťák

nedotažený software Kdy? V prodeji Za kolik? 23 181 Kč

Aby také ne. Obří úhlopříčka displeje, téměř neexistující rámečky nebo lesklé keramické tělo jsou doslova magnetem na zvídavé pohledy. V tomto ohledu je Xiaomi Mi Mix nejatraktivnějším smartphonem současnosti a platí to i poté, co se představila vlna novinek na veletrhu MWC v Barceloně.

Smartphone, který vypadá jako to nejšpičkovější na trhu a který se opravdu za svou výbavu nemusí stydět, má ovšem v praxi řadu nevýhod. Jeho velké tělo opravdu není pro každého, software by potřeboval doladit a chybějící LTE na místních frekvencích (hlavně 800 MHz) bude překážkou pro skutečně neomezené využití toho obřího displeje. Je to škoda, protože prozatím nemá z hlediska svého stylu konkurenta.

Ten telefon je opravdu obrovský

Ano, je, ale z hlediska absolutních rozměrů to není tak „strašné“. Míry telefonu jsou 158,8 × 81,9 × 7,9 mm, což znamená, že není o mnoho větší než řada šestipalcových smartphonů nebo třeba 5,5palcový iPhone. Na výšku je xiaomi o zanedbatelných šest desetin milimetru vyšší, šířka ovšem narostla o rovné čtyři milimetry a to už je docela dost. Každopádně i když patří Xiaomi Mi Mix k největším smartphonům, není tak přerostlé, jak by teoreticky mohlo být. Ne nadarmo se chlubí tím, že jeho 6,4palcový displej zabírá 83,6 % čelní plochy, což je nejvíce ze všech smartphonů na trhu. Na rámečky tu prostě v podstatě nezbylo místo.

Trochu potíž je ovšem tvar telefonu. Mi Mix je totiž v podstatě zcela pravidelný kvádr, mírná zaoblení tu najdeme jen v rozích. Lesklé černé tělo tak vypadá velmi efektně a opravdu minimalisticky, což přesně odpovídá stylu designéra Philippa Starcka, který se podílel na jeho návrhu. Jenže téměř přísně hranaté tělo není praktické na držení v ruce a hladký keramický povrch tomu moc nepomáhá. Zatímco spousta smartphonů maskuje své rozměry různými zaobleními a snaží se přizpůsobit pro co nejlepší úchop v dlani, tady nic takového není. Mi Mix dá uživateli v ruce pocítit každý milimetr své velikosti a to nemusí být moc příjemné.

Jak jsme navíc naznačili, hladký povrch docela klouže, takže je potřeba si dávat pozor, aby mobil nepřišel k úhoně. V tomto ohledu pomůže dodávané koženkové „bumper“ pouzdro, které nejenže telefon ochrání, ale také efektivně zabrání vyklouznutí z ruky. Jenže i když je pouzdro tenké, přece jen na velikosti Mi Mix přidá a pak už je to opravdu hodně velký smartphone. Navíc pouzdro schovává ono krásné lesklé tělo. To se sice zapatlává a je třeba jej leštit, ale s pouzdrem tak trochu ztrácí svůj smysl. A pouzdro také neutralizuje ony úchvatné pocity z téměř neexistujících rámečků. Už z tohoto pohledu je jasné, že Xiaomi Mi Mix opravdu není moc praktický telefon.

Jak je to s těmi rámečky?

O Xiaomi Mi Mix se často mluví jako o telefonu bez rámečků okolo displeje, ale tak tomu ve skutečnosti není. Rámečky tu jsou, byť opravdu minimální. Menší prostě jinde nenajdeme. Jediné místo, kde se na čelní straně nachází nějaká plocha, je část pod displejem, kde je asi centimetr široký pruh. V něm se skrývá třeba selfie kamera nebo sada senzorů, které dnes typicky smartphony potřebují. Vypadá to opravdu skvěle a při tom všem si uživatel ani neuvědomí, že na čelní straně chybí pro telefon zcela nutná součástka: sluchátko.

Jak se s ním tedy telefonuje?

Úplně stejně jako s běžným mobilem. Sluchátko je totiž pod displejem a telefon tak stačí přiložit k uchu zhruba horní části displeje. Obavy o to, že takové telefonování bude nepohodlné nebo že budou problémy s hlasitostí, můžeme rozptýlit. Funguje to až překvapivě dobře a rychle si zvyknete, že telefon není nutné přikládat k uchu zcela přesně jako spoustu jiných smartphonů. To je výrazně pozitivní.

To zní prakticky. Proč je tedy podle vás Mi Mix nepraktické?

Kromě velikosti, která mimochodem téměř znemožňuje nošení v kapse, jsou problémem určité drobné detaily ve výbavě telefonu. Dokola omíláme absenci LTE, která je opravdu nepříjemnou komplikací. Telefon nepodporuje frekvenci 800 MHz, která v Česku pokrývá drtivou většinu území, včetně měst. To je velká škoda, protože telefon s takovou úhlopříčkou displeje si doslova říká o konzumaci spousty obsahu z internetu. Jenže 3G v tomto už často nestačí a navíc v Česku jeho pokrytí opravdu za moc nestojí, takže je pak uživatel odkázán na zcela nepřijatelné EDGE. S Mi Mix tak bude neustále hledat nějaký ten wi-fi hot-spot.

Během používání jsme také zaznamenali určité nedoladěné prvky uživatelského prostředí MIUI. Z nějakého důvodu například nešel u testovacího kusu nastavit ve vestavěné aplikaci náš firemní e-mail (Exchange server), zatímco na ostatních modelech od Xiaomi jsme problém neměli. Ani aktualizace ROM to nevyřešila. Jelikož je Mi Mix tak ojedinělý kousek, který se k nám dostal jen v malých počtech, také platí, že právě aktualizace u něj nebudou silnou stránkou.

Úplně ideálně také Mi Mix nereagovalo také na gesta, která mají usnadnit ovládání obřího displeje. Tažením prstem po spodním okraji displeje se dá zmenšit zobrazení na zvolenou velikost (3,5, 4 a 4,5 palce), ale ne vždy telefon gesto spolehlivě zaregistruje. Dobře funguje plovoucí tlačítko, které umožní kdekoli na zvoleném místě obrazovky zobrazit základní ovládací tlačítka plus tlačítko pro pořízení screenshotu a vypnutí obrazovky. Toto tlačítko se dá za pomocí čtvrté ikony v řádku ovládacích kláves kdykoli schovat a znovu zapnout, takže nemusí na displeji vůbec rušit.

Co nás ovšem rušilo hodně, je plýtvání místem, které MIUI na obří úhlopříčce dovoluje. Do spodní řady ikon pro nejčastěji užívané aplikace se vejde pět ikon, ale na obří ploše domovské obrazovky je místo jen pro mřížku 4 × 6 ikon. To je trochu málo. Co na tom, že systém umožňuje oddělit soukromý a pracovní prostor pomocí funkce Druhý prostor nebo možnost mít některé aplikace na ploše dvakrát (třeba s jinými účty) díky funkci Duální aplikace, když v základu prostředí tolik plýtvá místem.

Fajn, co další funkce?

Mi Mix je špičkově vybavený smartphone, který staví na výkonném procesoru Snapdragon 821 a 4 GB RAM. Nechybí tu čtečka otisků prstů a telefon dostal i nový USB-C konektor. V podstatě tu nic zásadního nepostrádáme. Jen že obří displej má vlastně relativně nízké rozlišení. Porce 2 040 × 1 080 pixelů znamená jemnost „jen“ 362 pixelů na palec. Nijak zásadně to nevadí, ale porovnání s telefony s jemnějším displejem přece jen ukáže, že obraz tu není tak ostrý.

Velké tělo znamená velkou výdrž baterie, že?

Ano, v tomto případě ano. Do obřího těla se vešla baterie s kapacitou 4 400 mAh, což v praxi znamená bez problémů výdrž dva dny na jedno nabití. Navíc je tu funkce rychlého dobíjení QuickCharge 3.0, která slibuje dobití 83 % kapacity baterie za půl hodiny. V tomto ohledu je Mi Mix tedy opravdu skvělé.

A co fotoaparát?

Ten je pro nás naopak dalším zklamáním. Upřímně, moc jsme od něj neočekávali, Xiaomi zatím u špičkových modelů na kvalitu fotek moc důraz neklade a jeho topmodely fotí skoro stejně jako jeho modely střední třídy.

Mi Mix je toho důkazem, šestnáctimegapixelový foťák s duálním LED bleskem a jen elektronickou stabilizací obrazu v praxi hodně zaostává za tím, co předvádí většina špičkových soupeřů. A to i přesto, že světelnost f/2.0 vypadá docela nadějně. Kvůli fotoaparátu si tedy tento smartphone asi nikdo kupovat nebude.

Mám si ho pořídit?

Xiaomi Mi Mix patří k těm telefonům, které nemůžeme úplně doporučit. Je to velmi speciální přístroj, který má řadu specifik a v běžném provozu to není moc praktický kousek. Ale stylu, toho má na rozdávání, na trhu asi momentálně nenajdeme smartphone, který by se mu v této oblasti mohl rovnat. Kdo tedy má spoustu peněz na to, aby si koupil smartphone hlavně kvůli designu, pro toho bude Mi Mix úchvatný stroj. Ale kdo vyžaduje praktický přístroj pro každodenní použití, musí se bohužel poohlédnout jinde.

Xiaomi Mi Mix je v podstatě telefon v duchu rčení, že pro krásu se trpí. Má to také jednu obrovskou výhodu: ačkoli se Xiaomi Mi Mix líbí takřka každému nebo alespoň udělá ohromující dojem, vždy to bude velmi vzácný telefon. Že potkáte druhého uživatele s tímto strojem, je opravdu hodně nepravděpodobné. Mi Mix tak bude vždy velká individualita. A za to někomu těch více než 23 tisíc korun, které stojí základní verze, určitě stojí.

Telefon na test zapůjčil obchod Xiaomimobile.cz.