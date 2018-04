Do rozjetého androidího vlaku naskočí Nokia se sedmi smartphony

Již loni v prosinci začaly prosakovat informace o prvním chystaném smartphonu Nokia pod křídly nového vlastníka této původně finské značky. Společnost HMD Global by jej měla představit údajně již na barcelonském veletrhu MWC, který se bude konat na přelomu února a března. Levná chytrá nokia, známá v současnosti pouze pod označením D1C (více zde), by však měla být pouze pomyslnou první vlaštovkou.

Společnost Avaxx, která je autorizovaným distributorem produktů značek Nokia a Microsoft v Malajsii, totiž na nedávné prezentaci připravené pro obchodní partnery odhalila údajné letošní plány HMD Global. Podle malajského distributora má současný vlastník značky Nokia přestavit v letošním roce kromě nových „hloupých“ telefonů i větší počet smartphonů. Stát by se tak mělo ve druhém letošním čtvrtletí.

Nabízí se tak otázka, zda HMD Global na veletrhu v Barceloně skutečně nějakou novinku představí. Podle Avaxxu by každopádně mělo být do konce roku 2017 pod značkou Nokia uvedeno na trh šest až sedm nových androidích smartphonů, a to od základních až po špičkové modely. Potvrzují se tak dřívější spekulace o uvedení špičkového smartphonu Nokia, které kolovaly po čínské sociální síti Weibo (více zde).

Z lokální působnosti Avaxxu lze však usuzovat, že předpokládaný počet do konce roku představených androidích nokií se týká výhradně malajského trhu. Není tak zřejmé, kolika modely se HMD Global rozhodne upoutat pozornost na světových trzích. Nicméně vstup na ně nebude vzhledem k početné androidí konkurenci snadný, v cestě za úspěchem nemusí pomoci ani sázka na věhlasnou značku.

Své o tom ví například Microsoft, jehož snaha o dřívější oživení kdysi legendární Nokie skončila neúspěchem (více zde). Navíc ani někdejší spojení Nokie s Androidem nemělo na růžích ustláno, nokie řady X se totiž na trhu příliš dlouho neohřály. Ovlivňujícím faktorem mohl být i fakt, že si Nokia systém od Googlu výrazně upravila (více zde).