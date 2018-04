Myslí to Nokia vážně? Připravuje smartphone s klávesnicí a novým systémem

Server NokiaPowerUser většinou ohledně značky Nokia vypouští důvěryhodné informace. Avšak nová spekulace je poněkud divoká. Nikoliv tedy ta část informace, že Nokia připravuje smartphone ve stylu modelů BlackBerry, tedy model s QWERTY klávesnicí - v minulosti totiž finská značka takové mobily již vyráběla.

Pozornost tak zasluhuje druhá, mnohem zajímavější část informace. Jde totiž o zmínku, že nový smartphone by neměl používat operační systém Android. Přístroj totiž už prošel testováním amerického telekomunikačního úřadu a podle něj má používat nový systém KaiOS, který využívá HTML5 a umožňuje i instalaci nativních aplikací.

Server přišel i s informacemi o výbavě. Nokia s výrobním označením TA-1047 má mít malý 3,3palcový displej s rozlišením 480 x 480 obrazových bodů. Žádný top model to tedy nebude, právě naopak. Tomu odpovídá i údajné použití nijak výkonného procesoru Snapdragon 205.

Jasné je podle amerického úřadu, že telefon bude dvousimkový. Podporovat bude LTE sítě a Bluetooth 4.2. Chybět nebude ani FM rádio. Ovšem o přítomnosti fyzické klávesnice se v dokumentech z úřadu nic nedozvíme. Možná to tedy bude jen klasický dotykový smartphone.

Krok HMD Global by byl ovšem logický. Kdysi velmi populární smartphony s klávesnicí pod displejem jsou nyní prakticky mrtvé. S výjimkou BlackBerry KEYone, které je však poměrně drahé (více viz Staromilci se mohou radovat. Smartphone má mechanickou QWERTY klávesnici). Novodobá Nokia by tak zaplnila prázdné místo na trhu. V Evropě s nimi asi moc neuspěje, ale třeba v takové Indonésii by to mohl být hit. Značka je tam stále silná a mobily s QWERTY klávesnicí tam byly vždy velmi oblíbené.