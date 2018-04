Staromilci se mohou radovat. Smartphone má mechanickou QWERTY klávesnici

BlackBerry se vzdalo vývoje a produkce smartphonů a svoji značku propůjčilo čínské společnosti TCL Communication, která je u nás známá chytrými telefony Alcatel. TCL Communication již pro BlackBerry vyrábělo smartphony řady DTEK. Nový model KEYone je první oficiální produkt čínského výrobce pod značkou BlackBerry, i když jeho vývoj pravděpodobně započal ještě v kancelářích kanadské firmy.

Na rozdíl od smartphonů DTEK, což byly více méně převlečené smartphony Alcatel, je novinka KEYone svébytný chytrý telefon. Do hry vrací v poslední době opomíjenou fyzickou klávesnici, která je spjata právě se smartphony značky BlackBerry. Novinka tak navazuje na nedávné modely Passport a Priv, které byly rovněž vybaveny fyzickou klávesnicí.

Nový model KEYone má pod displejem qwerty klávesnici, kterou lze opět využít i jako rozměrný trackpad pro pohyb v nabídce nebo pro různé zkratky. Podporováno je rovněž rychlé psaní tahy. Navíc lze využít kontextuální opravy psaného textu a predikci psaných slov. Pro náruživé psavce tedy ideál, který konkurenční výrobci nenabízejí. Senzor otisků prstů je integrován do klávesy mezerníku.

Ovládání některých funkcí je tak díky klávesnici opravdu příjemné. Při držení v jedné ruce lze klávesnici používat jako touchpad pro navigaci obsahem, jen škoda, že tu není žádná klávesa, která by se dala použít jako Home tlačítko. Pak by totiž uživatel nemusel v mnoha případech vůbec sahat na displej a vystačil by si s ovládáním přes klávesnici.

Samotný dotykový displej má stejně jako displej staršího modelu Passport úhlopříčku 4,5 palce. Ovšem displej není oproti Passportu čtvercový, ale v poměru stran 3:2. Na danou úhlopříčku má vysoké rozlišení 1 620 x 1 080 obrazových bodů, což značí jemnost 433 obrazových bodů na palec.

Kombinace displeje a klávesnice dělá z BlackBerry KEYone vcelku vysoký telefon, který ale v ruce nepůsobí přerostlým dojmem. Tělo je totiž docela štíhlé, telefon je jen podlouhlý na výšku, což při držení nevadí. Jsme zvědavi, jak bude skloubena spolupráce klávesnice a displeje, protože při ovládání jednou rukou se tu na horní část displeje prakticky nedá dosáhnout. Ale v ruce je KEYone opravdu sympatický a i zpracování působí velmi solidním dojmem. Novinka na nás nepůsobí jako nějaké „nepravé“ BlackBerry, ale naopak opravdová snaha o návrat k původním modelům.

Výbava modelu není špatná, ale zároveň nepatří na špičku. I přesto si pozornost zaslouží. Fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů používá jeden z nejlepších senzorů Sony IMX378, kterým jsou vybaveny i smartphony Pixel od Googlu. Fotoaparát je vybaven automatickým ostřením pomocí fázové detekce a jeho světelnost je f/2.0. LED blesk je dvojitý. Fotoaparát zvládá videa v rozlišení 4K a kvalitě 30 snímků za sekundu. Přední kamerka je osmimegapixelová se světelností f/2.2.

BlackBerry KEYone

Coby procesor je tu použit Qualcomm Snapdragon 625, ale jeho osm jader s taktem 2 GHz a operační paměť s kapacitou 3 GB by měly být zárukou svižného provozu. Grafický čip je Adreno 506. Uživatelská vestavěná paměť má solidní kapacitu 32 GB, kterou je teoreticky možné rozšířit pomocí paměťových karet až o 2 TB.

KEYone zvládá evropské sítě LTE a umožňuje připojení na internet přes wi-fi a/b/g/n/ac. Nechybí podpora technologie NFC nebo Bluetooth 4.2 LE. Satelitní navigace podporuje standardy GPS, GLONASS a BeiDou2. Ve výbavě nechybí ani FM rádio a pro připojení k počítači a nabíjení je připraven konektor USB-C. Nové BlackBerry se nevzdalo audio konektoru jack 3,5 milimetru.

Vlastnímu systému BB 10 už odzvonilo, a tak je novinka, stejně jako poslední smartphony BlackBerry, vybavena operačním systémem Android. Ten je v nejnovější verzi 7.1 Nougat a nechybí bezpečnostní software z dílen původního kanadského BlackBerry. K dispozici je rovněž oblíbený BlackBerry Hub nebo komunikační nástroj BBM.

Rozměry novinky jsou 149,3 x 72,5 x 9,4 milimetru. Vestavěná baterie má pro smartphony BlackBerry rekordní kapacitu 3 505 mAh, podporováno je rychlonabíjení QuickCharge 3.0.

BlackBerry KEYone se začne celosvětově prodávat v dubnu. Cena nového smartphonu s dnes již unikátní konstrukcí se bude pohybovat okolo 600 eur, tedy v přepočtu přes 16 000 korun. Dočkáme se ho i v České republice, ale zatím není jasné, kdy přesně. Nová distribuce BlackBerry se totiž podle našich informací v Česku zatím formuje, v podstatě po boku zastoupení Alcatelu, který rovněž spadá pod čínskou společnost TCL.