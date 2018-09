Před 15 lety představila Nokia nejprodávanější mobil všech dob

Za designový skvost Nokii 1100 označit nelze. Její vzhled byl navržen v americkém designovém centru Nokie. Pod podobou nejprodávanějšího mobilu je podepsán americký designér s bulharskými kořeny Dimitre D. Mehandjiysky. Telefon si šlo přizpůsobit populárními výměnnými kryty Xpress-On. Samotný mobil byl k dostání v řadě křiklavých barev.



Výbava zahrnovala monochromatický displej s 96 x 65 obrazovými body, telefon se ovládal pomocí dvousměrného tlačítka. Kuriózní je dnes údaj o paměti telefonu. Kontaktů bylo možné uložit pouze padesát, stejně jako SMS zpráv. Mobil podporoval pouze dvě pásma GSM.

Nechyběly stopky, budík, kalkulačka a možnost vytvořit si vlastní vyzvánění. To ještě nebylo polyfonické. V telefonu byly dvě hry, oblíbený had Snake II a Space Impact+. Šikovná byla i svítilna.



Nokia 1100 získala popularitu zejména na rozvojových trzích. Jednoduchý mobil se stal prodanou nokií s pořadovým číslem jedné miliardy. Stalo se tak v Nigérii (viz dobový článek Nokia už prodala miliardu mobilů).

O mobil byl však zájem i z dalšího důvodu. Díky chybě u Nokií 1100 vyráběných v německé Bochumi bylo možno tento model přeprogramovat. Pomocí upraveného telefonu bylo možné přijímat textové zprávy adresované jiným telefonním číslům. Na Nokii 1100 se tak zaměřovaly kriminální gangy zejména z Ruska, Maroka a Rumunska, které chyby využívaly k zasílání potvrzovacích kódů z bank a zneužití údajů z cizích účtů.

Cena Nokie 1100 s chybným softwarem vyrobené v Bochumi se následně vyšplhala do astronomických výšin. Některé kusy se prodaly až za 25 000 eur, v přepočtu téměř za 650 000 korun.

Nokia 1100 se přestala vyrábět v roce 2009. Podobná, byť o něco nižší prodejní čísla má i nástupce v podobě Nokie 1110. Zajímavé je, že třetím nejprodávanějším mobilem všech dob je smartphone z opačného cenového spektra, a to iPhone 6/6 Plus s prodeji okolo 220 milionů kusů. iPhone 6 z roku 2014 by se měl ve verzi s 32 GB paměti stále vyrábět, i když Apple tuto verzi nikdy oficiálně neinzeroval. Jen ji později přidal mezi původní nabídku modelů s 16, 64 a 128 GB paměti.