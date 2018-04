Nokia 1100 - vyhrazeno pro začátečníky (recenze)

Nokia 1100 asi nenaváže na úspěchy modelů 3310/3330. Doba, kdy mládeži stačil mobilní telefon s černobílým displejem a výbavou zahrnující pouze možnost psát textové zprávy nebo využít chat a zahrát si hada, je nenávratně pryč. Samozřejmě že mobilní telefony nepoužívají pouze mladí lidé. Pro všechny ostatní ale bude vzhled nové Nokie 1100 trochu výstřední. To samé se dá napsat o poněkud netradičním ovládání a zejména o hůře čitelném displeji. Toto všechno nabízí starší sestřička 2100 v lepší kvalitě, takže se nevyhneme srovnání.

Nokia 1100 se nabízí ve třech základních barevných provedení: černé, modré a oranžové. Díky výměnným krytům Xpress-on je možné zvolit i jiné barevné provedení.

Neotřelý vzhled

Tvar nové low-endové Nokie není, na rozdíl stejně koncipovaných modelů jiných výrobců, rozhodně usedlý. Při pohledu zepředu zaujme klávesnice, která je zhotovená v jednom kuse, a netradiční rozmístění ovládacích kláves. Nad masivně vypadajícím krytem displeje, který má po celém obvodu zvýšenou hranu zabraňující poškrábaní, se nachází reproduktor. U všech barevných variant je klávesnice a místo okolo reproduktoru vyvedeno ve stříbrné barvě. Na vrchu telefonu chybí pro Nokii tradičně umístěné tlačítko pro zapnutí. Místo něho je zde svítilna a po stranách dvě očka pro poutko. Stejně jako mají všechny barevné varianty stejnou barvu klávesnice, jsou i boky a horní část na zádech telefonu u všech provedení vyvedeny v šedivé barvě. Boky telefonu jsou opatřeny třemi drážkami, které by měly zabraňovat vyklouznutí z ruky. Kryt baterie na zádech telefonu je standardně vyveden ve stejné barvě jako kryt přední.

Přední kryt a kryt baterie jsou výměnné. Zbytek telefonu je vyveden v šedé barvě. Po stranách jsou podélné rýhy, které zabraňují vyklouznutí z ruky.

Nokie 1100 je skoro stejně velká jako Nokie 2100. Přesné rozměry jsou 106 x 46 x 20 milimetrů. Hmotnost je také téměř shodná se starším modelem: 86 gramů. Designem nová Nokia zaujme asi především mladší uživatele. Pro starší uživatele a mobilní začátečníky je vzhled nového low-endu trochu extravagantní, stejně jako pro výrobcem deklarovanou cílovou skupinu ze zemí mobilně-rozvojových.

Nokia 1100 se bude nabízet ve třech základních barvách: Terra (oranžové, námi testované provedení), Jet Black (černé) a Blue (modré). Přední kryt lze snadno vyměnit, stejně jako kryt baterie. Pro Nokii 1100 jsou připraveny další barevné variace výměnných krytů Xpress-on: červená, bleděmodrá, modrá, zelená, žlutá a fialová označovaná jako fuchsia.

Na displej Nokie 1100 je možné nastavit několik spořičů.

Na displej se vejdou, podle velikosti fontu, tři nebo čtyři řádky textu.

Displej do zelena

Nokie 1100 nabízí monochromatický displej s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů, na který se vejdou tři nebo čtyři řádky textu podle velikosti fontu. Displej námi testovaného vzorku nabízel například oproti Nokii 2100 velmi špatné zobrazení. Na rozdíl od zmiňované Nokie 2100 s bílým podsvícením je podsvícení novinky 1100 do zelena. Námi testovaný vzorek však nabízel nerovnoměrné podsvícení displeje; jedna polovina byla spíše do žluta a druhá do zelena. Ale to je pravděpodobně pouze vada námi testovaného vzorku. Přesto je čitelnost oproti Nokii 2100 podstatně horší. To zřejmě nebude vyhovovat uživatelům se slabším zrakem, těm naopak sedne klasické přehledné menu známé ze starších modelů a možnost zvolit větší font písma.

Porovnání se starší Nokií 2100 ukazuje téměř shodnou velikost novinky. Z porovnání je zřejmý i netradiční styl nové Nokie 1100.

Dobrá výdrž

Nokia 1100 je vybavena baterií Li-Ion s kapacitou 850 mAh. Výdrž nového low-endu je jednou z jeho předností. Podle specifikací výrobce by měla vydržet nová Nokia až 16 a půl dne na příjmu a až čtyři a půl hodiny hovoru. Těchto výsledků jsme sice nedosáhli, ale přesto jsme byli s výdrží spokojeni. V našem testu jsme dosáhli hodnoty 11 a půl dne bez vypínání na noc a při sporadickém využívání. To je velmi dobrý výsledek. Výdrž baterie by měla logicky snižovat aktivovaná svítilna. Podle výrobce ale svítilna nespotřebuje více energie než jakákoliv jiná aplikace a telefon by s jejím nepřetržitým svícením měl vydržet osm hodin.

Kryt displeje má po celém obvodu vystouplé hrany, které zabraňují poškrábání.

Trochu divné ovládání

Ovládání nového low-endu je pro člověka, kterému prošlo rukama vícero telefonů, malým utrpením. Nokia se totiž rozhodla uspořádat ovládací prvky pod displejem značně netradičně. Místo tradičně uprostřed umístěných směrových kláves pro pohyb v menu má novinka klávesu potvrzovací. Směrové klávesy se přestěhovaly na pravou stranu. Vlevo je stejně netradičně umístněná klávesa pro vypnutí a zapnutí telefonu a klávesa C pro návrat a mazání.

Vše výše popsané ale neplatí pro bývalé majitele modelů 5110, 3210, 3310 a 3330. Legendární Navi-Key je totiž zpátky a ovládání novinky odpovídá právě těmto modelům. Kdo se ale s tímto stylem ovládání nikdy nesetkal, tak bude telefon poslepu ovládat jen stěží. Nevýhodou je třeba nepříliš jasné rozvržení tlačítek v jednom bloku. Dřívě bylo ovládání Nokií s pomocí Navi-key velmi populární a bylo jedním z důvodů fenomenálního úspěchu této značky. Dnes, kdy i Nokia u většiny modelů již Navi-Key nepoužívá, se nám ale tento styl zdá poněkud staromódní a nepraktický, u lépe vybavených telefonů pak nepoužitelný. Kdo však měl některý z předchozích modelů Nokie s Navi-Key, bude i s ovládáním novinky spokojen.

Silikonová klávesnice je příjemná na dotek. Nokia 1100 není vybavena konektorem Pop-Port.

Celá klávesnice je jakoby v jednom kuse, bez jasného ohraničení jednotlivých kláves. Pouze tlačítko pro zapnutí/vypnutí je profilované na pohmat znatelným vypouknutím dovnitř. Tlačítka pro přijmutí nebo odmítnutí hovoru chybějí úplně, vše nahrazuje Navi-Key. Nechybí zámek klaves. Ten je možné aktivovat jako automatický, nebo klávesy zamknout stiskem potvrzovací klávesy a následným stiskem klávesy s hvězdičkou. Opačným postupem se klávesnice odemyká. V menu se lze pohybovat i zadáváním číselných zkratek.

Rozmístění ovládacích prvků Nokie 1100 budí rozpaky.

K samotné alfanumerické klávesnici nelze mít ale větších výhrad. I když jsou klávesy opět v jednom celku, je jejich ovládání a zdvih příjemné. Klávesa 5 je sice neznatelně profilovaná, i tak se na alfanumerické klávesnici orientuje o poznání lépe. Klávesnice je vyrobena z netradičního materiálu - silikonu, který je příjemný na omak. Toto zpracování má výhodu ve snadném očištění a alespoň minimální ochraně proti případnému kontaktu s tekutinou nebo prachem.

Nokia 1100 má zeleně podsvícený displej i klávesnici. Podsvícení klávesnice směrem dolů slábne.

Celá klávesnice je nekvalitně podsvícena stejně nazelenalým světlem jako displej. Spodní klávesy na alfanumerické klávesnici jsou podsvíceny ještě hůře. Silikonová klávesnice není do předního výměnného krytu zabudována napevno, takže v případě poškození je možné vyměnit jenom ji.

Telefonování

Paměť telefonního seznamu nové Nokie pojme pouze 50 položek. Ty mohou obsahovat pouze jedno telefonní číslo a jedno jméno. Jména se dají v seznamu vyhledávat zadáním slova s až 16 písmeny, nebo přímo v seznamu pomocí až osmi písmen (po stisku směrové klávesy v pohotovostním režimu). Jednotlivé kontakty nebo i celý seznam je možné kopírovat jak ze simkarty do telefonu, tak i obráceně. Omezením je pouze paměť telefonu. Jednotlivé kontakty je možné odesílat pomocí textové zprávy. Klávesám 2 až 9 je možné přiřadit jednotlivý kontakt pro rychlé vytáčení. K jednotlivým kontaktům lze připojit specifický vyzváněcí tón, kterých Nokia 1100 nabízí 35. Vyzváněcí melodie jsou pouze jednohlasé. Vyzvánění je možné dále nastavit jako vzrůstající nebo pouze jedenkrát a jedenkrát pípnout. Nechybí vibrační upozornění, které může být rytmické nebo v režimu vibrace, pak zvonění. Stejně je možné pro zvonění zapnout rytmické podsvícení displeje a klávesnice. Hlasitost melodií je možné nastavit v rozsahu pěti úrovní. Kvalita jednohlasých vyzváněcích melodií ale v době polyfonie jasně ztrácí a některé melodie doslova tahají za uši.

Silikonovou klávesnici je možné z předního vyměnného krytu vyjmout.

V telefonu také nechybí profily: normální, potichu, diskrétně, hlasitě, Můj styl a jeden prázdný profil připravený pro upravení uživatelem. Upravit je možné ovšem všech šest profilů včetně jejich přejmenování. U jednotlivých profilů je možné si zvolit i druh a prodlevu spořiče displeje. To pomůže snadno zjistit, který profil je právě aktivní i při aktivovaném spořiči.

V průběhu hovoru je možné regulovat hlasitost reproduktoru pomocí navigačních kláves. Hovor je možné ukončit pouze středovou potvrzovací klávesou, nebo se stiskem klávesy C dostat do menu, které nabízí ukončení hovoru a možnost zapnutí svítilny v průběhu hovoru. Červeně označená klávesa slouží pouze pro vypnutí telefonu. Námi testovaný vzorek Nokie 1100 měl velmi dobrý příjem signálu, ale jeho reproduktor byl příliš tichý. Je však možné, že se jednalo pouze o vadu našeho vzorku.

Textové zprávy

Nokia 1100 má paměť na textové zprávy o velikosti 50 SMS. Nová low-endová Nokia podporuje dlouhé zprávy do celkové délky 459 znaků. Při psaní zprávy se v pravém horním rohu zobrazuje odpočítávání znaků z celkové délky 459 znaků a údaj, kolikátou zprávu právě píšete. Pro psaní textových zpráv je možné použít slovník T9, který píše s diakritikou a nabízí i možnost ukládání nových slov. Posílání zpráv s diakritiku je možné vypnout v nastavení zpráv. Textovou zprávu je možné odeslat skupině příjemců postupně vybraných z telefonního seznamu nebo pomocí rozdělovníků. V nabídce rozdělovníků si můžete uložit seznamy skupin příjemců z telefonního seznamu a libovolně si tyto rozdělovníky pojmenovat. Nokia 1100 nabízí také osm šablon (přednastavených zpráv), které je možné libovolně upravovat.

Při psaní textové zprávy se na displej vejdou tři řádky, při čtení také tři. Je ovšem možné zvolit malé písmo, pak se při psaní na displej vejdou čtyři řádky, stejně jako při čtení. Došlé textové zprávy je možné uložit jako upomínky. Nokia podporuje i funkci chat a obrázkové zprávy ve formátu Smart Mesaging. Nejdříve se musí vybrat konkrétní obrázek a k němu je možné dopsat text. V telefonu je osm předinstalovaných obrázků. Do zprávy je možné také vložit smajlíky.

Svítilna na vrchu telefonu je asi jedinou unikátní funkcí nové low-endové Nokie.

Hry, budík a svítilna

Nokia 1100 nabízí budík s možností opakování. Dále nechybějí jednoduché upomínky s možností alarmu v zadanou hodinu. Upomínky je možné jednoduše odeslat pomocí textové zprávy. Oproti Nokii 2100 nabízí novinka pouze dvě hry. V nabídce je nesmrtelný had a druhou hrou je Space Impact. Dále nechybí jednoduchá kalkulačka s konvertorem měn, stopky, odpočítávání a jednoduchý skladatel melodií. Oproti Nokii 2100 schází obrázkový editor.

Další výbavou je svítilna umístěná uprostřed horní části telefonu. Její zapnutí je možné z hlavního displeje zmáčknutím klávesy C. Při dvojitém stisknutí svítí i bez držení klávesy. Svítilnu je možné zapnout i z menu telefonu. Zapnutí svítilny indikuje na displeji ikona v levém horním rohu. Wap ani jakékoliv jiné datové podpory v Nokii 1100 nehledejte. Stejně tak není možné telefon synchronizovat s osobním počítačem.

Stylovka pro seniory či juniory - rozvojová elegance

Nokia, jako už poněkolikáté, označuje model 1100 jako telefon určený pro mobilní začátečníky a pro málo rozvinuté trhy s mobilní komunikací. Mládež, v době barevných displejů, Java her a polyfonního vyzvánění, novinka od Nokie asi příliš nezaujme. Stejně se lze zamýšlet nad úspěchem poměrně netypicky stylizované Nokie 1100 na rozvojových trzích. Tam spíše sáhnou po Nokii 2100. V Evropě a jiných nasycených trzích lze tedy považovat za ideálního uživatele starší zákazníky, kteří se obejdou bez technologických novinek. I pro ně je však pravděpodobně lepší volbou klasičtěji pojatá Nokia 2100. Je tedy otázkou, pro koho nová Nokia 1100 vlastně je. Nemluvě o její ceně, která je pro telefony od Nokie již standardně vyšší než u ostatních výrobců.

Porovnání s konkurenty na trhu. Siemens A52(A55), nová Nokia a Motorola C200.

Nokie 1100 se u nás prodává u distributorů za 4 000 Kč včetně DPH jako nedotovaná, stejně jako starší Nokia 2100. A to je vzhledem ke konkurenci opravdu příliš. Například do ceny pod tři tisíce se vejdou Siemens A55 a Motorola C200. V ceně 3 000 Kč jsou na trhu Alcatel OT331 a nově přibude Sagem my X-1 a o něco dražší je prehistorická Nokia 3310. Za tři a půl tisíce můžete mít Sony Ericsson T100 nebo Nokii 3410. A za čtyři tisíce, tedy za cenu nové Nokie 1100, se už nabízí telefony s barevným displejem: Alcatel OT332, Sagem my X-2, Siemens A60, Motorola C350 a nejnověji Motorola C450. O výprodejových modelech, šedém dovozu a zvýhodněných nabídkách operátorů nemluvě. Podle našich informací bude Nokia cenu v nejbližších dnech měnit, nicméně zatím ji neznáme. Určitě vás ale budeme informovat prostřednictvím aktuality.

Poznámka: všechny ceny jsou oficiální ceny distributorů, nebo ceny předplacených sad a všechny jsou uvedeny včetně DPH.

Nokia 1100 je poněkud luxusním low-endem s netradičním vzhledem a výhodou v přehledném menu. Dalším plusem je dlouhá výdrž, omyvatelná klávesnice a pro někoho možná vestavěná svítilna. Mínusem je displej slabě osvětlený nazelenalým světlem, který je tím pádem hůře čitelný, a stejně slabě podsvícená klávesnice. Pro uživatele, který je zvyklý na klasicky rozmístěná ovládací tlačítka, je rozhodně mínusem klávesnice a ovládání. Výbava telefonu je na dnešní dobu chudá, vzhledem k ceně velmi chudá.