Česko je mobilní Samsungland, bodují i obyčejné nokie

V době, kdy je na tuzemském mobilním trhu možné oficiálně zakoupit přístroje několika desítek výrobců, jsme se v redakci Mobil.iDNES.cz zajímali, které mobilní značky jsou v sítích českých operátorů těmi nejzastoupenějšími. Z jejich statistik vyplývá, že mezi českými mobilními uživateli bodují především telefony Samsung.

Tato jihokorejská společnost vstoupila na český trh oficiálně v srpnu 2005, do té doby bylo možné její telefony zakoupit prostřednictvím distributorů. Prvenství Samsungu se dalo očekávat, dlouhé roky se výrobce vyznačoval značně širokým výrobním portfoliem, které nemělo konkurenci. Týkalo se to především smartphonů, stinnou stránkou byla ovšem značně nepřehledná nabídka. Zlom nastal před čtyřmi roky, firma se tehdy rozhodla produktovou nabídku smartphonů výrazně omezit.

Osekala ji natolik, že letos se portfolio smartphonů omezuje jen na čtyři produktové řady - Galaxy J, Galaxy A, Galaxy S a Galaxy Note. Důvodem, proč v roce 2014 Samsung šlápl na brzdu, byl stále klesající zisk. Oživování modelů, které se mezitím dočkaly již několika nástupců, mělo dalšímu poklesu zisku paradoxně zamezit.

Zatímco Samsung dominuje v sítích všech operátorů, v případě dalších nejrozšířenějších značek už taková shoda nepanuje. Například druhou nejzastoupenější značkou v sítích T-Mobilu a Vodafonu je shodně Nokia, v případě O2 této značce náleží až čtvrtá pozice. Tato kdysi úspěšná finská značka zaspala nástup smartphonů, což vyústilo až v odprodej mobilní divize Microsoftu. Avšak snaha americké společnosti o znovuzrození mobilní legendy skončila neúspěchem, nokie s operačním systémem Windows Phone uživatele příliš neoslovily.

Nejzastoupenější značky v sítích českých operátorů

O2 T-Mobile Vodafone 1. Samsung Samsung Samsung 2. Huawei Nokia Nokia 3. Apple Huawei Huawei 4. Nokia Apple Apple 5. Xiaomi Lenovo/Motorola Lenovo

Že jde o další nejčastěji zastoupenou značkou v sítích tuzemských operátorů, tak Nokia vděčí především legendárním telefonům z její zlaté éry - řada uživatelů totiž na staré nokie nedá dopustit. To může být dobré znamení pro v pořadí již druhou společnost, která se pokouší někdejší mobilní legendě vdechnout nový život. Při zvolení správné strategie a uvedení vhodných modelů má poměrně silnou celosvětovou základnu potenciálních uživatelů.

Potvrzuje to i operátor O2, podle něhož uživatelé této dlouhodobě oblíbené značky postupně ze starších modelů přecházejí na nedávno představené chytré nokie. Vypadá to tedy, že společnost HMD Global se oproti Microsoftu vydala opravdu správnou cestou. Vsadila nejen na mnohem rozšířenější Android, ale rozhodla se i oživit někdejší legendární modely nebo alespoň jejich modelová označení.

Druhá pozice u O2 náleží čínskému Huawei, který je v sítích konkurenčních operátorů shodně třetí nejzastoupenější značkou. Nicméně v případě Vodafonu může dojít k brzkému zvratu. Podle podkladů, které má redakce Mobil.iDNES.cz k dispozici, je totiž rozdíl v tržním podílu mezi Nokií a Huaweiem pouhé jedno procento.

Nutno dodat, že Huawei je oproti Samsungu a Nokii podstatně mladším mobilním výrobcem a také o poznání mladším hráčem na českém trhu - na něj totiž oficiálně vstoupil až v roce 2011. Do té doby se bylo možné s telefony tohoto výrobce setkat jen u operátorů, nabízeli je ovšem pod vlastními značkami. Pozice Huaweie v žebříčcích tuzemských operátorů tak vesměs koresponduje s jeho celosvětovou pozicí. Aktuálně je třetím největším světovým výrobcem smartphonů.

Stejně jako Huawei je mezi zákazníky O2 oproti konkurenci o něco rozšířenější také Apple. Obliba iPhonů mu u zmíněného operátora vynesla třetí příčku, u T-Mobilu a Vodafonu pak shodně čtvrtou pozici. Portfolio Applu je přitom oproti jiným výrobcům velmi omezené, aktuální modely má totiž pouze tři - iPhone X, iPhone 8 a iPhone 8 Plus. Doplňují je ovšem i starší generace v podobě modelů 7, 7 Plus, 6, 6 Plus a SE. V celosvětovém měřítku nicméně Apple drtí konkurenci, podle agentury Strategy Analytics jsou iPhony nejprodávanějšími smartphony na světě.

V případě T-Mobilu a Vodafonu panuje shoda i na poslední pozici žebříčku pěti nejzastoupenějších značek. Pátou příčku u těchto dvou operátorů obsadilo Lenovo, potažmo Motorola. Její mobilní divize totiž od října 2014 spadá právě pod čínské Lenovo, které ji koupilo od amerického Googlu.

Nicméně i žebříček O2 uzavírá čínská společnost, a to konkrétně dravé Xiaomi. Na český trh tato společnost vstoupila oficiálně až loni v srpnu, do té doby její telefony v Česku prodávali pouze individuální dovozci.