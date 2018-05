Nejprodávanější smartphony na světě. iPhony totálně drtí konkurenci

Apple prodal na 52 milionů smartphonů, což mu vyneslo druhé místo za Samsungem, ten prodal 78,2 milionů přístrojů. Jenže Samsung má v portfoliu mnoho modelů. Apple tedy s několika málo přístroji zcela opanoval žebříček nejprodávanějších modelů.

Data zveřejnila agentura Strategy Analytics a dodává, že šest nejprodávanější modelů představuje celou sedminu celosvětového trhu. První čtyři místa drží Apple, který tak ukazuje, že jeho strategie z omezeným sortimentem je správná. Apple navíc prodává v podstatě jen drahé přístroje, jediný levnější model SE mezi těmi nejlepšími není.

První místo získal iPhone X, kterého se za první kvartál prodalo 16 milionů. To je skvělé číslo na to, že model X je nejdražším běžným smartphonem na trhu. V Česku jeho cena začíná na

29 990 korunách. Následuje dvojice modelů 8 a 8 Plus, což jsou také drahé přístroje s cenou od 20 990, respektive 23 990 Kč.

Čtvrté místo pak drží rok a půl starý iPhone 7, což je jistě nemilé překvapení pro konkurenci. Apple sice sedmičku zlevnil, ale i tak stojí 15 000 korun. Agentura uvádí i loňské prodeje iPhonu 7 za stejné období. Prodalo se ho 21,5 milionu kusů, což je více než aktuální generace, ale ta je širší než loňské portfolio.

Nejprodávanější smartphony na světě za 1Q/2018 Model Počet kusů (miliony) Podíl na trhu iPhone X 16 4,6 % iPhone 8 12,5 3,6 % iPhone 8 Plus 8,3 2,4 % iPhone 7 5,6 1,6 % Xiaomi Redmi 5A 5,4 1,6 % Samsung S9+ 5,3 1,5 %

Z výsledků lze odhadnout prodeje malého modelu SE, který se do šestice nejprodávanějších modelů agentury Strategy Analytics nevešel. Prostým součtem výše uvedených modelů a celkovým prodejem Applu za první čtvrtletí zbývá okolo 10 milionů přístrojů. Něco si vezme výprodejová šestka, ale je velmi pravděpodobné, že model SE by se držel v první desítce.



Až pátá se umístila konkurence, konkrétně Xiaomi s modelem 5A, což je levný model v ceně okolo 2 500 korun. Žebříček uzavírá Samsung S9+. Ten se v rámci prvního čtvrtletí prodával jen krátce a v následujícím kvartále určitě poskočí. Ale i toto je zajímavá informace, větší a dražší S9+ se prodává lépe než levnější S9. Plusko začíná na 24 500 Kč, obyčejná S9 stojí od 21 990 Kč.

Výsledky ukazují, že vysoká cena není na překážku, čtyři z šesti nejprodávanějších smartphonů na světě jsou prakticky i jedněmi z nejdražších přístrojů na trhu. Levné Xiaomi je v tabulce vetřelcem.