Za první letošní čtvrtletí se podle agentury Strategy Analytics prodalo 345 milionů smartphonů. To je o dvě procenta méně než za stejné období minulého roku. Z dlouhodobého hlediska je však produkce chytrých mobilů stabilizovaná. Přesně stejné množství přístrojů se prodalo v roce 2015, následující rok přinesl pokles, minulý rok zase nárůst. Vše v rozmezí pár procent.

Ve velmi podobných mantinelech se pohybují i dlouhodobí premianti trhu, tedy jednička Samsung a dvojka Apple. Detaily najdete v tabulce, ale v kostce: oba výrobci poslední čtyři roky za první čtvrtletí prodávají podobné množství přístrojů a drží zhruba stejný podíl na trhu. Apple měl rekordní první čtvrtletí v roce 2015, v dalších letech prodával méně. A to samé platí i pro Samsung.

Horko je za první dvojkou. Třetí Huawei drží pozice a roste. Ale musí si dávat pozor, protože čtvrtou pozici si po třech letech vzalo zpět Xiaomi a to dost neuvěřitelným způsobem. Meziročně vyrostlo o závratných 125 procent a odsunulo na čtvrtou příčku dalšího čínského výrobce Oppo.

Prodeje smartphonů podle značek za 1Q/2015-2018 v milionech kusů 1Q/2018 1Q/2017 1Q/2016 1Q/2015 Samsung 78,2 80,2 79 82,7 Apple 52,2 50,8 51,2 61,2 Huawei 39,3 34,5 28,3 17,3 Xiaomi 28,3 12,6 14,6 14,9 Oppo 24,1 27,6 15,5 8,3 Ostatní 123,3 148,1 146 160,6 Celkem 345,4 353,8 334,6 345

Nárůst Xiaomi je obrovský. Značce se sice dařilo i dříve, ale třeba první čtvrtletí loňského roku se jí nepovedlo. Jenže pak nastal růst, který má už několik čtvtletí stejnou dynamiku, firma roste meziročně o 100 procent a více.

Naopak kometa posledních třech let, značka Oppo, se zadrhává. Prodeje jí meziročně klesly a to není pro koncern BBK Electronics jediná špatná zpráva. Jeho další značka Vivo byla ještě loni na jaře světovou pětkou, nyní je už mimo žebříček největších výrobců.

Z čísel lze vydedukovat jednu podstatnou věc: úspěch mají jen globální značky. Oppo a Vivo jimi zatím nejsou, zaměřují se na čínský trh a prodávají v regionu jihovýchodní Asie. Nejglobálnější je Apple, ten má slušné prodeje po celém světě. Samsung má problémy v Číně, ale zase je velmi silný v USA. Tam naopak chybí Huawei a bez amerického trhu se těžko bude dotahovat na Samsung a Apple.

Xiaomi také dlouhá léta bazírovalo jen na čínském trhu, mimo něj jejich telefony prodávali jen překupníci a navíc ještě před dvěma roky většina telefonů od Xiaomi nepodporovala pásma LTE používaná v Evropě a USA. To už dnes neplatí a je to jeden z důvodů enormního růstu. Ale tím hlavním je silná pozice na indickém trhu.

Pokud by Xiaomi rostlo stejně i nadále, můžeme se dočkat nové světové dvojky. A to klidně už za rok, což by bylo obvzlášť pikantní, protože Xiaomi se vždy Applem insporovalo, a to dokonce oficiálně.

Ale tak snadné to asi mít nebude. Mimo Asii se letos vydají i Oppo a Vivo. Mají namířeno i do Evropy. Ale je otázkou, jak jim to půjde, protože zde jsou to pro většinu zákazníků neznámé značky. To Xiaomi mělo situaci snazší, určitý kult okolo značky se dostal i do Evropy a firma vlastně může poděkovat překupníkům, kteří Xiaomi zametli cestu pro expanzi. Ale dnes už jsou většinou mimo hru a to platí i pro český trh.