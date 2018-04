Toto jsou nejprodávanější modely smartphonů. Je to překvapení

Nejprodávanějším chytrým telefonem ve třetím čtvrtletí byl iPhone 7, jehož odbyt dosáhl 13 milionů kusů. Na druhé příčce se s poměrně velkým odstupem umístil iPhone 6s, po kterém v uvažovaném období sáhlo 7,9 milionu uživatelů.

Na záda mu však dýchal Samsung J2 Prime a Oppo A57. Zájem o tuto dvojici analytici shodně vyčíslili na 7,8 milionu kusů, Samsungu se dle umístění prodalo o něco víc. Pětku nejprodávanějších uzavírá Oppo s modelem R11. V první pětce tak má Apple a Oppo po dvou zástupcích, Samsung pak jednoho.

Pět nejprodávanějších smartphonů ve Q3/2017 (zdroj: canalys.com)

Zajímavou informací je, že se vůbec poprvé větší model nového iPhonu prodával lépe než základní varianta s 4,7palcovým panelem. Náskok “Pluska“ s 6,3 miliony prodaných kusů před iPhonem 8 s 5,4 miliony kusy je přitom poměrně značný. Snadno tak lze dovodit, že pokud by byly “osmičky“ v prodeji delší dobu, bezpochyby by se dostaly mezi nejprodávanější modely. Připomeňme, že přístroje šly do prodeje v polovině září, a třetí kvartál končí posledního října.

iPhonu 7 k výborným výsledkům pomohlo snížení ceny v den uvedení nové generace. Přestože verze 8 přišla s výkonnější čipovou sadou a mírně obměněným designem, nešlo o tolik zásadní rozdíly, jež by zájemce o nový iPhone nutily sáhnout po nejnovější verzi. Kupříkladu duální fotoaparát, na který láká iPhone 8 Plus, má i předchozí generace, byť samozřejmě ne totožný.

Samsung stále první, Xiaomi se dere vzhůru

Z celkového pohledu společnosti Canalys Samsung prodal téměř 83 milionů smartphonů, což stačilo na 22procentní tržní podíl. Na druhé pozici s velkým odstupem Apple s 46,7 miliony udanými iPhony. Kalifornskou společnost dotahuje Huawei, odstup už není tolik výrazný, růst odbytu byl navíc násobně vyšší než v případě Applu.

Pět největších prodejců smartphonů ve Q3/2017 (zdroj: canalys.com)

Čtvrtá příčka patří společnosti Oppo ze skupiny BBK Elektronics, pod jejíž křídla patří také Vivo a OnePlus. Zajímavý pohled skýtají výsledky Xiaomi. Nejen, že se s 28 miliony prodanými smartphony dotírá na Oppo, nevídaný je především meziroční růst bezmála 87 procent.

Xiaomi navíc expanduje už i do Evropy. V tuzemsku už má také oficiální zastoupení, jejich přístroje bude prodávat i O2 a v minulých dnech byl zahájen také on-line prodej ve Španělsku. Takový tempem Xiaomi Oppo během krátké doby dostihne. Vedení společnosti se přitom netají záměrem být do pěti let největším prodejcem smartphonů (více v článku Raketové Xiaomi. Superlevné mobily útočí i na Česko).