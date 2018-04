NEC N8 – véčko s MMS, které převálcuje konkurenci (preview)

S nástupem multimediálních zpráv MMS se zdá, že přichází ten pravý čas pro asijské výrobce mobilů. Ti totiž již mají s multimediálními mobily několik let zkušeností – především z Japonska a nyní i z Koreje. Příkladem může být Panasonic GD87 a nově i NEC N8, který byl v Číně představený před třemi týdny. Jde o čistokrevná multimediální véčka, která jako by z oka vypadla svým japonským kolegům.

Evropští výrobci vždy byli a dosud jsou technologicky vepředu, ale v designu a uživatelské použitelnosti jim trošku ujel vlak. Jako příklad může posloužit srovnání Nokie 7650 a 3650 s NEC N8 a Panasonic GD87. Zatímco 7650 je sice funkčně použitelný mobil (snad až na Bluetooth), má evidentní problémy s velkou hmotností, mechanismem vysouvání a i přes perfektní joystick může někomu dělat problémy ovládání jednou rukou. Nokia 3650 je dalším designerským pokusem, kterým se Nokia snaží zaujmout a najít novou formu multimediálního mobilu, ale troufneme si tvrdit, že dříve nebo později vsadí jako ostatní na jistotu – přijde s véčkem (o důvodech, proč jsou véčka lepší než klasické mobily, píšeme v tomto článku). Ostatně, Nokia pro japonský trh véčka vyrábí…

Ale zpět k NECu N8. Zaujmou vás na něm dvě věci – integrovaná anténa, což není u véček obvyklé, a dva barevné displeje. Ten vnitřní má rozlišení 162 x 216 bodů a zvládá zobrazit 65 536 barev. Samozřejmě je aktivní. Pasivní vnější má rozlišení 80 x 108 bodů a zvládá zobrazit 4096 barev. Fotoaparát je umístěný na odklopné části s displejem.

NEC N8 samozřejmě podporuje multimediální zprávy MMS. Velmi multimediální je i při přehrávání – zvládá totiž současně až 40 nástrojů při polyfonním vyzvánění. Obrázky můžete mít na pozadí hlavního i vnějšího displeje. A mobil můžete ovládat hlasem. Baterie vydrží – podle používání mobilu – 130 až 200 minut hovoru a 100 až 200 hodin v pohotovosti. Mobil má i organizér, podporuje synchronizaci prostřednictvím SyncML. K počítači jej připojíte přes infračervený port nebo USB kabel. Javu byste hledali marně, nicméně v mobilu by měl být dostatek her.

NEC N8 není určený jako manažerský, ale jako multimediální mobil pro nejširší okruh zákazníků. Že slova o zákaznických masách jsou na místě, svědčí i představení mobilu – první dodávky totiž budou směřovat do Číny, pro operátora China Mobile, který letos odebere půl milionu kusů. Jeden milion NECů N8 pro China Mobile je předběžně nasmlouvaný pro příští rok. Vedle toho se začne N8 prodávat i na vybraných trzích (samozřejmě později než v Číně). Cena by se měla pohybovat okolo 600 dolarů (19 tisíc korun). I když je to celkem hodně, v Číně se po těchto mobilech jen zapráší a i v Evropě by se jich mohlo prodat celkem dost. Ostatně, N8 je duální (900/1800), takže si ji z Číny klidně můžete přivést, firmware obsahuje i angličtinu.