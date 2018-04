ČTÚ chce rapidně snížit propojovací poplatky. Výsledek je však nejistý

16:00 , aktualizováno 16:00

Český telekomunikační úřad navrhuje citelně snížit takzvané terminační poplatky, které se podílejí na koncové ceně volání. Po původní mírné regulaci je to už druhý rapidní zásah do cen propojovacích poplatků. Podle úřadu by se měly snížit o polovinu v mobilních sítích a ještě více v pevné síti Telefóniky O2. Výsledek na koncovou cenu je ovšem, stejně jako v minulosti, nejistý.