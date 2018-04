Nachytali vás operátoři na reklamní slogan? Nejste sami

Nejen u nás se za práva spotřebitelů bijí vládní i nevládní organizace. Americké Department of Consumer Affairs (DCA), sídlící v New Yorku, se nelíbí nejasné reklamy, kterými se snaží američtí operátoři nalákat do svých osidel nové zákazníky.

DCA se zaměřila především na operátory Nextel Communications, Sprint, a T-Mobile USA. "Nemůžeme přehlížet to, jak velké nadpisy hlásají výhodné služby a pravda se skrývá v malých větách někde dole," řekl Jonathan Mintz, jeden z komisařů DCA.

"Jestliže telekomunikační společnost slibuje volné dálkové hovory, tak by zákazníci měli moci opravdu zadarmo volat," dodává Mintz. Pravidly férové soutěže by se podle organizace měli řídit všichni, tedy i telekomunikační operátoři.

Čím útočí američtí operátoři na zákazníky?

Nextel lákal nové zákazníky reklamou "Všechny příchozí hovory jsou zdarma". A malým písmem ve spodní části uváděl, že "dodatečná sazba je 10 centů za minutu násobeno počtem účastníků hovoru" nebo "lze si předplatit měsíčním paušálem".

Nextel dále inzeroval "Paušály už od 10 USD za měsíc" nebo "nejnovější telefony již od 24.99USD" bez toho, aby jasně popsal ostatní služby a produkty. Také bez odpovídajícího odhalení nejvyšších cen inzerovaných služeb nebo cen průměrných, jak určuje americké právo.

Sprint zase měl v reklamě "Po celých Státech zdarma, každou minutu, každý den". Malým písmem níže opět bylo uvedeno " … a dalších 25 centů za minutu při dálkových hovorech"

T-Mobile uvedl v reklamě "dálkové hovory zadarmo" nebo "roaming zadarmo" a zároveň miniaturní řádky oznamovaly, že "účtování roamingu a ostatních služeb se mohou zpozdit" a "délka hovoru může být omezena".

Práva spotřebitelů jsou bráněna i u nás

Problémy s operátory řešily spotřebitelské organizace i u nás. Sdružení na ochranu spotřebitelů několikrát upozorňovalo na v podstatě neviditelnou informaci o ceně jednoho hlasu v prvním ročníku soutěže Česko hledá SuperStar.

"Provozovatel musí zákazníka na placené služby náležitě upozornit. Zákon sice neupravuje velikost písma, ale takto nezřetelné označení se dá považovat za jeho porušení," řekla k tomuto problému právnička Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů. Mluvčí Novy Plovajko toto tvrzení ale razantně odmítl.

Kvůli reklamě a letákům se rozhořel boj i mezi samotnými operátory. Souboj alternativních operátorů s Českým Telecomem nás provázel celým loňským rokem.

Z posledních reklamních kampaní si nejvíce kritiky vysloužil Český Telecom, se svým voláním zdarma. V tomto případě šlo o případ hodně podobný těm americkým. Volání zdarma mimo špičku sice platí, ale v podmínkách tarifu je menším písmem uvedeno, že po třicáté minutě bud váš hovor zpoplatněn podle tarifního ceníku.

Jaké máte zkušenosti s reklamami operátorů?