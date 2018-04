Na data zdarma můžeme zapomenout. Operátoři nás už nalákali dostatečně

Paradoxní je, že Vodafone chtěl zpomalený internet ustřihnout už před čtyřmi lety. Jenže poté, co oznámil, že po vyčerpání volných jednotek internet zastaví, se na nátlak zákazníků rozhodl tuto inovaci zrušit (více zde). Vydrželo mu to přesně jeden den. Nyní je Vodafone jediný, který data po překročení limitu nevypne, a to u všech zákazníků s tarify i s předplacenkou.

Druhý pokus provedl T-Mobile loni v květnu. A už neustoupil, takže u některých tarifů a předplacenek (Internet v mobilu na den, Twist Internet v mobilu na týden, tarif S námi v sítích a S námi v síti včetně variant bez závazku) operátor data po vyčerpání zaplaceného či předplaceného limitu vypne. U zbylých tarifů si zákazník může vybrat, buď si data dokoupí, nebo se spokojí s pomalým surfováním, které ale zůstává zdarma.

O2 si počkalo do letošního června a situaci vzalo od podlahy. Od 15. července u všech tarifů i předplacenek končí s internetem zdarma po vyčerpání limitu. Prostě konec, zákazník bude upozorněn a bude si moci data dokoupit a nebo bude mít aktivní automatické dokupování, pak se o nic starat nemusí.

Lze očekávat, že Vodafone se časem ke svým konkurentům přidá. Sice podle vyjádření na sociálních sítích nic podobného nechystá, ale co platí dnes, nemusí platit příští měsíc nebo rok.

Byl to bonus na nalákání

Celá akce se zrušením bezplatného internetu po vyčerpání limitu má dvě strany mince. Jedna strana říká, že bezplatný internet byl bonusem, kterým operátoři lákali zákazníky na službu, která dlouho byla v plenkách. V českých mobilních sítích v hodně velkých plenkách, než se rozjela stavba LTE sítí. Dnes už je naopak mobilní internet pomalu ale jistě dominantní službou operátorů a tak není důvod dávat ji zadarmo.

Analogicky, když zákazníkovi dojdou volné jednotky pro volání a SMS, tak také nedostanou (teoreticky) pomalejší hovory nebo nějak (teoreticky) osekané SMS bez omezení až do konce zúčtovacího období. Prostě dojdou jednotky a za každou další minutu nebo SMS se platí. Tak to vždycky bylo a nikomu to nepřišlo podivné.

Bezplatný internet po vyčerpání limitu není specialita českých operátorů, ale ani to není něco, co by byla po světě zcela automaticky používaná služba. Navíc v podobě s výrazně omezenou přenosovou rychlostí je to opravdu jen pro nouzové použití, i když podle vyjádření operátorů určitá skupina zákazníků to dokázala vcelku úspěšně používat.

Neskutečně drahý internet

Pak je tu ale i druhá strana mince, kterou je cenová politika operátorů u datových přenosů. Tak třeba u O2 si zákazník s nejnižším tarifem Free O2 60 připlatí za 50 MB dat 49 korun. Dodejme, že 50 MB dat má ve svém tarifu. No a 1 MB dat za 1 korunu je prostě v roce 2016 šílenost. Ano, u vyšších tarifů je to mnohem výhodnější, u nejčastějšího neomezeného Free CZ má zákazník 1,5 GB dat v základu a za další 1,5 GB zaplatí rozumných 149 korun. Dokonce i u předplacenek je situace lepší než u základního tarifu. Týdenní balíček 75 MB stojí 49 korun.

Když se nebudeme pozastavovat nad tím, že 50 MB dat je asi jako 48 sekund pro volání měsíčně, tak prostě cena za další data je šílená. U konkurence to pak není výrazně jiné. Vodafone u nejlevnějšího tarifu dává 100 MB a za dalších 250 chce 99 korun. T-Mobile má v základním tarifu 50 MB, dalších 400 MB stojí 249 korun, ale lze výrazně výhodněji přikoupit i větší balíčky.

Kdo data nepotřebuje, tak je pro něj výhodnější předplacenka, kdo naopak data potřebuje, ale moc nevolá, tak je pro něj také výhodnější předplacenka. Nižší tarify operátorů se tak stávají dost neatraktivní, u O2 je to nejvýraznější.