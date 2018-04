Modelka pro vás vyzkoušela příslušenství od Motoroly (fotogalerie)

Vedle technických parametrů je stále více důležité jak takový mobil nebo příslušenství k němu vypadá. Vyplývá to nejen ze statistik, které jasně ukazují že vzhled je jedním z nejdůležitějších kritérií výběru, ale důkazem je i úspěch stylových mobilů. Aktuálně jim patří přední příčky evropského žebříčku nejprodávanějších mobilů - první příčku okupuje Motorola RAZR. - více zde

Proto jsme se rozhodli představit vám nové příslušenství Motoroly trochu jinak. Místo suchých popisků jsme požádali modelku Petru, aby příslušenství vyzkoušela. Z fotografií tak můžete dobře posoudit jak jí příslušenství slušelo.

RAZRWIRE

Bluetooth sluchátko integrované do slunečních brýlí Oakley. Samotné sluchátko má dva klouby a tak se pohodlně přizpůsobí každému. Dosah sluchátka je standardních 10 metrů a na příjmu vydrží až 100 hodin. Toto luxusní příslušenství rozhodně není levné. Brýle se sluchátkem mají doporučenou cenu 7 490 Kč. To opravdu není málo, ale na druhou stranu žádný jiný konkurenční produkt na trhu není.

Samotné brýle ocení především sportovci, mají totiž výrazný sportovní design. Brýle používá například slavný cyklista Lance Armstrong. Komu se design brýlí nelíbí, má smůlu. Samostatné Bluetooth sluchátko z tohoto setu se zvlášť neprodává.

Stereofonní Bluetooth sluchátka HT820

Jedny z prvních stereofonních Bluetooth sluchátek na trhu. Pro jejich použití musí telefon podporovat stereofonní Bluetooth profil. Tuto podmínku u Motoroly splňuje model V3x, ale sluchátka lze použít i s telefony jiných výrobců.

Cena stereofonních Bluetooth sluchátek Motorola HT820 atakuje třítisícovou hranici. Sluchátka se zavěšují zezadu hlavy, most tedy není zepředu vidět. Kvalita reprodukovaného zvuku je průměrná, s ohledem na velikost sluchátek bychom očekávali lepší reprodukci nízkých tónů. Sluchátka vydrží na příjmu až 500 hodin, hudbu pak lze nepřetržitě poslouchat až 14 hodin.

Headset H5

Miniaturní sluchátko H5 patří mezi nejmenší Bluetooth headsety na světě. Má hmotnost pouhých 15 gramů a zastrkává se přímo do ucha. To nemusí každému vyhovovat, ale modelka Petra si nestěžovala. S tímto sluchátkovým kolibříkem lze hovořit 1,5 hodiny, v případě použití kapesní nabíječky až pětinásobek této doby. Toto mini HF se začne prodávat v nejbližší době a jeho předpokládaná cena by se měla pohybovat okolo 2 500 Kč.

Headset H500

Motorola má ve své nabídce i levná sluchátka. Jedním z nich je model H500. Není sice úplně nejlevnějším sluchátkem Motoroly, levnější je například starší model HS801 (test levných sluchátek zde), přesto s cenou 1 500 Kč patří mezi cenově dostupné headsety.

Model H500 nabízí výrobce v několika barevných variantách včetně růžové, která se perfektně hodí k růžové variantě Motoroly RAZR. Sluchátko H500 má standardní dosah 10 metrů, na příjmu vydrží až 130 hodin a jeho hmotnost má hodnotu 17 gramů.

Headset H700

Poslední dnes představenou novinkou Motoroly je sluchátko H700. Tento model vyšší třídy má odklopný flip, který usnadňuje aktivaci headsetu a navíc dělá sluchátko skladnějším. Model H700 má doporučenou maloobchodní cenu 2 500 Kč.

Parametry této novinky jsou obdobné jako u předchozího modelu H500. Sluchátko pracuje v dosahu deseti metrů, podporuje Bluetooth verze 1.2 a má hmotnost pouhých 14 gramů. Na příjmu pak vydrží 130 hodin. V případě modelu H700 se majitel dočká velmi kvalitní reprodukce zvuku a i dostatečné hlasitosti. Především v druhém parametru je tato novinka na tom o něco lépe, než levnější model H500.

Další fotografie a technické parametry:



H500

Bluetooth headset v různých barvách

Rozměry: 63 x 53 x 20 mm

Hmotnost: 17 gramů

Bluetooth: 1,2, zpětně kompatibilní

Dosah: 10 metrů

Profily: headset a hands-free

Výdrž baterie: 8 hodin

Pohotovostní režim: 130 hodin



HT820

Bluetooth stereo sluchátka

Rozměry: 165 x 165 x 63,5 mm

Hmotnost: 100 gramů

Bluetooth: 1,2, zpětně kompatibilní

Dosah: 10 metrů

Profily: headset a hands-free, A2DP, AVRCP

Výdrž baterie: 14 hodin poslech hudby/17 hodin hovoru

Pohotovostní režim: 500 hodin



RAZRWIRE

Brýle Oakley

Rozměry: 19 x 52 x 11 mm (pouze bluetooth modul)

Hmotnost: 15 gramů

Bluetooth: 1,2, zpětně kompatibilní

Dosah: 10 metrů

Profily: headset a hands-free

Výdrž baterie: 6 hodin hovoru

Pohotovostní režim: 100 hodin



H700