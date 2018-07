Telefonování v autě po Evropě vás může stát hodně peněz. Víme kolik

Nejen v Česku je totiž použití mobilu při řízení přestupkem. Za přestupek je udělena pokuta 1 000 korun (ve správním řízení vyšší) a na řidičovo konto přibudou dva body.

Bodový systém používají i mnohé jiné evropské státy. Zatímco body stejně jako v Česku hrozí především držitelům řidičského oprávnění dané země, tak pokuty se vztahují na všechny řidiče bez rozdílu. Například na Slovensku mohou policisté udělit blokovou pokutu ve výši až 60 eur, tedy v přepočtu zhruba 1 500 korun. Oproti Česku je tedy postih o polovinu vyšší. Ve správním řízení pak maximální hranice činí 100 eur (cca 2 500 Kč).

Do problémů vás může dostat fakt, že kvůli nedostatečnému obnosu nemůžete pokutu na místě uhradit. V takovém případě vám může totiž policista zadržet řidičský průkaz. Vydá sice potvrzení, které vás po dobu 15 dní opravňuje k další jízdě, to platí ovšem pouze na území Slovenska. To může být nepříjemné v případě, že jde pouze o tranzitní stát. Zadržený řidičák vydá slovenská policie až po prokazatelném uhrazení pokuty.

Podobnému postihu jako v Česku se za držení mobilu po dobu jízdy, a to i například při pouhém stání na semaforu, vystavují řidiči i v Polsku. Zde za tento přečin proti dopravním předpisům hrozí pokuta ve výši 200 zlotých, tedy v přepočtu zhruba 1 200 korun. Pro srovnání dodejme, že polští řidiči za tento přestupek obdrží pět trestných bodů.

Například v Rakousku, které je pověstné neústupnými policisty, je výše pokuty poněkud překvapivá. Za telefonování, které zahrnuje kromě samotného držení telefonu u ucha i jeho ovládání (např. přijetí/ukončení hovoru, psaní/čtení SMS, chatování, prohlížení internetových stránek), hrozí bloková pokuta ve výši 50 eur. V přepočtu tedy činí zhruba 1 300 korun, od postihu v Česku se tak opět příliš neliší. V případě odmítnutí uhradit pokutu na místě se její výše ve správním řízení může vyšplhat na maximálně 72 eur (necelých 1 900 korun), řidiči navíc hrozí 24hodinové vězení. Stejný postih hrozí i v případě, že řidič během jízdy zadává adresu do navigace v mobilu. Adresu proto zadávejte před jízdou, nebo zastavte.

Naopak v Německu od loňského října jsou postihy už o poznání citelnější. Nově totiž za telefonování za jízdy bez použití handsfree hrozí pokuta ve výši minimálně 100 eur (cca 2 600 Kč). V případě, že dojde současně k ohrožení jiného účastníka silničního provozu či chodce, tak postih činí již 150 eur (zhruba 3 900 korun) a je s ním spojen i měsíční zákaz řízení. Ten je udělen i v případě způsobení nehody, kdy pokuta dosahuje 200 eur, tedy v přepočtu téměř 5 200 korun.

Chcete si vyřídit hovor? Ve Francii pozor, zastavit totiž nestačí

Na použití telefonu při stání na semaforu pozor i ve Francii, takové počínání je postihováno stejně jako samotné telefonování během jízdy. Od července 2015 pak platí i zákaz používat za volantem jakákoli sluchátka, a to jak pro telefonování, tak pro poslech hudby. Sankce za toto provinění je nemalá, činí rovných 135 eur (+ 3 body), tedy v přepočtu 3,5 tisíce korun. A pozor, použít mobilní telefon v autě je ve Francii nelegální, i když řidič zastaví. Hovor, který byste se rozhodli vyřídit z vozu odstaveného třeba u krajnice, byť se zapnutými výstražnými světly, by vás mohl tudíž vyjít nezvykle draho. Postih nehrozí pouze v případech, kdy vůz zaparkujete na parkovišti či soukromém pozemku anebo máte poruchu (více viz Zastavit už nestačí. Na používání telefonu v autě ve Francii zapomeňte).



Míříte-li na jih, pak pozor především v Itálii. Zde se totiž pokuty pohybují v rozmezí od 161 do 646 eur (a 5 bodů), tedy v přepočtu od přibližně 4,2 tisíce do téměř 16,8 tisíce korun. V případě opakovaného porušení pak může italská policie odebrat i řidičské oprávnění, a to až na tři měsíce. Minimálně ovšem na jeden měsíc.

VIDEO: To počká. Drsný spot varuje před mobilem za volantem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před koncem loňského roku byl nicméně podán nový návrh silničního zákona, který počítá s výrazně vyššími postihy. Nově by měl být tento prohřešek postihován minimálně 322 eury (8,4 tisíce korun), maximálně pak 1 294 eury (33,5 tisíce korun). Opakovaný přestupek by ovšem znamenal dvojnásobně vyšší postih, tedy od 644 do 2 588 eur (od 16,7 tisíce do 67 tisíc korun). Výrazně delší by v takovém případě měla být i doba zabavení řidičského oprávnění, tedy od dvou do šesti měsíců.



Řidič motorového vozidla během jízdy nesmí používat mobilní telefon nebo jiná zařízení způsobem, který by snížil možnost reakce a bezpečného řízení motorového vozidla, ani v Chorvatsku. V oblíbené letní destinaci, do níž míří i desítky tisíc českých řidičů, totiž za tento přečin hrozí pokuta ve výši 500 kun (téměř 1 800 korun).

Je to sice více než v Česku, ovšem ve srovnání se severskými státy jde o směšnou částku. Například Švédsko používání mobilu během řízení postihuje 1 500 švédskými korunami, tedy v přepočtu téměř 3 800 Kč. O něco vyšší sankce pak platí v Norsku. Zdejší policie totiž tento přestupek pokutuje 1 700 norskými korunami, což je zhruba 4 600 českých korun.

Profesionálním řidičům hrozí ve Velké Británii výrazně vyšší pokuty

Stejně jako ve Francii nahlíží na použití mobilu řidičem i britské zákony. Rovněž na území ostrovního státu můžete pokutu obdržet i v případě, že si s telefonem v ruce krátíte chvíle při popojíždění v koloně či čekání na semaforu. Použít jej za volantem můžete pouze v případech, kdy je vůz zaparkován, anebo jste v nouzi a potřebujete neprodleně kontaktovat tísňovou linku. Za porušení zákazu hrozí ve Velké Británii pokuta ve výši 100 liber, tedy v přepočtu téměř třech tisíců korun. Na profesionální řidiče, tedy řidiče nákladních vozů a autobusů, se vztahuje nicméně výrazně vyšší pokuta: 2 500 liber (více než 73 tisíc korun).



Britští zákonodárci by nicméně stejně jako Italové rádi základní hranici zvýšili, nová legislativa totiž počítá s 200librovým postihem (téměř šest tisíc korun). Tím by se Velká Británie vyrovnala například Nizozemsku, kde stejný přečin pokutují 230 eury, tedy v přepočtu právě zhruba šesti tisíci korunami.

Nicméně ne ve všech evropských státech jsou postihy tak vysoké. Protikladem je třeba Bulharsko. Zde totiž věnování pozornosti telefonu namísto silničnímu provozu vyjde řidiče pouze na 50 leva, tedy na v přepočtu pouhých 660 korun.

Ještě nižší postih je pak v Lotyšské republice. Stávající zákon totiž zdejším policistům umožňuje stejný přečin postihovat pouze patnáctieurovou pokutou, tedy v přepočtu jen 388 korunami. I lotyšští zákonodárci nicméně projednávají novelu, díky níž by pokuta stoupla na minimálně 25 eur (cca 650 korun). Uplatňovat by se měla totiž nově i horní hranice, která by měla být 100 eur, tedy zhruba 2 600 korun.