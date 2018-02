Zastavit už nestačí. Na používání telefonu v autě ve Francii zapomeňte

Francouzský nejvyšší soud se rozhodl k velmi zvláštním výkladu práva. Podle něj se řidič, který zastaví třeba u krajnice a rozhodne se vyřídit hovor, nadále vystavuje postihu v podobě přidělení tří trestných bodů a pokutě 135 eur, které běžně hrozí za telefonování za volantem. Nově tedy ve Francii nestačí s autem zastavit, abyste si vyřídili běžný hovor, nebo třeba našli adresu v navigaci v telefonu. Aby řidič mohl telefon používat, musí zaparkovat a to na místech, která jsou k parkování určena. Teprve pak smí řidič vzít smartphone do ruky a použít jej.

Tato paradoxní situace je prý důsledkem snahy francouzských úřadů zkrotit tamní situaci na silnicích. V posledních letech v zemi roste počet nehod i mrtvých a mobilní telefony jsou (často po právu) považovány za jednoho z hlavních viníků této situace. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pokutovat i stojící řidiče lze na základě upřesnění výkladu toho, co znamená pojem „v provozu“. I auto, které totiž stojí například u krajnice, soud považuje za vůz v provozu.

Jenže tento zvláštní výklad může vést k paradoxním situacím. Řidič, který zastaví, aby našel třeba adresu v telefonu, pokutu dostat může, ale řidič, který na témže místě zastaví, aby si nastavil adresu do navigace v palubním systému auta už pokutu nedostane. Je možné, že soud chtěl zamezit tomu, aby řidiči zastavovali na nebezpečných místech, ale na to by přece měly být v zákoně jiné postihy. Ostatně, je velmi zvláštní, že upřesnění výkladu soud vydal v případu, kdy pokutu za telefonování dostal řidič, jež se svým vozem zastavil kvůli vyřízení hovoru na kruhovém objezdu. Proč dostal řidič pokutu za telefonování a nikoli například za to, že úmyslně vytvořil překážku v provozu, není známo.

Navíc budou existovat výjimky – telefonovat či jinak používat mobil smí řidič auta, které mělo nehodu nebo které je porouchané. To, že by řidič v zájmu své vlastní bezpečnosti měl z takového vozu ideálně co nejrychleji vystoupit, automobil označit výstražným trojúhelníkem a přejít na bezpečné místo, výklad opomíjí. Nad zvláštností nového výkladu se podivil i mluvčí francouzského autoklubu Yves Carras: „Myslím si, že je potřeba podpořit řidiče, aby při používání telefonu zastavili,“ uvedl pro deník Le Figaro. Naznačuje tak, že by aktuální výklad mohl napáchat více škod, než užitku. Řidiči, vědomi si toho, že jim hrozí stejný postih za telefonování za jízdy i při zastavení, totiž raději „risknou“ používání mobilu při jízdě.