Čeští rodiče jsou pro plošný zákaz mobilů ve školách, ukazuje průzkum

K modelu, který funguje v řadě evropských zemí včetně například Francie, se přiklání dvě třetiny českých rodičů. Ve Francii platí plošný zákaz používání mobilů po celou dobu, který tráví žáci a studenti ve škole, již od roku 2009. Od letošního září vstoupila ovšem v platnost nová, přísnější norma.

Kromě zvýšení věkové hranice mládeže, na níž se zákaz vztahuje (15 let), rozšířila platnost i na tablety a chytré hodinky. Zákaz přitom neplatí pouze na půdě školy, ale i na školou organizovaných akcích mimo vlastní školní areál (více viz Francie dětem ve škole úplně zakázala mobily, tablety i chytré hodinky).



Čeští rodiče nevidí problém pouze v odvádění pozornosti od výuky, ale i ve vzájemném trumfování žáků, kdo má lepší mobil. Tím se podle nich prohlubují sociální rozdíly a hrozí šikana. Nicméně mladší rodiče jsou podle srpnového průzkumu, do kterého se zapojilo celkem 525 rodičů dětí ve věku 6 až 18 let z celé České republiky, k problematice mobilů na školách benevolentnější.

Zastávají názor, že mobily jsou běžnou součástí dnešní doby. Je tedy přirozené, že tyto technologie používají i děti a škola by je podle nich měla připravovat na život i po této stránce. Souhlasí s tím i Bohumil Kartous z informačního centra o vzdělávání EDUin.

„Zákaz či omezení používání chytrých telefonů ve výuce je odrazem bezradnosti dospělých, jak smysluplně integrovat digitální technologie do výchovy a vzdělávání. Spíš je to zametení problému pod koberec. Moderní technologie významně ovlivňují život lidí a společnosti a školy by se měly snažit najít řešení, jak je správně do výuky zapojovat,“ uvedl Kartous.

Učitelé využívají mobily i při výuce

Zatímco rodiče jsou nakloněni plošnému zákazu, v případě českých učitelů tak jednoznačný názor nepanuje. Počet odpůrců i příznivců používání mobilů ve školách je v jejich řadách vyrovnaný.

Plošný zákaz si podle průzkumu přejí zejména starší učitelé, ovšem většina vyučujících do 35 let naopak v internetu a mobilech vidí pomocníky pro výuku.

Internet používají aktivně pro práci s žáky tři čtvrtiny učitelů. Alespoň třetina jich zadává úkoly a projekty tak, aby při nich žáci využívali své mobilní telefony. Dalších zhruba 40 procent vyučujících internet při hodinách využívá, ale žáci musí mít mobily během výuky schované. Nejčastěji se internet v mobilech používá pro výuku cizích jazyků a využití interaktivních aplikací.

Mobily podle vyučujících představují problém i o přestávkách. Řada žáků totiž během nich tráví s mobilem v ruce takřka veškerý čas, což má podle učitelů za následek špatnou připravenost na výuku i zhoršenou komunikaci mezi spolužáky, kteří se kvůli mobilům zavírají do vlastního světa.



Téměř všichni dotazovaní učitelé se shodují, že je třeba pro používání mobilů stanovit konkrétní pravidla a ta vyžadovat. Pouze třetina dotazovaných uvedla, že má jejich škola nastavena funkční pravidla pro používání mobilů, podle většiny jsou pravidla sice oficiálně daná, ale nedaří se je dodržovat.

Škola by neměla proti mobilům bojovat

Moderní technologie, tedy i smartphony, tablety a další technologické pomůcky provází současnou generaci od útlého dětství. Podle senior manažerky firemní komunikace T-Mobilu Martiny Kemrové by tak školy neměly proti současným trendům bojovat, ale naopak je využít.

„K dispozici je například řada zajímavých aplikací, díky nimž se žáci seznámí s informacemi třeba z fyziky, chemie či historie mnohem efektivněji než memorováním z učebnic,“ upřesnila Kemrová.

Studenti by se podle ní mohli věnovat mnohem důležitější činnosti, pokud by se přistoupilo na myšlenku, že není tak úplně zásadní nosit v hlavě seznamy letopočtu, jmen či definic, ale že stačí vědět, kde je najít. „Nicméně je samozřejmé, že škola může a má využívání mobilních zařízení regulovat ku prospěchu výuky,“ okomentovala Kemrová výsledky průzkumu.



Evropské státy se ovšem vydávají vesměs výrazným omezením používání mobilů na školách. Kromě výše zmíněné Francie omezují mobily ve školách například i skandinávské státy. Velká Británie chce zakázat mobily na druhém stupni základních škol. V Česku dosud záleží na přístupu dané školy, zda a v jakém rozsahu zakotví do školního řádu zákaz používání mobilů.