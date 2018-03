Tragická událost se odehrála ve vesnici Kheriakani ve východoindickém státě Urísa. Osmnáctiletá Uma Oramová chtěla podle jejího bratra zavolat příbuzným, baterie její Nokie 5233 byla ovšem vybitá. Telefon proto připojila k nabíječce a začala telefonovat.

Hovor ovšem neměl dlouhého trvání, baterie telefonu nedlouho poté explodovala. Podle serveru Phonearena způsobila exploze Oramové popáleniny na ruce, hrudi a noze. Vážně zraněnou dívku našla její rodina v bezvědomí. Lékařská pomoc přišla pozdě.

„Než bychom bývali mohli zjistit, co přesně se stalo, upadla Uma do bezvědomí. V nemocnici byla prohlášena za mrtvou,“ informoval indická média dívčin bratr. Přesnou příčinu dívčiny smrti by měla objasnit nařízená soudní pitva.



Společnost HMD Global, která v současnosti vlastní práva na značku Nokia, vyjádřila nad touto tragickou událostí zármutek. Jinak se od ní ovšem distancuje. Společnost totiž podle jejího mluvčího může i bez možnosti nezávislého ověření skutečností potvrdit, že HMD Global dotyčný mobilní telefon nevyrobila ani neprodávala.

Práva na značku Nokia vlastní až od prosince 2016, přičemž Nokia 5233 je modelem z roku 2010. Šlo tedy o model, který vznikl ještě pod taktovkou finské společnosti Nokia. Stále navíc není jasná příčina exploze. Je možné, že dívka ve svém telefonu používala neoriginální baterii, před čímž výrobci varují.

Ojedinělý případ? Nikoliv

Podobná tragédie se odehrála už v roce 2013. Tehdy zemřela letuška společnosti China Southern Airlines, která chtěla na dobíjejícím se iPhonu 5 přijmout hovor. Policie ovšem při vyšetřování neprověřila, zda byl skutečnou příčinou smrti právě telefon. Na vině mohla být například i vadná či neoriginální nabíječka. Apple v souvislosti s touto tragickou událostí své zákazníky důrazně varoval před používáním neoriginálního příslušenství.

Toto video dokazuje, že kousat do baterie mobilu není dobrý nápad:

VIDEO: Když muž kousl do baterie iPhonu, tak vybuchla

Ani exploze samotných baterií mobilních telefonů nejsou výjimečné. Například loni v říjnu zaznamenaly kamery v hale pětihvězdičkového hotelu v indonéském Semarangu výbuch staršího samsungu v náprsní kapse košile hotelového provozního. A když je řeč o Samsungu, tak nelze nevzpomenout kauzu přehřívajících se a vybuchujících Notů 7, kdy příčinou náhodných výbuchů byly podle společnosti baterie. Ta původní měla designovou vadu, v případě druhé, která byla určená pro vyměněné noty, pak stejné problémy způsobila produkční vada.

Začátkem prosince 2016 Vojtěch Dymáček jakožto jeden z cestujících v letadle China Airlines Samsung natočil, jak se letušky snaží uhasit Samsung Galaxy S6, který během letu vybuchl jednomu cestujícímu.

První případy explodujících mobilů byly zaznamenány už v roce 2004, aféra se přitom nevyhnula ani Česku. V roce 2005 explodovala baterie mobilu školačky z Liberce. Až při podrobném zkoumání bylo prokázáno, že nešlo o originální baterii. Perné chvíle zažil v roce 2012 i ředitel základní školy, kterému explodovala baterie v kapse košile během řízení.

Ženě vybuchla baterie v mobilu při cestě autobusem, vše zachytila kamera:

VIDEO: Ženě vybuchla v ruce baterie mobilního telefonu