Mobil měsíce: Nokia 6233 bojuje se Sony Ericssonem K800i

V dalším kole ankety Mobil měsíce se proti sobě postavilo dvanáct soupeřů. Tři z nich jsme na stránkách Mobil.cz recenzovali již v červnu. Tři soupeři by to ale měli v anketě Mobil měsíce příliš snadné a tak jsme je zařadili do dalšího kola, kde se k nim přidají červencoví soupeři. Těch je požehnaný počet a tak v tomto kole ankety bude proti sobě stát rekordní počet soutěžících. V anketě tradičně nehlasuje jenom redakce, ale svůj Mobil měsíce vybíráte i vy - čtenáři.

Mezi soutěžícími najdeme jak nadupané multimediální mobily, tak přístroje s otevřeným operačním systémem, ale i low-endové telefony nižší třídy. Papírovými favority je dvojice Sony Ericsson K800i a Nokia 6233. Jenže, podaří se jednomu z nich v tomto kole ankety Mobil měsíce zvítězit, nebo se nakonec usměje štěstí na někoho třetího vzadu? V každém případě bude toto kolo ankety jedno z nejnapínavějších.

Hlasujte zde , vítěze ankety vyhlásíme za měsíc!

Sony Ericsson Z530i

Průměrný mobil střední třídy s povedeným designem. Telefon je určený zájemcům o hudební mobil za rozumnou cenu. Nepřesvědčil nás displej, naopak potěší přítomnost Bluetooth a slotu na paměťovou kartu.

Nokia E61

Velmi zajímavý smartphone, kterým Nokia reaguje na úspěch přístrojů BlackBerry a na podobné pokusy konkurence. Na Nokii E61 chválíme displej, internetový prohlížeč a vcelku povedenou klávesnici.

Nokia 6125

Nenápadné véčko od Nokie u kterého nás zklamal displej, jinak si ale telefon zaslouží pochvalu. Bohužel pro něj, má Nokia v podobné cenové hladině zajímavější přístroje a tak to bude mít tato novinka velmi těžké.

Sony Ericsson K800i

Jeden z největších letošních hitů. Telefon exceluje fotoaparátem, který se může pochlubit xenonovým bleskem nebo stabilizátorem obrazu. Ani u dalších položek výbavy nelze telefonu nic podstatného vytknout.

Sharp GX29

Sharp to po delším čase zkouší s novým modelem. Low-endové véčko se ve své třídě vymyká exkluzivním designem. Výbava je poplatná dané třídě, potěší kvalitní hlavní displej.

Nokia 6233

Další hit letošního roku. Nástupce populárního modelu 6230i přináší výborný displej, luxusnější vzhled a výrazně bohatší výbavu. Až čas však ukáže, jestli novinka naváže na úspěchy své předchůdkyně.

Samsung Z400V

Velmi dobře vybavený vysouvací model, který poslouží stejně dobře pro práci tak pro zábavu. Novinka navazuje na úspěšný model D600, navíc přidává podporu pro sítě třetí generace. Výbava nepostrádá žádné funkce, které jsou od telefonu vyšší třídy požadovány.

Samsung D830

Nejtenčí véčko na světě, které překvapí i slušnou výbavou. Telefon má špičkový displej, dvoumegapixelový fotoaparát, MP3 přehrávač a nechybí paměťové karty. Spíše než o telefon pro práci se jedná o stylovku nejvyšší třídy.

BenQ-Siemens EF71

Výrobce tento model prezentuje jako hudební a připravil pro něj dokonce vlastní produktovou řadu. Telefon však spíše zaujme svým povedeným designem s hliníkovým krytem. Ve výbavě nechybí nic podstatného, extra položkou mezi současnými mobily je přítomnost hlasového telefonního záznamníku.

Nokia N72

Jednodušší varianta populárního smartphonu N70. Přináší mírně pozměněný design a má oproti modelu N70 horší výbavu. Chybí především podpora sítí třetí generace. Paradoxně jsou ale ceny obou modelů velmi podobné.

Samsung ZV40

Samsung nabízí mezi telefony pro sítě třetí generace i pohledné véčko, které se řadí do střední třídy 3G telefonů. Výbava nepostrádá všechny důležité funkce, které se využijí zejména pro zábavu. Telefon má otočný fotoaparát, který lze využít také pro videohovory.

Sony Ericsson M600i

Zajímavý smartphone s velkým displejem a nezvyklou klávesnicí, kterou můžeme označit za QWERTY, ač má zdvojená tlačítka. Novinka osloví asi především příznivce značky a případně poslouží jako pracovní nástroj.

Kdo zvítězil?

V tomto kole se nám sešlo velké množství výborných soupeřů, ale k dispozici je jen jedna cena. Všeobecně by se dalo předpokládat vítězství jednoho ze dvou velkých favoritů: Nokie 6233 a Sony Ericssonu K800i. Jenže proti nim tentokrát stálo například nejtenčí véčko na světě, dva velmi povedené chytré mobily s QWERTY klávesnicí a několik dalších zdatných soupeřů. Po zralé úvaze jsme se tentokrát rozhodli ocenit titulem Mobil měsíce Samsung Z400(v). Po funkční stránce se oběma favoritům vyrovná a má asi nejlepší klávesnici, jakou můžeme dnes na trhu najít. Pokud si myslíte, že v červnu a červenci jsme na stránkách Mobil.cz recenzovali lepší mobil než je Samsung Z400(v), tak dejte hlas svému favoritovi v hlasování čtenářů.

Redakce Mobil.cz oceňuje titulem Mobil měsíce června a července 2006 Samsungu Z400(v).

A který mobil zvolíte jako nejlepší za červen a červenec vy?

Hlasujte zde, vítěze ankety vyhlásíme za měsíc!